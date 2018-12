Comisia Europeană își apără ambasadoarea după atacul de la PSD: Nu vom permite ca ambasadorul nostru de încredere să devină un sac de box al controverselor politice interne

"Comisia Europeană consideră inacceptabile atacurile personale față de ambasadorul nostru de încredere de la București, Angela Cristea. Ne așteptăm ca ambasadorul nostru la București să fie tratat cu același respect cu care îl tratăm pe ambasadorul României la Bruxelles. Nu vom permite ca ambasadorul nostru de încredere să devină un sac de box al controverselor politice interne", a declarat purtătoarea de cuvând a Comisiei Europene Mina Andreeva, într-o declarație remisă HotNews.ro.Declarația de la CE în original:“The European Commission considers personal attacks on our trusted ambassador in Bucharest, Angela Cristea, unacceptable. We expect our ambassador in Bucharest to be treated with the same respect as we treat the Romanian ambassador in Brussels. We will not allow our trusted ambassador to become the punching ball of domestic political controversy.”Președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Fifor, l-a ironizat sîmbătă pe președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, spunând că "distinsul domn" confundă Palatul Victoria cu Palatul Cotroceni și simte o nevoie aproape părintească să dojenească Guvernul. Fifor mai susține că România continuă să fie tratată că o națiune de mână doua de către unii oficiali europeni și o face responsabilă pe Angela Cristea, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, de dezinformarea autotităților de la Bruxelles."Știind însă cum își ia informația orice oficial european, chiar și domnul Junker, adică prin intermediul reprezentanților diplomatici, nu mă mai miră nimic. La urma urmei, când cea care informează Comisia Europeană este nimeni alta decât Angela Cristea, nu văd la ce lucruri bune ne-am putea aștepta. (...) Nu e de mirare că domnul Juncker are o percepție total deformată despre ce se petrece în România. Faptul că acesta a menținut-o în funcție viciază în mod clar percepțiile și opiniile pe care domnul Juncker le are despre România", a mai afirmat Fifor.Atacul lui Fifor a survenit după ce președintele CE, Jean-Claude Juncker, a declarat că se îndoieşte că guvernul de la Bucureşti înţelege pe deplin ce înseamnă să conducă blocul comunitar timp de şase luni, cât va deține Președinția Consiliului UE.România este "din punct de vedere tehnic foarte bine pregătită" pentru misiunea de şase luni, a declarat Juncker pentru ziarul german Welt am Sonntag, citat de DPA și Agerpres."Dar cred că guvernul de la Bucureşti nu a înţeles pe deplin ce înseamnă să prezidezi ţările UE", a adăugat el."Acţiunea prudentă necesită o disponibilitate de a-i asculta pe alţii şi o dorinţă puternică de a pune deoparte propriile preocupări ale cuiva", a afirmat Juncker, precizând că unii au îndoieli că situaţia se prezintă astfel în cazul României.