Conflictul din Valea Uzului. Premierul Dăncilă propune preluarea administrării cimitirului de către Ministerul Apărării, dar o decizie va fi luată după ce vor fi consultate toate părțile

Premierul Viorica Dăncilă a spus că Guvernul a căutat soluții pentru situația de la Valea Uzului, unde joi mai mulți maghiari au fost loviți de un grup de români, care a rupt poarta cimitirului, iar una dintre propuneri vizează preluarea administrării Cimitirului eroiilor de către Ministerul Apărării Naționale, ”având în vedere faptul că în această necropolă sunt înhumați militari de mai multe naționalități”. Totodată, Dăncilă a subliniat că ”dezaprobă orice acțiune menită să alimenteze conflictul între cetățenii României și declarațiile care instigă la ură și la nerespectarea simbolurilor statale ale țării noastre”.

“Am urmărit cu mare atenție ceea ce s-a întâmplat în aceste zile la Valea Uzului. Nu m-am pronunțat public cu privire la acest subiect pentru că nu am dorit să contribui la escaladarea situației, dar împreună cu colegii mei din Guvern am acționat pentru ca lucrurile să revină la normal și să găsim soluții acceptate de comunitatea locală, români și maghiari, deopotrivă. Cetățenii români, indiferent de etnie, așteaptă de la noi soluții, propuneri concrete, nu declarații contondente. Autoritățile guvernamentale și oamenii politici au opțiunea dialogului, iar orice instigare la dezbinare între cetățenii români, așa cum din păcate am văzut în aceste zile, este intolerabilă”, consideră prim-ministrul.

Dăncilă a spus că în această perioadă Guvernul a căutat ”soluții în spiritul asigurării dreptului neîngrădit al fiecăruia de a-și comemora eroii și de a cinsti memoria tuturor celor care au apărat libertatea, integritatea și demnitatea poporului român cu jertfa supremă”.

În acest sens, una dintre propuneri este preluarea administrării cimitirului de către Ministerul Apărării Naționale, dar orice decizie va fi luată după ce vor fi consultate toate părțile.

”Una dintre propuneri vizează preluarea administrării de către Ministerul Apărării Naționale a Cimitirului eroilor căzuți în cele două războaie mondiale - Valea Uzului și consacrarea statutului de cimitir internațional, având în vedere faptul că în această necropolă sunt înhumați militari de mai multe naționalități. Însă, orice decizie va fi luată după consultări cu toate părțile implicate , arată un comunicat al Guvernului.

De asemenea, premierul subliniază, potrivit comunicatului de presă, că abordarea politică a situației din Valea Uzului nu este în măsură să contribuie la o soluție constructivă și respinge orice încercare de obținere a capitalului politic, de către unii lideri politici.

Prim-ministrul cere, totodată, autorităților responsabile să păstreze ordinea publică și să asigure drepturile tuturor cetățenilor români.

Jandarmeria Română a anunțat vineri că a fost deschis un dosar penal și se fac cercetări pentru distrugere după incidentele care au avut loc joi în Valea Uzului, când membrii unei organizații românești au rupt poarta cimitirului disputat între autoritățile române și maghiare.

În notă, Guvernul României este „somat să investigheze amănunţit cazul şi să respecte angajamentele internaţionale în această privinţă”, a afirmat Magyar.

Secretarul de stat din Ungaria a catalogat drept „inacceptabil faptul că România tolerează asemenea atrocităţi”, care, „în barbarismul lor, evocă cea mai dură provocare a maghiarilor”.

CONTEXT

Cimitirul de la Valea Uzului se află în centrul unei dispute între autorităţile din comuna Sânmartin, judeţul Harghita şi liderii UDMR, pe de o parte şi autorităţile din Dărmăneşti, judeţul Bacău, pe de altă parte.

Acest cimitir al eroilor, cel mai mare din judeţul Harghita, adăposteşte rămăşiţele pământeşti a peste 1.300 de militari decedaţi în Primul şi al Doilea Război Mondial, din mai multe ţări.

De altfel, Ministerul Apărării Naţionale precizează într-un răspuns transmis la o solicitare Agerpres că la finalul celei de-a doua conflagraţii mondiale, în necropola de război de la Valea Uzului erau înhumaţi peste 1.300 de militari de mai multe naţionalităţi - români, unguri, germani, ruşi, austrieci, italieni şi sârbi.

În ultimii ani, Consiliul Local Sânmartin a împrejmuit incinta şi a amplasat câteva sute de cruci în memoria soldaţilor ungari căzuţi în luptele care au avut loc în zonă.

Autorităţile locale din oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău, au decis, recent, să ridice în incintă mai multe cruci în memoria soldaţilor români căzuţi în Primul şi al Doilea Război Mondial şi un monument pentru eroii care şi-au dat viaţa acolo, indiferent de naţionalitate, dar autorităţile din Sânmartin şi liderii UDMR susţin că demersul este ilegal, întrucât cimitirul se află în domeniul public al comunei harghitene iar crucile ar fi amplasate pe locul unor potenţiale morminte nedescoperite ale soldaţilor maghiari.

Pe de altă parte, autorităţile din Dărmăneşti susţin că au autorizaţiile necesare pentru ridicarea crucilor şi că cimitirul se află pe teritoriul acestei localităţi.

În zonă au avut loc în ultima lună mai multe incidente: crucile amplasate în memoria eroilor români şi monumentul din incintă au fost acoperite cu saci negri de plastic, iar mai mulţi activişti români au susţinut că au fost agresaţi de extremişti maghiari.

În urma acestor incidente, patru bărbaţi, printre care se numără şi viceprimarul din Sânmartin, au fost duşi, în data de 23 mai, la audieri la IPJ Harghita, într-un dosar instrumentat de poliţiştii din Bacău. În aceeaşi zi, Consiliul Local Sânmartin a votat o hotărâre prin care se interzice accesul în cimitir pentru 30 zile, iar o săptămână mai târziu, primarul din Sânmartin, Gergely Andras, şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, au închis uşa cimitirului cu un lanţ şi trei lacăte.

Hotărârea de interzicere a accesului în cimitir a fost atacată în instanţă de Instituţia Prefectului judeţului Harghita, pentru că ar încălca mai multe legi, inclusiv Constituţia România, motiv pentru care preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a anunţat luni, 3 iunie, că cimitirul va putea fi vizitat duminica, între orele 16,00 şi 17,00, pe baza programărilor prealabile.

Mai multe persoane fizice şi organizaţii, printre care se numără Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), au anunţat că vor sărbători în data de 6 iunie Ziua Eroilor la Cimitirul de la Valea Uzului, la demers alăturându-se şi senatorul Partidului Mişcarea Populară Covasna, Gheorghe Baciu.

Guvernul Ungariei a transmis Cabinetului Dăncilă o notă de protest cu privire la incidentele de joi din cimitirul militar din Valea Uzului, a declarat pentru agenţia ungară de presă MTI Levente Magyar, secretarul de stat din Ministerul de Externe de la Budapesta responsabil de relaţia cu Parlamentul.