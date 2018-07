Un nou protest, joi, în Piața Victoriei, anunțat de comunitatea Corupția Ucide: „Blocăm Codurile Penalilor!”

Peste 3.000 de oameni au manifestat apoi , miercuri seară, în Piața Victoriei. Oameni au scandat „La mulți ani, Liviule / Aici vom fi zi de zi / PSD - ciuma roșie”. Nu au lipsit incidentele cu jandarmii care au încercat să blocheze trecerile de pietoni, tensiunea în Piață fiind una ridicată după ce protestatari au reusit să blocheze circulația pe bulevardele Aviatorilor și Kiseleff.





Amintim că plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri , în calitate de cameră decizională, proiectul de lege PSD-ALDE de modificare a Codului Penal, după o procedură accelerată în Parlament.„Acceptați modificările votate pentru scăparea lui Liviu Dragnea dar și albirea dosarelor a peste 2000 de inculpați pentru abuz în serviciu?Daca nu, atunci ne vedem în stradă!Ce vrea puterea? Să scape cei mai corupți și responsabili pentru situația în care se află România acum. Și mai vor ca jurnaliștii care ne vor informa despre fărădelegile făcute de ei, să facă pușcarie. Da, asta vor. Nu este nicio exagerare când afirmăm că vom ajunge în dictatura partidului aflat la putere, dacă nu intervenim acum.Până acum, nu au reușit să își treacă legile favorabile lor. Iar asta ți se datorează și ție pentru faptul că ai ieșit în stradă. Acum, România are nevoie de noi mai mult ca niciodată, are nevoie ca toți cetățenii ei să o apere. Ieri am arătat că se poate, dar astăzi trebuie sa arătăm că suntem fermi și uniți pentru o justiție independentă.Constituția: Art. 55 - Apărarea ţării(1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România.”