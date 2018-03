VIDEO Pitesti: Jandarmeria anunta ca a fost gasita masina din care a fost lasat pe strada un tanar care apoi a murit. Soferul si trei tinere, condusi la audieri

"Conducatorul autoturismului a fost depistat in urma cu cateva minute in trafic de un echipaj de jandarmi, care a solicitat in sprijin un echipaj de la Politia Rutiera. In interiorul autoturismului se aflau 4 tineri, un baiat (conducatorul auto) si 3 fete care in prezent se afla la Politia Municipala Pitesti pentru cercetari", anunta Jandarmeria pe pagina de Facebook.Politistii din Arges au instituit filtre pe mai multe tronsoane de drum din judet pentru identificarea unui autoturism din care, duminica dupa-amiaza, a fost coborat un barbat care la scut timp a murit pe strada Incidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 16.00, pe o strada din cartierul Teilor din muncipiul Pitesti. Martorii le-au declarat politistilor ca au vazut cum un autoturism a oprit, iar doua persoane au dat jos din masina un barbat inconstient, pe care l-au lasat pe strada.La momentul la care au ajuns la fata locului politistii, barbatul murise. Victima a fost identificata, fiind vorba despre un tanar de 28 de ani, cunoscut drept consumator de droguri. Cauza mortii va fi stabilita in urma necropsiei.