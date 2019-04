VIDEO UPDATE Magistrați români protestează pe treptele Palatului de Justiție din Bruxelles

Procurori și judecători de la mai multe parchete și instanțe din țară protestează la această oră în fața Palatului de Justiție din Bruxelles, față de repetatele modificări ale legilor justiției. Unul dintre magistrații participanți la protest, judecătorul Cristi Dănileț, a declarat pentru HotNews.ro că judecătorii și procurorii care au mers la Bruxelles vor să tragă un semnal de alarmă asupra situației dezastruoase în care este justiția penală din România. O delegație a protestatarilor s-a întâlnit, în această dimineață, cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

"Ministrul Justiției a devenit un fel de cap al Parchetului General - are posibilitatea să numească și să revoce procurorii șefi oricând dorește el. Justiția penală este ineficientă, DNA a fost tras pe linie moartă, poliția judiciară nu funcționează, grefierii sunt în protest, avocații au fost în protest, funcționarii din Administrația Națională a Penitenciarelor sunt și ei revoltați. Tot sistemul de justiție este nefunctional. În plus, se adoptă legi prin care se încearcă să se preiia controlul asupra carierei magistraților, în special a procurorilor și să se ușureze tratamentul penal asupra infractorilor. Este un lucru pe care noi, ca judecători și procurori, nu îl putem accepta. Noi am depus jurământul că protejăm dreptul cetățenilor onești și îi sancționăm pe cei care încalcă legea. Din păcate, legile se modifică atât de des încât mai degrabă favorizează necinstea (...) Atât judecătorii trebuie să se lupte pentru independența justiției, cât și politicienii și cetățenii onești", a afirmat judecătorul Cristi Dănileț.



El a spus că magistrații aflați la Bruxelles au avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai Parlamentului European, iar mesajul acestora a fost că "nu mai există niciun fel de toleranță privind măsurile politice care sunt împotriva anticorupției".

Procurorul Bogdan Pârlog, care a făcut parte din delegația care s-a întâlnit cu Timmermans, a relatat și el pentru HotNews.ro cum s-a desfășurat întâlnirea.

El a spus că prim-vicepreședintele Comisiei Europene le-a transmis că o eventuală adoptare de către guvern a ordonanțelor pe modificarea Codurilor penale și a contestației în anulare pe decizii definitive ale instanței supreme ar însemna încălcarea liniei roșii.

"A fost o întâlnire de 45 de minute, au fost discuții strict tehnice legate de impactul și efectele tuturor modificărilor pe legislația în justiție. Ne-a comunicat, așa cum a spus și ieri, că s-a ajuns la capătul răbdării și că orice pas în sensul legiferării Ordonanțelor despre care s-a vorbit înseamnă automat încălcarea liniei roșii. A spus că nu va mai exista vreo șovăire în a acționa potrivit competențelor, nu vor mai exista discuții și avertismente. A explicat foarte clar că din acel moment se va acționa", a spus procurorul.

Protestul este organizat de “Forumul Judecătorilor din România”, Asociația ”Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” și Asociația ”Inițiativa pentru Justiție”.

Judecători și procurori de la instanțe și parchete din toată țara au ieșit în stradă de mai multe ori în ultima lună, în semn de protest față de Ordonanța 7, adoptată intempestiv, fără consultarea Consiliului Superior al Magistraturii și a corpului de magistrați. Judecătorii și procurorii au cerut respectarea independenței justiției și desființarea secției pentru investigare a magistraților.

Protestul magistraților s-a încheiat după o oră.Protestul magistraților a început la ora 15.00. Celor aproximativ 30 de magistrați români li s-au alăturat, pe treptele Palatului de Justiție din Bruxelles, și magistrați belgieni, care i-au aplaudat pe colegii lor români.O delegație a protestatarilor s-a întâlnit, în această dimineață, și cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.