LIVETEXT VIDEO Aproximativ 300 de persoane protestează, la București, față de decizia Guvernului de a stopa procedura de includere a zonei în patrimoniul UNESCO

Aproximativ 300 oameni protestează, vineri seară, în Piața Universității din Capitală față de decizia Guvernului de a opri procedura de includere a zonei în patrimoniul UNESCO, fără dezbatere publică sau anunţ prealabil. Protestul a fost anunțat pe Facebook, pe pagina ”Roșia Montană, ultima picătură: Vor să blocheze dosarul UNESCO”.

"Guvernul Dăncilă a oprit procedura de includere a Roşiei Montane în UNESCO! <<Tăcerea e de aur>>, e unul dintre sloganurile Campaniei Salvaţi Roşia Montană care rămâne în continuare de actualitate. Din experienţa celor 15 ani de campanie pentru salvarea Roşiei Montane ştim ce înseamnă tăcerea. Cei ce se află la putere au pledat mereu pentru exploatare, nu pentru patrimoniu. Politicienii au mers mână în mână cu interesele Gold Corporation, indiferent de cine a fost la putere. (...) În 2013 părea că am pierdut totul. Zeci de mii de oameni am ieşit în stradă şi am oprit o lege care ar fi distrus definitiv patrimoniul, natura şi comunitatea din Roşia Montană. Acum putem duce mai departe această campanie care a modelat societatea civilă din România. Dar trebuie să ne mobilizăm cu acelaşi entuziasm. Am reuşit în 2013, vom reuşi şi acum!”, scrie pe pagina evenimentului.

Un protest similar are loc și la Cluj.

În Piață au apărut și Nicușor Dan și Mihai Goțiu.Numărul protestatarilor a crescut la aproximativ 300, după ce inițial erau aproximativ 150. La portavoce se strigă vechea lozincă ”Uniti salvam Roșia Montană!”Imagini de la protestul din Cluj