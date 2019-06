LIVE VIDEO TEXT Papa Francisc în România: A doua zi a vizitei - va oficia Sfânta Liturghie la Șumuleu Ciuc / Zeci de mii de oameni îl așteaptă deja, pe ploaie, pe Suveranul Pontif

Sâmbătă, în cea de a doua zi a vizitei în România, Papa Francisc va merge la Sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc, unde va oficia Sfânta Liturghie la altarul aflat în şaua muntelui Şumuleu, unde în fiecare an are loc marele pelerinaj de Rusaliile catolice. La eveniment sunt așteptați peste 300.000 de pelerini, mulți dintre ei din Ungaria, inclusiv președintele Ader Janos. Pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial, statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria de la Şumuleu-Ciuc, cea mai mare de acest fel din lume şi cu o vechime de peste 500 ani, va fi scoasă din biserica franciscană şi va fi dusă la altarul de unde Papa va oficia Sfânta Liturghie. De la ora 17.00, Papa se va afla la Iași.

HotNews.ro transmite live text derularea evenimentelor:







11.01 Autoritățile estimează că la această oră la Șumuleu Ciuc sunt peste 80.000 de oameni.





11.00 Premierul Viorica Dăncilă a ajuns la Șumuleu Ciuc și urmează să îl întâmpine pe Papa Francisc. Dăncilă este însoțită de ministrii Sorina Pintea, Eugen Teodorovici și de secretarul general al Guvernului Toni Greblă.







10.37 Până la ora 9.30, 67 de persoane care participă la evenimentele de la Șumuleu Ciuc au avut nevoie de îngrijiri medicale, anunță Comitetul Interministerial pentru Securitate "Vizită Papa Francisc 2019”. Între ele, 36 sunt copii care au avut probleme din cauza frigului.







9.14 Mii de oameni s-au strâns deja la Șumuleu Ciuc, în așteptarea Papei, în pofida ploii. Unii dintre ei, veniți de la sute de kilometri depărtare, sunt îmbrăcați în costume populare. Oamenii au venit până la Miercurea Ciuc cu trenul, cu maşina sau cu autocarul, după care parcurg pe jos drumul până la altarul în aer liber situat în şaua muntelui Şumuleu, în pofida ploii torențiale. Unii dintre pelerini au mers pe jos distanţe impresionante. Purtând pelerine de ploaie şi umbrele, oamenii înaintează încet pe drumurile de acces care duc spre altarul în aer liber, rostesc rugăciuni şi interpretează cântece bisericeşti.



08.27 ​​Avionul în care se află Papa Francisc a aterizat, sâmbătă, pe Aeroportul din Târgu Mureș, Suveranul Pontif fiind întâmpinat de prefectul județului Mureș, Mircea Dușa.

Suveranul Pontif va pleca de pe Aeroportul din Târgu Mureș spre Șumuleu Ciuc.











Înaintea sosirii Suveranului Pontif, cu o aeronavă Tarom, pe Aeroportul din Târgu Mureş a aterizat şi o aeronavă Spartan, cu care a venit premierul Viorica Dăncilă. Premierul a plecat imediat după aterizare către Şumuleu Ciuc, unde îl va întâmpina pe Papa Francisc.

Ora 9.30 - Papa Francisc pleacă de la București cu avionul spre Târgu Mureș, după care merge cu elicopterul la Miercurea-Ciuc, în arhidieceza romano-catolică de Alba-Iulia. De acolo, Papa Francisc merge cu automobilul la sanctuarul Fecioarei Maria de la Șumuleu Ciuc, unde este programat să ajungă la ora 11.15.

Ora 11,30 - Papa va celebra Sfânta Liturghie, la Șumuleu Ciuc.

În jurul orei 17.00, Papa ajunge cu elicopterul pe aeroportul din Iași.

Ora 17.25 - Papa face o vizită la Catedrala Romano-Catolică din Iași.

Ora 17.45 - Papa se va întâlni, la Palatul Culturii, cu tinerii și familiile și va susține un nou discurs. În cursul serii, Papa Francisc se întoarce cu avionul la București.

Un număr de 110.000 de persoane s-au înscris să participe la slujba oficiată de Papa Francisc la Şumuleu Ciuc, dar organizatorii îi aşteaptă şi pe cei care nu s-au înregistrat şi care vor avea locuri special amenajate. În total, se estimează o participare de aproximativ 300.000 de oameni. La ceremonii și-a anunțat prezența și președintele Ungariei, Ader Janos. Peste 25.000 de pelerini vin din Ungaria, dar sunt şi persoane din comunităţile maghiare din Serbia, Slovacia sau Ucraina care şi-au exprimat intenţia de a lua parte la acest eveniment.







