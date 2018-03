Transportoarele Piranha 5 cumparate de Romania si asamblate la Bucuresti nu vor fi dotate din fabrica cu sistem de rachete antitanc

"Transportorul va fi echipat cu turela telecomandata produsa in Romania, echipata cu tun cal. 30 mm si mitraliera cal. 7,62 mm, iar derivatele, cu turela telecomandata cu mitraliera cal. 12,7 mm", transmitea in urma cu doua saptamani MApN la solicitarea HotNews.ro.Intrebati daca transportoarele vor fi dotate si cu sisteme de rachete antitanc, eventual cu aceleasi rachete Spike ce sunt montate si pe Masina de Lupta a Infanteriei - MLI-84M1 "Jderul" - si care au fost achizitionate in numar mare de Armata, inclusiv in varianta portabila pentru infanteristi, reprezentantii MApN au raspuns: "Contractul subsecvent semnat cu operatorul economic General Dynamics nu prevede echiparea transportoarelor blindate pentru trupe 8X8 "PIRANHA 5" cu sistemele la care faceti referire in solicitarea dumneavoastra".Pe 12 ianuarie MApN si compania americana General Dynamics, care detine firma elevetiana Mowag, au semnat un contract pentru achizitia a 227 de transportoare blindate Piranha 5 si derivate. Primele 30 de bucati vor vor veni direct asamblate din Elvetia, iar urmatoarele 197 vor fi asamblate in Romania la Uzina Mecanica Bucuresti. Costul total al programului este de circa 895 de milioane de euro.In motivarea echizitiei transportoarelor Piranha 5, MApN detalia nevoia de a dota fortele terestre cu noi transportoare si se precizeaza ca e nevoie de noi transportoare, cu protectie mai mare si putere de foc sporita, chiar daca acestea nu vor mai fi amfibii."Aceasta achizitie are in vedere (...) necesitatea operationalizarii complete a Brigazii Multinationale de Sud-Est, precum si indeplinirea cerintelor de interoperabilitate cu cele 31 TBT Piranha IIIC existente in dotarea acestei structuri", sustine MApN.Pe langa achizitia de transportoare Piranha 5, statul roman mai este implicat intr-un parteneriat cu nemtii de la Rheinmetall care ar urma sa dezvolte si sa construiasca la Uzina de la Moreni un nou model de transportor blindat amfibiu denumit Agilis 8X8 . Proiectul va fi dezvoltat printr-o firma mixta romano-germana - Romanian Military Vehicle Systems din care statul roman detine 50%. Dupa dezvoltarea transportorului, drepturile de autor ar urma sa ramana Romaniei.