Klaus Iohannis raspunde Forumului Judecatorilor ca nu sesizeaza Comisia de la Venetia pe legile justitiei

Citeste integral in documentul atasat raspunsul Presedintiei la solicitarea adresata de Forumul Judecatorilor din Romania

Presedintia a raspuns recent unei scrisori adresate de Asociatia profesionala "Forumul Judecatorilor din Romania", prin care aceasta solicita sefului statului sa initieze demersuri "pentru obtinerea unui punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia cu privire la anumite aspecte vizand modificarile si completarile aduse legilor justitiei, respectiv Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii".In raspuns, seful statului mentioneaza ca, in mai multe decizii adoptate recent, Curtea Constitutionala din Romania (CCR) a transat deja unele aspecte legate de constitutionalitatea modificarilor aduse legilor justitiei si ca, in luarea acestor decizii, CCR nu a considerat necesar sa obtina o opinie din partea Comisiei de la Venetia. "Ceea ce nu exclude solicitarea unei opinii din partea Comisiei de la Venetia de catre alti actori institutionali (Parlament, Guvern sau seful statului)", puncteaza totusi acesta.Presedintele explica mai departe ca, intrucat Parlamentul urmeaza sa puna in acord modificarile la legile justitiei cu deciziile CCR, acesta "poate solicita Comisiei de la Venetia o opinie chiar inainte de a demara dezbaterile, cu atat mai mult cu cat legiuitorul nu este tinut de niciun termen pentru a finaliza procesul decizional".In schimb, atunci cand legile vor ajunge la el pentru promulgare, va avea la dispozitie, conform Constitutiei, pana la 20 de zile calendaristice, termen ce nu poate fi amanat "indiferent de formularea sau nu a unei sesizari catre Comisia de la Venetia", sustine seful statului.Astfel, avand in vedere procedura pe care Comisia de la Venetia trebuie sa o urmeze in cazul unei astfel de solicitari, Presedintia spune ca nu poate aprecia "daca o astfel de sesizare ar putea fi valorificata in termenele de promulgare stabilite de Constitutie pentru Presedintele Romaniei".Ce a raspuns exact Klaus Iohannis cu privire la sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile justitiei:"In prezent, in urma pronuntarii Deciziilor nr. 33/2018, 45/2018 si 61/2018, Curtea Constitutionala a transat unele aspecte legate de constitutionalitatea modificarilor aduse acestor legi prin raportare la motivele invocate in sesizarile primite. In considerentele acestor decizii, Curtea Constitutionala a apreciat ca nu este necesar sa obtina o opinie pe calea unui amicus curiae din partea Comisiei de la Venetia, ceea ce nu exclude solicitarea unei opinii din partea Comisiei de la Venetia de catre alti actori institutionali (Parlament, Guvern sau seful statului).In conditiile in care Parlamentul Romaniei urmeaza sa puna in acord prevederile declarate neconstitutionale cu dispozitiile legii fundamentale, acesta poate solicita Comisiei de la Venetia o opinie chiar inainte de a demara dezbaterile, cu atat mai mult cu cat legiuitorul nu este tinut de niciun termen pentru a finaliza procesul decizional.In momentul in care legile vor ajunge la Presedintele Romaniei pentru promulgare, acesta dispune de un termen de 20 de zile calendaristice de la primirea lor in conditiile art. 77 alin. 1 din Constitutia Romaniei, respectiv de un termen de 10 zile calendaristice in conditiile art. 77 alin. 3 din aceeasi lege fundamentala. Presedintele Romaniei nu poate amana promulgarea unei legi dincolo de aceste termene, indiferent de formularea sau nu a unei sesizari catre Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia). Dat fiind procedura pe care Comisia de la Venetia trebuie sa o urmeze in cazul unei astfel de solicitari, nu putem aprecia daca o astfel de sesizare ar putea fi valorificata in termenele de promulgare stabilite de Constitutie pentru Presedintele Romaniei".





Amintim ca Forumul Judecatorilor din Romania a anuntat la inceputul acestei saptamani ca a transmis solicitari Presedintelui Romaniei si Parlamentului Romaniei, cerand consultarea Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Venetia) asupra unor "aspecte curente" vizand modificarea in Romania a legilor justitiei.

Forumul Judecatorilor motiveaza ca "dezbaterea parlamentara desfasurata cu privire la proiectele de lege mentionate a ignorat punctul de vedere covarsitor majoritar al magistraturii si avizele consecutive negative emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii", in pofida recomandarilor raportului MCV ca Guvernul si Parlamentul "sa tina seama in mod corespunzator de consultarile cu autoritatile relevante si cu partile interesate in cadrul procesului decizional si in activitatea legislativa".



Judecatorii au amintit totodata si de faptul ca secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, i-a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in care i-a sugerat sa sesizeze Comisia de la Venetia a CoE in privinta reformelor legislative din justitie adoptate de Parlamentul de la Bucuresti, aratand ca "o opinie din partea Comisiei de la Venetia ar aduce claritate in ce priveste compatibilitatea acestor texte cu standardele fundamentale ale statului de drept".