În preajma altarului de unde Papa Francisc va oficia liturghia de la Şumuleu Ciuc a fost amplasată o poartă secuiască de mari dimensiuni, cu simboluri specifice zonei Ciuc. Poarta are o înălţime de 5,3 metri, o lăţime de 8,48 metri, iar pentru realizarea ei s-au folosit peste patru metri cubi de lemn de stejar.







Altarul în aer liber de la Şumuleu Ciuc, unde Papa Francisc va oficia liturghia, a fost renovat. Podiumul din faţa altarului a fost extins şi acoperit, construindu-se o structură de lemn stratificat, care are înălţimea unui bloc cu trei etaje. Procesul de renovare şi extindere a altarului de la Şumuleu Ciuc a început în luna aprilie, după ce planurile au fost aprobate inclusiv de Vatican. Lucrările au avut în vedere repararea tencuielii din incinta altarului şi a podiumului, extinderea acestuia, dar şi repararea acoperişului construcţiei iniţiale. De asemenea, a fost reparată şi crucea apostolică de deasupra altarului.

Altarul în aer liber din şaua muntelui Şumuleu a fost ridicat în anul 1996, construcţia fiind parţial renovată în 2015-2016, când s-au realizat drenajul şi izolarea acesteia şi s-a reabilitat acoperişul. De la acest altar, în fiecare an se oficiază liturghia de Rusaliile Catolice, cu prilejul marelui pelerinaj care are loc în cinstea Fecioarei Maria.













Predica Papei Francisc va fi tradusă simultan în limbile română şi maghiară





Predica pe care Papa Francisc o va rosti în limba italiană in timpul liturghiei oficiate la Şumuleu Ciuc va fi tradusă simultan în limbile română şi maghiară.





Preotul Oláh Zoltán de la Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia, membru în comisia de organizare a vizitei papale la Şumuleu Ciuc, a explicat că slujba va fi în limba latină, dar vor fi rostite rugăciuni şi în română şi maghiară, iar traducerile acestora vor fi disponibile în caietul liturgic pus la dispoziţia participanţilor.







În ceea ce priveşte predica Suveranului Pontif, aceasta va fi rostită în limba italiană şi va fi tradusă simultan, în română şi maghiară, Şumuleu Ciuc fiind singurul loc din ţară în care se va utiliza acest fel de traducere, în celelalte oraşe predica urmând să fie subtitrată pe ecrane.







La Şumuleu Ciuc, Papa Francisc va fi întâmpinat cu Imnul Papal, dar şi cu un vechi cântec bisericesc, "cântat de veacuri" la Şumuleu, iar spre finalul slujbei va fi interpretat şi imnul Ungariei, despre care organizatorii au spus că este o rugăciune care se cântă în mod tradiţional în bisericile maghiare.





Şumuleu Ciuc a primit statutul de loc de pelerinaj încă din anul 1444





Şumuleu Ciuc, cartier al municipiului Miercurea Ciuc, găzduieşte Bazilica papală minoră închinată Sfintei Fecioare, păstorită de Ordinul Franciscan. Biserica barocă a fost sfinţită în 1876, iar în 1948 papa Pius al XII-lea a ridicat-o la rangul de bazilică minoră. În România există încă trei bazilici minore, în afara celei de la Şumuleu Ciuc: la Cacica, la Maria Radna şi la Oradea. Toate cele patru bazilici sunt sanctuare mariane şi sunt asociate pelerinajelor prilejuite de marile sărbători creştine, potrivit catholica.ro.





Conform site-ului oficial al evenimentului, www.pontifex.ro, Şumuleu Ciuc a primit statutul de loc de pelerinaj încă din anul 1444, de la Papa Eugen al IV-lea, pentru a-i ajuta pe călugării franciscani de aici în demersul lor de a construi o nouă biserică în locul în care cultul Sfintei Fecioare adună laolaltă în mod constant credincioşii din localităţile din împrejurimi. "Acest cult al Fecioarei rezidă în vechea credinţă dinainte de creştinism a maghiarilor, multe elemente din cultul zeiţei Lunii fiind atribuite Sfintei Fecioare".





Mănăstirea de la baza muntelui Şumuleu, care adăposteşte statuia făcătoare de minuni, aparţine franciscanilor observanţi, iar hramul este cel al Sfintei Fecioare Maria.





