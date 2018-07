Câte avioane de vânătoare MiG 21 LanceR mai are România, de ce vor rămâne în uz încă o bună vreme și de ce mai noile F-16 recent cumpărate nu sunt încă complet operaționale

Avioane MiG 21 LanceR C













- În momentul de față singurele avioane proprii pe care România se bazează pentru misiuni reale și de poliție aeriană sunt în continuare de tipul MiG 21 LanceR - avioane vechi de circa 40 de ani și de care au mai rămas în uz circa 20-30, mai puțin de două escadrile complete.







- Deși au rămas puține în uz și sunt aproape de finalul resursei de viață - MiG-urile 21 LanceR vor continua să fie folosite cel puțin cinci-șase ani de acum încolo, dacă nu chiar mai mult.





- Cele 12 avioane F-16 modernizate și cumpărate recent de la Portugalia încă nu sunt operaționale complet - nu sunt gata de misiuni reale și de poliție aeriană. Instruirea piloților, acumularea de ore de zbor pe noile aronave, testarea diferitelor tipuri de misiuni și a muniției - toate fac ca operaționalizarea avioanelor F-16 să dureze.







- Chiar și când vor fi operaționale - la finele anului în curs sau, mai probabil, anul următor - cele 12 avioane tot nu formează o escadrilă completă și vor derula misiuni în anii următori cot la cot cu mai bătrânele MiG-uri.





- Deși nevoia de avioane noi e cunoscută de peste 20 de ani, toate guvernele au amânat momentul. Pentru alte noi avioane F-16 se negociază de peste doi ani, dar până acum nimic nu s-a întâmplat concret...





- Chiar și dacă s-ar semna acum, un program pentru achiziția a altor 40 de avioane F-16, așa cum a anunțat ministrul Apărării, va fi derulat pe parcursul a unei perioade mai lungi - atât ca implementare, cât și ca bugetare. Între timp, timpul trece pentru bătrânele MiG-uri și pentru piloții care zboară cu ele...





Câte MiG 21 LanceR mai sunt operaționale și în uz? De ce va continua să fie principala aeronavă de luptă pentru încă cel puțin jumatate de deceniu...



Accidentul aerian de sâmbătă de la baza aeriana Borcea, când un MiG 21 LanceR C s-a prabușit, iar pilotul Florin „PATRAX” Rotaru și-a pierdut viața, a stârnit numeroase comentarii în spațiul online și pe rețelele de socializare.









Multă lume se întreabă câte astfel de aparate mai are Forțele Aeriene Române în uz, de ce mai sunt folosite astfel de aeronave vechi și de ce nu sunt încă operaționale mai noile avioane de vânătoare F-16 cumpărate recent de către România.



Numărul exact de avioane de vânătoare MiG 21 LanceR ce mai sunt încă în uzul Forțelor Aeriene Române e ținut confidențial, însă estimările neoficiale arată că în momentul de față Armata se bazează pe circa 30 de astfel de aparate, mai puțin de două escadrile complete [n.r. o escadrilă este formată din 16 aeronave].



În realitate însă, numărul avioanelor MiG 21 LanceR care chiar sunt funcționale și sunt folosite este și mai mic - undeva spre 24-26 de aeronave, au precizat pentru HotNews.ro mai multe surse din domeniu.



Avioane MiG 21 LanceR C (aer-aer) / Sursă: RoAF









România a modernizat avioanele MiG 21 ca o măsură de tranziție, până când vom cumpăra avioane noi. MiGurile au mai rămas puține în uz, iar noile avioane s-au lăsat așteptate...



Avioanele MiG 21 au intrat în dotarea Forțelor Aeriene Române în anii '60-'80, aproape 400 la număr. Ulterior, după căderea comunismului, Forțele Aeriene au decis modernizat a 111 de aeronave cu avionică nouă și sisteme care să fie compatibile NATO. Așa a aparut modelul LanceR, avioanele modernizate la acest standard intrând treptat în dotarea Forțelor Aeriene între 1997 și 2002.



Decizia de modernizare a o parte din avioanele MiG 21 din dotare a fost văzută ca o măsură de tranziție până când țara noastră își va permite să se doteze cu un avion de vânătoare multirol de generație nouă, lucru care a fost mereu amânat de mai toate guvernările ulterioare.



În total au fost trei versiuni ale MiG-ului modernizat - 71 de avioane Lancer A (pentru atac la sol), 14 avioane Lancer B (cu dublă comandă, folosite mai ales pentru instruirea piloților) și 26 de avioane Lancer C (varianta de atac aer-aer).



Toatele modelele Lancer A pentru atacul la sol au fost retrase treptat în urmă cu câțiva ani, iar dintre cele 26 de avioane tip LanceR C, opt s-au prăbușit, cu tot cu cel de sâmbătă.



Dintre cele 14 modelele LanceR B cu dublă comandă, două s-au pierdut în accidente, dar nu toate cele rămase mai sunt operaționale.



Astfel, doar și pe acest calcul sumar, reiese că numărul maxim de avioane MiG 21 Lancer C și Lancer B rămase oficial operaționale este de 30 de aeronave.



