Decizia privind revocarea Ancăi Alexandrescu întârzie să apară în Monitorul Oficial

Citește și

Mai exact, Anca Alexandrescu a fost numită consilier onorific printr-o decizie semnată de Viorica Dăncilă și care a apărut în Monitorul Oficial pe 1 februarie 2018. Pentru revocarea din această funcție este necesară publicarea unei alte decizii în Monitorul Oficial. Oficial, Anca Alexandrescu va avea calitatea de consilier al premierului până în momentul în care va fi publicată în Monitorul Oficial o decizie de revocare semnată de Viorica Dăncilă.Potrivit surselor HotNews.ro, Anca Alexandrescu își face simțită încă prezența, pe partea de comunicare, la nivel guvernamental.Cu siguranță, relația dintre Viorica Dăncilă și Anca Alexandrescu este tot mai tensionată. De altfel, niciodată nu a fost foarte bună relația lor. De la bun început, Dăncilă a fost pusă în situația umilitoare de a se supune unui consilier autoritar. În aceste condiții, Dăncilă va putea dovedi că a ieșit cu adevărat de sub autoritatea Ancăi Alexandrescu abia după ce va apărea decizia în Monitorul Oficial.Reamintim că Alexandrescu este un consilier impus de Liviu Dragnea pentru a controla comunicarea premierului, dar și a miniștrilor. Niciun ministru nu avea voie să comunice în afara punctajului transmis de Anca Alexandrescu. Mai mult, aceasta impunea miniștrilor să-și asume anumite mesaje chiar și împotriva voinței lor. Fiecare minister este obligat să-i raporteze toate informațiile transmise la nivel public, de la comunicate până la simple poze pe rețelele de socializare.Anca Alexandrescu a avut încă de la început rolul de cerber. Încă de acum un an, scriam că Viorica Dăncilă este captivă în propriul birou de la Palatul Victoria și că nimeni nu poate ajunge la premier fără aprobarea Ancăi Alexandrescu. Prin aceasta și prin Darius Vâlcov, Liviu Dragnea conduce tot Guvernul. Cu ei acolo, Dragnea are certitudinea că nu-i poate scăpa nimic de sub control, poate conduce de la distanță chiar și ședințele de Guvern, mai arătam în urmă cu un an.