Veniţi la Şumuleu Ciuc în prima jumătate a secolului XV, călugării franciscani au construit o biserică în stil gotic, care în următoarele patru secole a fost transformată, completată şi reconstruită de mai multe ori. Biserica veche a fost incendiată de tătari, în 1661, dar, ca prin minune, au rămas neatinse statuia Fecioarei şi altarul Sfântului Anton.

















Statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria, scoasă din biserică pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial





Statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria de la Şumuleu Ciuc va fi scoasă din biserica fraciscană pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial şi va fi dusă la altarul de unde Papa Francisc va oficia Sfânta Liturghie, a declarat, pentru Agerpres preotul Veres Stelian, membru în comisia de organizare a vizitei papale.





Statuia făcătoare de minuni nu este scoasă din biserică în mod obişunuit, atunci când are loc marele pelerinaj de Rusaliile Catolice de la Şumuleu Ciuc, lângă altarul în aer liber fiind adusă o replică a acesteia. De această dată, statuia sculptată în lemn de tei, cu o înălţime de 2,27 metri, cea mai mare de acest fel din lume, care are vechime de peste 500 ani, va fi urcată pe munte şi va împodobi altarul de unde Suvernul Pontif va oficia slujba.







Preotul Veres Stelian a precizat că scoaterea statuii originale din biserică are legătură şi cu faptul că Papa Francisc va oferi sanctuarului marian de la Şumuleu Ciuc un trandafir din aur, aşa cum face la toate locurile mari de pelerinaj dedicate Fecioarei Maria.







Trandafirul de aur este unul dintre cele mai vechi şi mai nobile daruri pe care suveranii pontifi le fac marilor sanctuare ale lumii, iar până în 1922 un astfel de trandafir se oferea şi unei persoane pe care Sfântul Părinte o respecta în mod deosebit.







Cunoscută şi ca "Femeia îmbrăcată în soare" sau "Madona care plânge", statuia făcătoare de minuni o reprezintă pe Fecioara Maria învăluită în razele soarelui, având sub picioare globul pământesc şi luna şi purtând în jurul capului o coroană formată din 12 stele.







În mâna dreaptă a Fecioarei Mariei se află sceptrul împărătesc, iar pe braţul stâng îl poartă pe Pruncul Iisus, amândoi au capetele încoronate. Literatura de specialitate datează statuia la începutul secolului al XVI-lea.







Site-ul oficial al vizitei papale arată că "în anul 1798 Batthyány Ignác, episcop de Alba Iulia, a declarat-o făcătoare de minuni şi i-a dat titlul de Maică ajutătoare". De-a lungul anilor, statuii i s-au atribuit sute de vindecări miraculoase şi dorinţe împlinite, dovadă stând obiectele de metal amplasate pe pereţii bisericii, donate de cei ale căror rugăciuni au fost ascultate.





De altfel, oamenii locului spun că unul dintre miracole este acela că statuia, care a scăpat neatinsă când biserica a fost incendiată de tătari, i-a ajutat să-şi păstreze credinţa catolică, în 1567, când principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, a încercat să le impună religia unitariană.

















La Iași, scena pe care va urca Papa Francisc la Iaşi va fi ornată cu 750 de flori albe







De la ora 17.25, Suveranul Pontif va vizita Catedrala Romano-Catolică "Sfânta Maria Regină" din Iaşi. Acolo, Suveranul Pontif se va întâlni cu 800 de bolnavi, pe care îi va binecuvânta. Pentru acesta moment a fost adusă special icoana făcătoare de minuni de la Cacica, cu o istorie de peste 200 de ani. Papa Francisc se va închina şi va primi o lumânare de la doi preoţi, simbolizând trecutul şi viitorul în slujirea bisericescă: un tânăr care urmează să fie hirotonit la finele acestei luni şi cel mai în vârstă preot din Dieceza de Iaşi, Anton Bişoc, care are 98 de ani şi peste 70 dintre ei a slujit ca preot, scrie Ziarul de Iași





Sfântul Părinte se va deplasa apoi cu papamobilul Logan spre Piaţa Palatului Culturii, pentru a participa, de la ora 17.45, la "Întâlnirea mariană" cu tinerii şi familiile.







După acest moment, Suveranul Pontif le va vorbi zecilor de mii de oameni așteptați în Piaţa Palatului Culturii.





Aproximativ 750 de trandafiri, hortensii şi cale, toate de culoare albă, vor împodobi scena pe care va urca Papa Francisc, potrivit Agerpres. Primarul Mihai Chirica a anunţat că pentru vizita Papei Francisc la Iaşi a fost pregătit un ansamblu scenic. Acesta va avea 50 de metri lăţime şi o deschidere de 18 metri.







