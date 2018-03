Bodog, fost ministru al Sanatatii: Sunt facut tapul ispasitor pentru criza de imunoglobulina. Ministerul Sanatatii a intreprins toate demersurile legale pentru rezolvarea situației

Fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, a scris, joi, pe Facebook, ca "Ministerul Sanatatii a intreprins toate demersurile legale agreate impreuna cu partenerii de dialog pentru rezolvarea" crizei de imunoglobulina, inlaturand "acuzatiile nefondate" care i se aduc, "fiind facut tapul ispasitor pentru criza".





Bodog prezinta mai multe "date" pentru a "inlatura acuzatiile nefondate" care i se aduc, trecand in revista inclusiv eliminarea taxei clawback.





Postarea integrala a fostului ministru:





Constat cu tristete ca, nici dupa 28 de ani de la caderea comunismului, nu am reusit sa scapam complet de meteahna de a ne demoniza liderii odata ce acestia nu mai sunt in functie. Am simtit asta pe propria piele, fiind facut tapul ispasitor pentru criza de imunoglobulina.





Pentru cei care au interesul si rabdarea de a asculta si punctul meu de vedere, doresc sa prezint urmatoarele date care inlatura acuzatiile nefondate care mi se aduc:





1. Am avut discutii si intalniri atat cu asociatiile pacientilor, cat si cu reprezentantii industriei farmaceutice pentru a rezolva problema imunoglobulinei. In urma acestora, Ministerul Sanatatii a intreprins toate demersurile legale agreate impreuna cu partenerii de dialog pentru rezolvarea situatiei. Am eliminat inclusiv taxa clawback, insa companiile nu si-au onorat partea lor din intelegere, ceea ce a dus la cronicizarea problemei.





2. Stocurile de imunoglobulina achizitionate de UNIFARM si puse la dispozitia spitalelor au fost utilizate in cazurile celor grav bolnavi, internati in sectiile de Terapie Intensiva.





3. In cazul cererii distribuitorului Torus Pharma, in vederea eliberarii unei Autorizatii pentru Nevoi Speciale (ANS) pentru imunoglobulina umana, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) a transmis public decizia sa. Citez din comunicatul institutiei abilitate sa autorizeze sau nu un medicament pentru pacientii romani:

"originea non-europeana a produsului nu poate oferi garantii asupra indeplinirii criteriilor de siguranta si calitate impuse in cazul produselor din Uniunea Europeana, iar autorizarea prin procedura pentru nevoi speciale nu permite in acest caz (conditiile OMS 85/2013), o evaluare suficienta din punct de vedere al sigurantei si calitatii plasmei utilizate pentru procesul de fabricatie si nici a procesului de fabricatie a medicamentului". De asemenea, ANMDM precizeaza ca, in acest caz, "o testare punctuala a produsului finit nu ar putea acoperi toate aspectele mentionate anterior si nu ar putea garanta, in totalitate, calitatea produsului".





Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat luni ca a activat mecanismul de protectie civila in cazul imunoglobulinei, pentru ca medicamentul lipseste de pe piata.