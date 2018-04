Camelia Bogdan despre noua decizie de excludere din magistratură: O decizie ilegală, care nu se bazează pe nicio probă. Voi face recurs, nu am nicio emoție că voi câștiga, am respectat practica CEDO

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii"Este o decizie ilegală, care nu se bazează pe nicio probă. Practic de data aceasta am fost acuzată că am intrat în locul unui coleg care dispusese citarea unor martori cu mandate de aducere. Am judecat un rechizitoriu aflat pe rolul Curții de Apel București. Este vorba despre falimentul firmei Ultra Pro Computers. Colegiul de Conducere mi-a repartizat acest dosar prin hotărâre și se punea problema dacă se prezintă martorii, dacă trebuie să-i audiez sau să-i trimit acasă. Nu există niciun temei legal ca să-i trimit acasă odată prezenți în fața instanței. Eu i-am audiat, am aplicat principiile continuității și nemijlocirii astfel cum au fost transpuse în jurisprudența CEDO, care obligă ca judecătorul care audiază nemijlocit probele să dispună soluția, și am fost exclusă din magistratură. Practica la noi este ca aceste dosare să se amâne. Practica CEDO este ca aceste dosare să nu se tergiverseze, iar soluția să fie pronunțată de un judecător care a administrat probele. De aceea eu nu am nicio emoție. Mă duc la Înalta Curte și, dacă în cel mai rău caz se va aplica o sancțiune, defilez la CEDO", a declarat Camelia Bogdan pentru HotNews.ro.Aceasta mai spune că ceea ce i se întâmplă este "o execuție" și a făcut plângere penală."Eu am spus că este o execuție și am și arătat organelor de urmărire penală care sunt direcțiile pe care se acționează. Am făcut plângere penală și chiar am arătat în cuprinsul acesteia sub comandă cui se află domnul inspector șef - Lucian Netejoru. Organele de urmărire penală nu mi-au administrat până acum nicio proba în apărare, dar voi reveni cu noi plângeri penale și voi alerta și comunitatea internațională față de riscurile la care sunt expuși în România magistrații care judecă și nu tergiversează cauzele", a mai spus Camelia Bogdan.Camelia Bogdan a mai fost exclusă din magistratură de către CSM, dar a câștigat procesul în instanță.În februarie 2016, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în dosarul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), după ce televiziunile controlate de Dan Voiculescu, condamnat în cauza, au susținut că judecătoarea este incompatibilă deoarece a participat și predat la un seminar organizat de o asociație care era finanțată de Ministerul Agriculturii, parte vătămată în dosarul ICA.În 16 aprilie 2016, inspectorii care au analizat cazul Cameliei Bogdan au decis să respingă sesizarea și au arătat că nu există nicio abatere disciplinară din partea judecătoarei. Decizia a fost însă infirmată de Lucian Netejoru, inspectorul șef al Inspecției Judiciare, care a decis să transmită sesizarea la Secția pentru judecători a CSM. În argumentația să, Netejoru arăta că judecătoarea Camelia Bogdan ar fi încălcat articolul 99 din legea magistraților, articol potrivit căruia constituie abatere disciplinară încălcarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere, declarațiile de interese, incompatibilități și interdicții privind judecătorii și procurorii.În februarie 2017, Secția pentru judecători a CSM a decis excluderea din magistratură a judecătoarei Camelia Bogdan pentru încălcarea articolul 99 litera b).Decizia a fost atacată cu recurs de Camelia Bogdan, la Completul de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție.În 13 decembrie, Înalta Curte a decis reprimirea Cameliei Bogdan în magistratură, printr-o decizie definitivă.