Pe scena din centru se vor afla Papa şi invitaţii săi, corul, tinerii şi bătrânii care vor face imaginea de ansamblu a sloganului "Să mergem împreună". Scena va contura profilul Palatului Culturii, ea fiind concepută special pentru vizita Papei de arhitectul ieşean Mihai Codreanu. Tot pe scenă, în fundalul din dreapta, pe mijloc, va fi amplasată o hartă a României în interiorul căreia se văd mai multe simboluri sugestive despre vizita Papei Francisc la Iaşi. În cealaltă parte a scenei, în stânga locului unde se va afla Papa Francisc, va fi corul, iar pe fundal va fi logoul vizitei sale în România - "Să mergem împreună".













Accesul pelerinilor în perimetrul întâlnirii cu Papa se va face prin şapte zone securizate





Municipalitatea ieşeană a anunţat că în preajma scenei amenajate special în faţa Palatului Culturii pentru vizita Papei Francisc vor fi şapte sectoare în care se vor afla pelerinii. Au fost comandate 61.500 de bilete de acces în zona în care se va afla Papa Francisc, din care 50.500 pentru zonele 1 - 6 din faţa Palatului Culturii, 1.000 pentru zona VIP şi 10.000 pentru zona 7 de pe strada Anastasie Panu, unde accesul se face pe bază de rezervare online. Toţi cei care vor intra în aceste zone vor trece printr-un control de securitate specific.





La ora 16.00 se vor închide porţile de acces în perimetrul securizat. E important să se aibă în vedere că va fi nevoie de mai mult timp pentru a ajunge în zona întâlnirii cu Papa, deoarece se va circula mult mai greu până la Iaşi, dar şi în oraş.







O mamă a 11 copii plecaţi prin lume îi va povesti Papei despre durerea despărţirii de cei dragi







O femeie din comuna ieşeană Şipote, mamă a 11 copii plecaţi fiecare în altă localitate sau colţ de lume, îi va povesti Papei Francisc, cu ocazia vizitei sale la Iaşi, despre ce înseamnă bucuriile unei familii numeroase, dar mai ales despre durerea despărţirii de cei dragi.







Elisabeta şi Ioan Balan, din localitatea Iazul Vechi, comuna Şipote, au împreună 11 copii. După ani de zile în care fiecare dintre ei locuieşte în altă localitate sau colţ de lume, cei 11 se vor reîntâlni cu toţii la Iaşi.







Avându-i alături pe soţul, copiii şi nepoţii săi, pe scena amplasată în Piaţa Palatului Culturii din Iaşi, Elisabeta Balan îi va povesti Sanctităţii Sale ce înseamnă să ai o familie numeroasă, dar mai ales durerea despărţirii de cei dragi.



"În mesaj îi vom spune ceea ce am păţit noi în viaţa noastră. Suntem o familie cu 11 copii, toţi realizaţi. Mai avem unul, cel de-al unsprezecelea, care are căsătoria în iunie. Patru din cei 11 au luat calea consacrării: doi sunt preoţi, două sunt surori (măicuţe - n.r). Ei sunt plecaţi prin alte ţări şi ne bucură că ne vom revedea cu ocazia vizitei Sfântului Părinte. Altfel nu puteam să ne întâlnim. Noi avem bucuria că vine şi că ne adună copiii acasă. Am avut o viaţă şi grea, şi uşoară. Câteodată greu, altădată uşor, dar am mers înainte", a povestit Elisabeta Balan, citată de Agerpres.





Familia Balan se va urca alături de 180 de persoane pe scena special amplasată în faţa Palatului Culturii cu prilejul vizitei la Iaşi a Papei Francisc. Alături de Sanctitatea Sa se vor mai afla invitaţii săi, corul, tinerii şi bătrânii care vor face imaginea de ansamblu a sloganului "Să mergem împreună".





Aproximativ 40.000 de pelerini sunt prezenți deja la evenimentele publice ale Sanctității Sale Papa Francisc de la Șumuleu Ciuc, anunță Comitetul Interministerial pentru Securitate “Vizită Papa Francisc 2019” (Mediafax)ANM a emis un cod portocaliu de averse torențiale ce vor cumula în jur de 35 l/mp, valabil până la ora 10.00 în mai multe localități din Harghita, inclusiv în Miercurea Ciuc, unde se află Șumuleu Ciuc. Papa Francisc urmează să ajungă în Șumuleu Ciuc la ora 11.15.-----------------------