Protest anunțat luni în fața ÎCCJ, unde este așteptat să ajungă Liviu Dragnea, la ultimul termen în procesul angajărilor fictive

Protestul a fost anunțat pe Facebook, organizatorii acestuia precizând pe pagina evenimentului că au notificat inclusiv Jandarmeria Capitalei cu privire la desfășurarea unei „adunări publice de susținere a Justiției Independente în fața corupților”.„Timp de 2 ani am creat peste 15 evenimente la termenele acestui proces. Am fost prezenți pe ploaie, ninsoare, ger sau caniculă, iar unele au rămas memorabile. Iată că ultimul termen se apropie. Inculpatul Dragnea este obligat să vină să iși susțină ultima pledoarie, altfel este în defavoarea lui”, spun inițiatorii protestului.De altfel, și în trecut, șeful PSD a fost întâmpinat de manifestanți când s-a prezentat în fața instanței la acest proces început pe fond la finalul lunii ianuarie 2017. La unul dintre termene, în octombrie 2017, prezența sa la Înalta Curte s-a lăsat și cu incidente . După ce la sosire Dragnea a fost întâmpinat de protestatari care i-au strigat „La pușcărie!” și i-au fluturat cătușe în față, la plecarea de la instanță Dragnea a ieșit escortat de bodyguarzi, aceștia fiind acuzați de agresarea unui ziarist.Pe 21 iunie 2018, Dragnea, care are deja o condamnare definitivă în dosarul Referendumului, primea, în primă instanță, în acest dosar al angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, o pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare . Noua condamnare era primită cu urale de miile de manifestanți ieșiți în acea seară în Piața Victoriei din Capitală pentru a protesta față de modificările aduse de PSD-ALDE legilor justiției și codurilor penale.Din octombrie 2018, dosarul a intrat în faza de apel, fiind apoi amânat pe parcursul a cinci termene de judecată.Termenul de luni ar putea fi ultimul, după care instanța să rămână în pronunțare și să dea sentința într-o săptămână sau două. Este cel mai plauzibil scenariu, a explicat pentru HotNews.ro Toni Neacșu, unul dintre avocații din dosar. Strategia avocaților - vor cere un nou termen, până la decizia din 19 aprilie a Curții Constituționale privind completurile specializate de 3 judecători.