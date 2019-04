Cererea de pensionare a lui Augustin Lazăr, discutată astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii

​Procurorii din Consiliul Superior al Magistraturii ar urma să discute joi cererea de pensionare a lui Augustin Lazăr. Mandatul procurorului general se încheie în 27 aprilie. În plin scandal generat de acuzațiile că a refuzat eliberarea disidentului anticomunist Iulius Filip, Augustin Lazăr a candidat pentru un nou mandat, dar a fost respins de Tudorel Toader.





Joi are loc ședința Secției pentru procurori a CSM, iar ordinea de zi a fost suplimentată cu solicitarea procurorului general Augustin Lazăr de eliberare din funcție prin pensionare.











Pentru ca solicitarea de pensionare să fie discutată în Secția de procurori a CSM trebuie obținute relații de la Inspecția Judiciară, care va verifica dacă Augustin Lazăr face obiectul unor acțiuni disciplinare. Aceste informații au fost cerute miercuri de la Inspecția Judiciară.







Augustin Lazăr a declarat, miercuri, la Europa FM, că a depus la CSM o cerere de apărare a reputației, pentru "campania murdară" împotriva sa.







"Vă spun că activitatea pe care am desfășurat-o eu e una care s-a încadrat mereu în limitele legii(…) Pentru campania murdară care s-a purtat împotriva mea am depus o cerere pentru apărarea repuației la CSM, prin urmare am desfășurat o activitate absolut… cu rezultate pozitive și nu am ce să-mi reproșez”, a declarat Augustin Lazăr, întrebat la Europa FM dacă cererea de pensionare are o legătură cu Iulius Filip, disidentul anticomunist căruia actualul procuror general i-ar refuzat eliberarea condiționată din închisoarea de la Aiud.







Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a anunțat recent că a decis reverificarea procurorului general Augustin Lazăr, după acuzațiile potrivit cărora ar fi făcut parte dintr-o comisie care la mijlocul anilor '80 a refuzat eliberarea disidentului anticomunist Iulius Filip.



Lazăr a reacționat prin comunicate de presă transmise de Ministerul Public și a catalogat drept grosolănii declarațiile potrivit cărora procurorul deschidea sau închidea pe cineva într-un penitenciar, acesta fiind atributul judecătorului. El a spus că regretă că drama disidentului Iulius Filip este folosită de cei ce vor să atace justiția.În 9 aprilie, la o săptămână de la declanșarea scandalului, Augustin Lazăr a susținut o declarație de presă, spunând că mai multe instituții de presă i-au atribuit fapte pe care nu le-a făcut și i-au pus etichete pentru a-l decredibiliza. "Nu sunt ofițer, subofițer, agent sau colaborator al vreunui serviciu de informații", a afirmat Lazăr. El a mai susținut că aceste atacuri la adresa sa sunt determinate de depunerea candidaturii pentru al doilea mandat de procuror general. Legat de o posibilă demisie sau retragere a candidaturii pentru un nou mandat, procurorul general a susținut că nu ar fi în interesul societății. Procurorul general a declarat că nu are nicio emoție privind verificarea pe care CNSAS o face în cazul său, în urma acuzațiilor că ar fi refuzat să-l elibereze de două ori pe disidentul anticomunist Iulius Filip, el susținând că nu a fost și nu este ofițer al fostei Securități.El a mai susținut că nu a instrumentat dosare penale vizând fapte împotriva regimului comunist, el fiind procuror criminalist, iar participarea la comisia de liberări condiționate era o activitate suplimentară.