Medicii reacționează după ce deputatul "mitralieră" le-a cerut înapoi salariile majorate pentru că n-au votat cu PSD: "Reacția furibundă a unui muribund" / "Nerușinare fără margini"

Deputatul "mitralieră" Cătălin Rădulescu a provocat reacții aprinse în rândul medicilor și profesorilor, după ce, comentând eșecul PSD la alegerile de duminică, a spus că medicii ar trebui să dea înapoi salariile majorate sau să plece în străinătate, iar profesorii să plece și ei la cules de fructe peste hotare. "O nerușinare fără margini", "Este reacția furibundă a unui muribund”, sunt reacțiile a doi medici.

"Eu îi rog pe medicii care au primit de 4 ori salariul să-l dea înapoi sau să plece din țară cum plecau până acum din cauza salariului, profesorii să meargă să muncească la fructe, că înseamnă că n-au fost mulțumiți de creșterile salariale, pensionarii la fel, să voteze USR. Fermierii să dea înapoi subvenția la USR pentru că oricum o să li se ia înapoi. Să vedem cum o să trăiască cu aceste partide”, a spus Cătălin Rădulescu.

Declarațiile acestuia au provocat reacții în rândul doctorilor și al profesorilor.

Medicul Valentin Boldea din Galați spune că declarația lui Rădulescu este "reacția furibundă a unui muribund".

"Este un om supărat. El este medic și este furios. Este reacția furibundă a unui muribund din punct de vedere intelectual și politic. În rest, este can can, nu poți să iei ce ai dat. Nu este normal să alunge pe cineva din țară, este opțiunea fiecăruia. Până acum, medicii nu au fost dați afară din țară, dar fiecare are dreptul să-și aleagă propriul drum profesional și personal. Să nu mai zicem că toate creșterile de care vorbește sunt așa spectaculoase. Au primit doar medicii din spitale, medicii de familie sunt mult în urmă”, a declarat pentru Mediafax medicul Valentin Boldea.

La rândul său, medicul Vasi Rădulescu spune că este "o nerușinare fără margini" să le ceri medicilor să dea înapoi salariile majorate sau să îi trimiți în străinătate.





"Era nevoie de așa ceva (de majorarea salariilor -n.r.), iar cel mai mult au simțit asta medicii rezidenți. Eu îmi aduc aminte că am început rezidențiatul cu 770 de lei salariu lunar. O rușine. Acum, să ieși, în calitate de politician, dar și ca absolvent de medicină, spunând că medicii ar trebui să dea salariile înapoi sau să plece din țară doar pentru că partidul tău a picat în jos la alegeri și țara dă un semnal puternic că nu-ți mai dorește formațiunea este o nerușinare fără margini. E, pe undeva, o recunoaștere că ai mărit salariile în scop pur electoral, să-ți asiguri bazin de votanți. E o constrângere. Dar nu mă mai miră nimic din ce vine de la astfel de specimene”, a declarat medicul Vasi Rădulescu.

Medicul primar Livia Davidescu din Craiova a afirmat, la rândul său, că dacă ar fi invitată să aibă un dialog imaginar cu Cătălin Rădulescu, l-ar întreba dacă ieșirea sa publică reprezintă punctul de vedere al PSD.

"Apropo de anii '50, se pare că a început cu totul neinspirat pentru partidul de guvernământ...vânătoarea de vrajitoare. Adică sunt acuzați de eșecul electoral nu conducătorii partidului, ci alegătorii.. medicii..profesorii..pensionarii. Cu totul ilogică acuzația. (...) E o aberație care izvorăște din frustrarea de a nu fi el însuși, vreodată, decât un purtător de diplomă, nu un medic!", a declarat pentru Mediafax medicul Livia Davidescu.

La rândul său, o profesoară din Ploiești spune că cel mai bine ar fi ca Rădulescu să facă altceva în afară de politică.

"Să mă duc la fructe? Domnul Rădulescu știe cât muncește un profesor? Nu 4, 5 sau 6 ore cât intrăm în clasă, ci 8, 10 ore pe zi pentru că noi trebuie să pregătim lecțiile și în plus avem multe alte activități extracuriculare. Îmi pare rău să vă spun, dar mulți nu înțeleg că fără educație o societate nu poate exista. Profesorul este omul care formează aptitudini și competențe pentru întreaga viață. Noi suntem cei care punem temelia profesiei, dar din păcate mulți nu înțeleg acest lucru. Cel mai bine ar fi ca domnul Rădulescu să facă altceva în afară de politică. Oricum nu avem salariile din Occident, ci ne asigurăm doar supraviețuirea", a declarat profesoara.

Președintele Cooperativei Agricole Someș-Arieș județul Cluj, fermierul Dan Țandea, a reacționat și el, spunând că declarațiile deputatului Rădulescu sunt ale unui om "disperat și dezechilibrat”. "Legat de faptul că fermierii vor da înapoi subvențiile nu este nimic adevărat, subvențiile nu le-a dat nici PSD, nici PNL sau USR, ci sunt subvenții europene pe care le primesc toți fermierii europeni. Actuala Politică Agricolă Comună (PAC) mai durează până în 2020, ce va fi după 2021 vom vedea”, a spus Țandea.