Mesajul ambasadorului Ucrainei pentru Kelemen Hunor

Iată mesajul postat de diplomat pe pagina sa de Facebook:”În aceasta situație neplăcută, dar absolut firească aș dori să fac câteva precizări:1. Domnului Kelemen Hunor i-a fost interzisă intrarea pe teritoriul Ucrainei încă din 03.11.2017. De atunci domnia sa a mai încercat să intre în Ucraina folosind pașaportul ungar și a fost refuzat, drept dovada că i-a fost bine cunoscută decizia autorităților ucrainene.2. Și de data această conform legislației în vigoare a Ucrainei domnului Kelemen Hunor i-a fost înmânată decizia autorităților de frontieră privind interzicerea intrării pe teritoriul statului ucrainean pe care a și semnat-o. E adevărat că decizia nu conține motive, dar o astfel de practică e comună pentru toate statele europene.Și bineînțeles sunt deschis și voi fi onorat să-i ofer și personal domnului Kelemen Hunor orice explicații suplimentare”.Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că a fost împiedicat, sâmbătă, să intre în Ucraina, unde voia să participe la a 30-a aniversare de la înființarea Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatică. Acesta a spus că nu i s-au oferit motive, dar a primit și o interdicție de a intra în Ucraina până în 13 octombrie 2020.„Am plecat sâmbătă spre Ucraina, împreună cu doi colegi din UDMR, am vrut să ajung în Ujhorod pentru a participa la a 30-a aniversare de la înființarea Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatică. Eram în Ungaria la un punct de trecere a frontierei cu Ucraina și am dat pașapoartele, iar după ce am așteptat o oră în mașină, după care cei de la poliția de frontieră mi-au spus că nu am voie să intru în Ucraina, fără să primesc vreun motiv, fără să mi se dea o explicație. Cei doi colegi cu care eram ar fi putut să intre, dar eu nu. Am primit un formular în limba ucraineană ca să îl semnez și mi-au pus o ștampilă în pașaport cu interdicția de a intra în Ucraina până în 13 octombrie 2020”, a spus Kelemen, potrivit Mediafax.Acesta a mai spus că l-a informat pe ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, despre acest incident, și va cere luni explicații din partea Ambasadei Ucrainei la București.