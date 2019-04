Kelemen Hunor îl contrazice pe ambasadorul Ucrainei la București: Nu am fost în Ucraina în ultimii 20 de ani și nu am folosit pașaport maghiar

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că nu a folosit pașaport maghiar la punctul de frontieră cu Ucraina, așa cum a spus ambasadorul acestei țări la București, și îi cere acestuia să prezinte documentele care au interzis, în trecut, accesul său pe în Ucraina, transmite Mediafax.Kelemen Hunor consideră reacția ambasadorului Ucrainei la incident ca fiind una „nepotrivită”.„Ambasadorul Ucrainei la București, Oleksandr Bankov, printr-o apreciere nepotrivită a incidentului de astăzi (sâmbătă – n.r.) afirmă că am încercat să intru în Ucraina cu pașaport maghiar. Nu am fost în Ucraina în ultimii douăzeci de ani și nu am folosit niciodată pașaport maghiar. Pot prezenta documentele incidentului de astăzi. Cer Ambasadorului Ucrainei la București, Oleksandr Bankov, să prezinte, la rândul său, documentele care au interzis, în trecut, accesul meu pe teritoriul Ucrainei”, a arătat Kelemen.Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost împiedicat, sâmbătă, să intre în Ucraina, unde vroia să participe la a 30-a aniversare de la înfiinţarea Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatică. Ambasadorul Ucrainei la București, Oleksandr Bankov, precizează că președintelui UDMR, Kelemen Hunor, i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul Ucrainei încă din 3 noiembrie 2017 și că de atunci acesta a mai încercat să intre în Ucraina folosind pașaportul ungar și a fost refuzat.