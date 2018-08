Tudorel Toader, despre protocolul din 2009: Am primit o copie fără ultimele două pagini. Le-am primit ulterior

"Simple precizari: 16 martie 2018, intr-o emisiune televizata, solicitam desecretizarea Protocolului din 2009; 19 martie 2018, am formulat o solicitare scrisa, adresata PICCJ, prin care am solicitat declansarea procedurii de desecretizare a respectivului Protocol; 20 martie 2018, la MJ am primit o copie a Protocolului din 2009, mai putin ultimele doua pagini, astfel incat nu se stia cine au fost semnatarii. Ulterior am primit si ultimele doua pagini, cu mentiunea faptului ca din eroare au ajuns tot la CSM!", a scris Toader sâmbătă pe Facebook, potrivit Mediafax.Sâmbătă dimineață, tot pe Facebook, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că declanșează procedura de evaluare a activității desfășurate de către procurorul general Augustin Lazăr "Declanșez procedura legală pentru evaluarea activității manageriale desfășurată de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție! Preambul: În urmă cu câteva săptămâni afirmam faptul că vine vremea când fiecare trebuie evaluat. În urmă cu câteva luni apreciam disponibilitatea procurorului general al PÎCCJ pentru desecretizarea Protocolului din 2009. Zilele acestea aflăm că în realitate a fost "desecretizat" un protocol "abrogat" încă din 2016. Aceasta deoarece, potrivit art. 27 al Protocolului din decembrie 2016, "La data intrării în vigoare a prezentului Protocol se abrogă Protocolul de cooperare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securității naționale nr.....din 04.02.2009". Folosirea sintagmei "se abrogă", arată și faptul că semnatarii respectivelor Protocoale au înțeles să le confere acestora valențe normative. Rezultatele evaluării, însoțite de eventuale propuneri, vor fi făcute publice în termen de cel mult 30 de zile", se arată în mesajul postat de Tudorel Toader pe Facebook.În replică, procurorul general Augustin Lazăr a precizat că întreaga colaborare PG-SRI a fost efectuată în cadrul legii și că va publica toată corespondența cu CSM și Ministerul Justiției privind tema protocoalelor "Opinia publică va putea constata că tema protocoalelor este una falsă", a afirmat procurorul general, acuzând că "reiterarea consecventă în spațiul public a dezbaterii pe tema acestor protocoale reprezintă în mod evident un nou atac la adresa Ministerului Public într-o perioadă în care sunt în curs de soluționare dosare cu o miză esențială pentru societate, respectiv Dosarul Revoluției din decembrie 1989 și Dosarul evenimentelor violente din 10/11 august 2018".