Trebuie de precizat că necesarul României pentru a-și desfășura singură misiunile de poliție aeriană și pentru a îndeplini cerințele de luptă - așa cum s-a angajat România la aderarea la NATO - este de 48 de aeronave.







MiG 21 LanceR B și Lancer C în fundal / Sursa: RoAF







Avioanele F-16 cumpărate de la Portugalia, modernizate și intrate în dotarea Forțelor Aeriene Române încă nu sunt complet operaționale. Abia la final de an sau în 2019...



Deși vorbim de avioane care au ajuns la limită cu resursa de viață, MiG-urile 21 din dotarea Forțelor Aeriene Române vor rămâne în uz încă cel puțin 5-6 ani de acum încolo, dacă nu chiar mai mult. Asta pentru că factorii de decizie din România nu au fost în stare să achiziționeze la timp noi avioane. Cele 12 avioane F-16 cumpărate anii trecuți de la Portugalia nu doar că nu sunt încă operaționale, ci nu constituie practic nici măcar o escadrilă completă.



România a cumpărat de la Portugalia 12 avioane F-16 A/B block 15 pe care le-a trecut printr-un proces de modernizare - Mid-Life Upgrade, un proces de aducere la zi a sistemelor, echivalent a unui block 40 - un contract de circa 600 milioane de dolari.



Cele 9 avioane F-16 cu comandă simplă și 3 avioane F-16 cu comandă dublă au intrat gradat în dotarea Forțelor Aeriene în 2016 și 2017, sunt staționate la baza aeriană 86 Borcea (Fetești), dar încă nu sunt complet operaționale - pregătite să preia misiunile de poliție aeriană sau gata de orice misiune de luptă.



Asta pentru că - după intrarea în dotare - pentru avioanele F-16 aduse în România a urmat o perioadă de testare a avioanelor în diverse condiții și de testare și omolgare a muniției - această ultimă etapă abia recent a început.



Mai important însă - în toată această perioadă s-au pregătit piloții. Odată cu achiziția și modernizarea avioanelor în Portugalia, România și-a pregătit acolo și nouă piloți care, odată întorși acasă, s-au transformat la rândul lor în instructori pentru alți piloți care să se pregătească pe F-16, să adune ore de zbor și să zboare avionul în diverse situații și misiuni.

Operaționalizarea celor 12 F-16 de la baza aeriană Borcea ar trebui să se facă până la final de 2018, însă acest lucru ar întârzia până anul viitor.







România are nevoie rapid de noi avioane F-16, dar lucrurile bat pasul pe loc. Ministrul a pus ținta: ”Încă 40 de avioane!”



Deși nevoia de a achiziționa un nou avion multirol și de a înlocui bâtrânele MiG-uri, fie ele și modernizate, era cunoscută încă din anii '90, mai toate guvernele care au trecut prin Palatul Victoria au amânat cât au putut această achiziție. Când într-un final a fost ales modelul F-16 și România semnase că va achiziționa 24 de astfel de avioane din SUA, criza financiară a făcut imposibilă prima plată a acordului, iar programul a picat.



Ulterior, cu chiu cu vai am găsit să cumpărăm din Portugalia 12 F-16 second-hand, pe care însă le-am cumpărat modernizate, trecute printr-un procesul MLU (Mid-Life Upgrade).



Chiar și așa, cele 12 F-16 sunt puține, nici cât o escadrilă, dar a însemnat un început - instruirea piloților, dezvoltarea logisticii și a infrastructurii necesare, achiziția de noi tipuri de muniție, etc. Pasul logic următor ar fi fost să semnăm cât mai curând un nou contract pentru noi avioane, însă aici lucrurile s-au blocat.



Nici până acum țara noastră nu a găsit încă de unde să cumpere avioane F-16, opțiunea declarată fiind tot pentru avioane second-hand pe care să le modernizăm.



De mai bine de un doi ani MApN spune că e în căutare de parteneri de la care să cumpărăm, dar fără succes până acum - cel puțin fără să fie anunțat ceva oficial.



La începutul anului, ministrul Apărării Mihai Fifor a detaliat că ținta e de 40 de alte noi avioane: „Dorim încă 4 aeronave să completam escadrila de F-16 pe care o avem. În proiecție avem încă 36 de avioane F-16”.













Sprijin NATO pentru misiunile de poliție aeriană la Marea Neagră







Fără un contract semnat, sau măcar un partener oficial anunțat de la care să cumpărăm aceste avioane, programul de dotare a Forțelor Aeriene Române cu avioane F-16 pare că se va întinde cel puțin până spre 2022-2024. Asta înseamnă că în următorii ani pentru misiunile de poliție aeriană, dincolo de cele câteva F-16 din dotare, tot pe bătrânele MiG-uri 21 ne vom baza, precum și pe aliații din NATO care au început deja să trimită de două ori pe an avioane de vânătoare la baza de la Mihail Kogălniceanu.



În aprilie, Forțele Aeriene Regale din Marea Britanie au trimis patru avioane de vânătoare Eurofitgher Typhoon și 160 de militari pentru o perioadă de patru luni, la fel ca în 2017, să ajute la operațiunile poliție aeriană la Marea Neagră.