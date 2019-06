Ludovic Orban: Nu am nimic cu IT-iștii, dar trebuie să existe principiul echității fiscale / Pe principiul de acum, hai să-i scutim și pe profesorii de informatică, pentru că îi formează pe IT-iști

Liderul PNL, Ludovic Orban, spune că, atunci când a vorbit despre impozitarea IT-iștilor, a vorbit despre un principiu - cel al echității fiscale, considerând că nu se pot crea privilegii pentru anumite categorii profesionale. Potrivit lui Orban, pe același principiu care funcționează acum ar trebui scutiți, de exemplu, profesorii de informatică, pentru că ei îi formează pe IT-iști.

"Este o declarație în care am vorbit despre principiul echității fiscale, iar în acel context am făcut acea declarație. Sunt adept al echității fiscale și consider că prin orice alt principiu se pot crea privilegii pentru anumite categorii profesionale și am exemplificat cu IT-iștii. Nu am nimic cu IT-iștii, dimpotrivă, îmi doresc dezvoltarea acestui sector, dar nu este normal ca ei să fie scutiți de impozit, iar alte categorii nu. Pe principiul acesta hai să îi scutim și pe profesorii de informatică, pentru că ei îi formează pe IT-iști", a declarat Ludovic Orban, duminică, pentru HotNews.ro.

El a reamintit că această măsură a fost luată în timpul guvernării Adrian Năstase, pentru a împiedica exodul IT-iștilor, spunând însă că sunt o mulțime de alte categorii profesionale care pleacă din țară.

Liderul PNL a mai spus că nu își retrage declarațiile, subliniind că este vorba despre un principiu ca toți să fie tratați egal.

"Eu ce am spus nu retrag. Repet, este vorba despre principiul echității fiscale și despre faptul că nu trebuie să existe categorii de oameni care beneficieze de avantaje, spre deosebire de ceilalți", a adăugat liderul PNL.





Conform informațiilor ANIS, transmise HotNews.ro, cifra de afaceri a industriei estimată pentru 2019 este de peste 5 miliarde Euro, aproape 6% contribuție la PIB. Din 2013 până astăzi, dimensiunea pieței s-a dublat, iar din 2003 a crescut de cinci ori (de la 1 mld Euro - la 5 mld Euro). Contribuție în PIB a industriei a evoluat de la 0.5% în 2003 la aproape 6% astăzi.





Sunt 100.000 de specialiști a căror contribuție însumează o pondere de aprox 6% în PIB-ul României. Nevoia anuală de specialiști este de 14.000 de oameni pe an, dublă față de numărul absolvenților din domeniu. IT-ul aduce acum aprox 6% din PIB, dar are potential sa ajunga la 10% în 5 ani, au precizat aceștia.