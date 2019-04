Dragnea își joacă ultima carte la Curtea Constituțională. CCR judecă astăzi sesizarea privind completurile specializate

După ce Tudorel Toader pare că a rezistat presiunilor PSD de a da ordonanțele de urgență cu dedicație pentru Liviu Dragnea - pentru modificarea Codurilor penale și contestația în anulare pe decizii definitive ale instanței supreme - liderul PSD își joacă ultima carte la Curtea Constituțională.CCR a fost sesizată prin Florin Iordache, pe care Liviu Dragnea l-a lăsat pentru o săptămână președinte la Camera Deputaților. Această contestație se judecă miercuri la Curte, iar peste câteva zile, adică în 15 aprilie, este ultimul termen în procesul lui Dragnea. După această dată, instanța rămâne în pronunțare, adică sentința definitivă ar urma să fie dată cel târziu în luna mai.Prin urmare, decizia Curții Constituționale este capitală pentru Liviu Dragnea - sentința în procesul angajărilor fictive în care șeful PSD a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni cu executare ar putea fi desființată, dosarul reluat de la zero, iar între timp faptele se pot prescrie.În sesizarea depusă la CCR, este invocat un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) pe Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, pe tema completurilor specializate.Mai exact, Iordache susține în sesizare că toate procesele de corupție din prima instanță de la Înalta Curte de Casație și Justiție ar fi trebuit judecate de completuri specializate în fapte de corupție. Este invocat articolul 29, alineatul (1) din Legea 78/2000: "Pentru judecarea în prima instanță a infracțiunilor prevăzute în prezenta lege, se constituie completuri specializate”.În documentele depuse la instanța supremă și consultate de HotNews.ro, avocații lui Liviu Dragnea au invocat o nulitate absolută, spunând că sentința a fost pronunțată de un complet penal obișnuit, ci nu de un complet specializat pentru judecarea cauzelor de corupție, așa cum prevede Legea 78/2000.Avocații solicită desființarea sentințelor penale din 21 iunie 2018 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în acest dosar și rejudecarea cauzei de către un complet specializat pentru judecarea cauzelor de corupție."Fiind vorba de o normă de organizare judecătorească obligatorie, iar nu supletivă, judecarea cauzei în prima instanța trebuia să aibă loc în fața unui complet specializat pentru cauzele de corupție", se arată în documentele depuse în instanță de avocați.O decizie prin care CCR ar constata un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) pe Legea 78/2000 ar putea însemna reluarea de la zero a procesului angajărilor fictive și prescrierea faptelor. Dragnea este acuzat că, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, ar fi dat ordin subalternilor ca două secretare de la PSD să fie angajate la Direcția pentru Protecția Copilului și să ia salariu, deși nu mergeau la serviciu, ci lucrau la PSD. O astfel de hotărâre a CCR ar putea însemna rejudecarea a sute de dosare.Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean spune că o astfel de decizie a Curții Constituționale ar arunca în aer toate dosarele de corupție de la completurile de 3 ale instanței supreme."Ar fi mai cinstit să dea legea amnistiei, măcar să știm o treabă. Asta se urmărește, nu îi interesează pe ei completul de 3, că e specializat sau nu. Vor să scape. Este o amnistie mascată. Tot ce s-a judecat în materie de corupție, dacă nu a fost judecat de complete specializate, s-ar rejudeca", a declarat fostul președinte al CCR.El consideră că tema completurilor specializate de la instanța supremă nu poate reprezenta, în niciun caz, conflict juridic de natură constituțională între Parlament și instanța supremă. "Din practica CCR, până în 2018, nu este conflict juridic pentru că CCR a stabilit clar ce înseamnă acest conflict: atunci când o autoritate a statului refuză să-și îndeplinescă o atribuție prevăzută de lege sau privește o atribuție care aparține altei autorități. În general, conflict juridic de natură constituțională poate exista între Parlament și Guvern, Guvern și președinte. Orice judecător mai poate încălca legea, dar asta nu e conflict juridic, conflict este între instituțiile fundamentale ale statului", argumentează Zegrean.Șefa instanței supreme, Cristina Tarcea, spune că acest demers este "o presiune asupra instanțelor de judecată și o imixtiune inacceptabilă în actul de justiție". "Eu am intuit de la sfârșitul anului trecut că va urmă un atac și pe completurile de trei. (...) Mă mir chiar de ce a întârziat atât de mult, dar atacul inițial a plecat pe completurile de trei la modul general și, probabil, le-a mai trebuit un pic de timp că să realizeze că de fapt completurile de trei sunt legal constituite, dar au probleme anumite completuri de trei judecători", afirma șefa Înaltei Curți, pentru Realitatea TV.Ea spunea că sesizarea la CCR vizează toate completurile de trei judecători în perioada 2003-2019, "deci îi ajută pe toți cei care au fost judecați de un complet de trei judecători".