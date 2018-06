Manifestaţie pentru Roșia Montana, vineri, în Capitală, după ce Guvernul Dăncilă a stopat procedura de includere a zonei în patrimoniul UNESCO

Din România au fost înscrise până acum pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: Delta Dunării, Mănăstirea Horezu, bisericile pictate din nordul Moldovei, bisericile de lemn din Maramureş, cetatea Sighişoara, aşezările săseşti cu biserici fortificate din Transilvania şi fortăreţele dacice din Munţii Orăştiei.