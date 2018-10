Biserica Ortodoxă dezaprobă „ferm” legalizarea parteneriatelor civile: Primul pas spre legalizarea căsătoriilor dintre persoane de același sex

Vasile Bănescu a afirmat că o eventuală legalizare a parteneriatului civil este „primul pas spre legalizarea căsătoriilor dintre persoane de aceleași sex” iar menirea sa este „de a face încetul cu încetul acceptată ideea de căsătorie între aceste persoane”.În opinia sa, este vorba despre o „inutilă suprapunere cu instituția căsătoriei” și un „surogat al căsătoriei pentru cei care își doresc să pornească la drum împreună neasumând integral acest lucru”.Prin legalizarea acestor parteneriate, „se pune în pericol familia în paradigmă morală și spirituală”, estimează oficialul BOR.Acesta a adăugat că este posibilă inițierea de discuții cu Parlamentul pe marginea acestui proiect, în condițiile în care „Biserica are datoria să pună problema în cheie morală”.Vasile Bănescu a mai susținut că în cazul parteneriatelor civile „sunt cu certitudine mai numeroase despărțirile”.Potrivit deputatului PSD Florin Manole, proiectul de lege privind parteneriatul civil va interzice explicit adopţiile în cazul persoanelor care aleg să încheie un astfel de parteneriat "Săptămâna viitoare o să depun împreună cu colegi de la alte partide politice un proiect care priveşte parteneriatul civil. Proiectul vine în urma jurisprudenţei CEDO şi în urma jurisprudenţei recente a Curţii Constituţionale şi are legătură cu viaţa de familie. (...) Are prevederi care se referă, de exemplu, la chestiuni patrimoniale, la chestiuni privind datoriile, moştenire, adică normarea genului acesta de uniuni consensuale, atât între persoanele de acelaşi sex cât şi între persoanele de sexe diferite, care nu aveau niciun fel de protecţie juridică. (...) Va reglementa o viaţă de familie pentru persoanele care nu sunt căsătorite şi care sunt foarte multe şi care au nevoie de această legiferare. Proiectul interzice explicit adopţiile în cazul persoanelor care aleg să încheie un parteneriat civil. Proiectul ăsta nu are absolut nicio legătură cu referendumul, nu are niciun impact pe Codul civil şi pe discuţia despre căsătorie, pentru că nu schimbă cu nimic subiectul căsătoriei care rămâne între bărbat şi femeie", a precizat, citat de Agerpres, Florin Manole.El a adăugat că PSD susţine acest proiect iar marţi după amiază vor avea loc ultimele discuţii la care participă reprezentanţi din toate partidele parlamentare. Deputatul PSD a menţionat că vor fi discutate toate observaţiile venite de la partide adăugând că se încearcă un consens pe o temă care este importantă.