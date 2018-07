​VIDEO Cum arată camionul militar pe care nemții de la Rheinmetall vor să-l asambleze în România pentru Armată

VIDEO - camionul militar pe care nemții de la Rheinmetall vor să-l asambleze în România pentru Armată

Rheinmetall - compania germană din domeniul apărării care are deja înființata împreună cu Ministerul economiei firma de tip-joint venture Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) prin care va dezvolta și produce la Uzina Moreni transportorul blindat amfibiu 8x8 Agilis - anunță că e interesată de licitația camioanelor și a demarat deja întâlniri cu companii din țară și furnizori locali.Pentru camioanele militare - vehicule grele, specializate, cu protecție sporită - Rheinmetal propune seria de modele HX, iar pentru modelele comerciale militareizate seria de modele TG.La București, Rheinmetall a adus un camion militar din seria HX 6x6 care va intra în dotarea armatei germane.„Camionul HX e parte din din propunerea noastră pentru Armata Română. Ce avem aici e configurația pentru armata germană din cadrul programului UTF. Armata Germanie tocmai a semnat un contract cu noi pentru două mii de camioane. Având în vedere cerințele Armatei Române, compatibilitățile cu alte forțe NATO este esențială. Camionul de aici e folosit de mai multe armare NATO și ar fi pentru Armata Română o paltformă perfectă nu doar în țară, cât și în teatrele de operații”, a declarat pentru HotNews.ro, Dominik von Wolff Matternich, director de vânzări în cadrul Rheinmetall România.

Camion militar Rheinmetal din seria HX:



„Camionul HX este un camion pur militar. A fost inițial conceput pentru ca armata Germaniei să poată acompania tancul Leopard în teren. Are capacități off-road unice și are posibilitatea de a integra o cabină protejată. Un element pe care îl subliniem este că echipajele vehiculelor logistice în teatrele de operații merita aceeași protecție ca în vehiculele de luptă”, a mai spus oficialul Rheinmetall.Asamblarea acestui camiion în România ar urma să fie realizată la Moreni, dacă firma germană căștigă licitația lansată de MApN, și va folosi o parte din infrastructura care deja va fi pusă pe picioare pentru programul Agilis 8x8. „Multe cerințe pentru unelte și echipamente sunt similare - pentru camioane e clar mai puțin complex față de transportoare, dar putem folosi infrastructura pentru ambele programe”, a explicat von Wolff Matternich.Dincolo de asamblarea componentelor camioanelor, nemții de la Rheinmetall caută șă implice și firme din România și furnizori locali în etapa de producție.„În faza de producție ne uităm la asamblare locală și integrarea unor furnizori locali. Am identificat un potențial uriaș aici în România. Furnizori locali pentru tot felul de elemente, suprastructuri, generatoare, sisteme de răcire și altele. În același timp căutăm furnizori care să ne ajute și în alte programe din alte țări. Alt element, pe care să nu-l uităm, este durata de viață a vehiculelor. Acestea vor fi în uz probabil 20-25 de ani și e important să ai o bază de parteneri locali care pot ajuta cu mentenanța”, a detaliat reprezentantul Rheinmetall.