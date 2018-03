Livia Stanciu, opinie separata la decizia CCR: Legea de modificare a organizarii CSM trebuia declarata neconstitutionala in ansamblul sau

"Consideram ca obiectia de neconstitutionalitate referitoare la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM se impunea a fi admisa, iar Curtea trebuia sa constate neconstitutionalitatea legii, in ansamblul sau - prin raportare la criticile de neconstitutionalitate extrinseca privind incalcarea principiului autonomiei parlamentare si a principiului bicameralismului - precum si neconstitutionalitatea dispozitiilor art. I pct. 34, pct. 43, pct. 48, pct. 55, pct. 56, pct. 57, pct. 58, pct. 59, pct. 68, pct. 71 si pct. 84 din lege, in special", se precizeaza in opinia separata.Una dintre modificarile pentru care Livia Stanciu apreciaza ca se impunea admiterea exceptiei de neconstitutionalitate este cea referitoare la etapa verificarilor prealabile efectuate de Inspectia Judiciara."Art. 45, in forma modificata prin art. I pct. 37 din legea examinata, se refera la etapa verificarilor prealabile efectuate de inspectorii judiciari (...), termenul general prevazut pentru finalizarea verificarilor fiind de cel mult 45 de zile de la data sesizarii (...). Inspectorul-sef poate dispune prelungirea termenului, cu cel mult 45 de zile, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura. Art. 46, in forma modificata prin art. I pct. 42, se refera la cercetarea disciplinara care se efectueaza in termen de 60 de zile de la data dispunerii acesteia si care se poate prelungi cu cel mult 30 de zile, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura. In acest caz, textul nu precizeaza cine poate dispune prelungirea termenului. Constatam, in urma lecturarii acestor texte, inca o data, o contradictie flagranta cu art. 1 alin. (5) din Constitutie, sub aspectul exigentelor de calitate a legii si a regulilor de redactare a normelor legislative", se mai mentioneaza in opinia separata.Potrivit CCR, au fost admise obiectiile de neconstitutionalitate formulate si s-a constatat ca dispozitiile art. I pct. 5, pct.15 (cu referire la sintagma "comisiile parlamentare de control al serviciilor de informatii"), pct. 19, pct. 20 si pct. 62 din legea vizata sunt neconstitutionale. Pe de alta parte a fost respinsa, ca inadmisibila, obiectia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. I pct. 34, iar obiectiile de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. I pct. 4, pct. 7 si pct. 48, precum si la legea in ansamblul sau au fost respinse ca neintemeiate.In motivarea solutiei de admitere, CCR a retinut ca prevederile art. I pct. 5, cu referire la art. 7 alin. (51) din Legea 317/2004, contin paralelisme legislative, aceeasi solutie juridica fiind reglementata si la art. I pct. 4, cu referire la art. 7 alin.(5) teza intai din lege, ceea ce contravine dispozitiilor din Constitutie cu privire la principiul legalitatii, in componenta sa referitoare la calitatea legii."Prevederile art. I pct. 15, cu privire la sintagma 'comisiile parlamentare de control al serviciilor de informatii' cuprinsa la art. 18 alin. (2) lit.b) din lege, sunt neconstitutionale (...) prin raportare la dispozitiile art.1 alin. (4) din Constitutie, referitoare la principiul separarii si echilibrului puterilor in stat. Prevederile art. I pct. 19 si 20, cu referire la art. 24 alin. (1) si (2), si, respectiv, la art. 24 alin. (21)-(23) din Legea nr.317/2004, sunt contrare dispozitiilor art.133 alin.(3) din Legea fundamentala, potrivit carora presedintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales dintre magistratii judecatori si procurori, membri alesi ai Consiliului. Dispozitiile art. I pct. 62, cu referire la art. 55 alin. (10) si (11) din Legea nr. 317/2004 si care reglementeaza procedura revocarii presedintelui sau vicepresedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, contravin, pentru identitate de ratiune, acelorasi norme fundamentale anterior mentionate, referitoare la alegerea conducerii Consiliului", precizeaza CCR.CCR mai arata ca, in ceea ce priveste obiectia de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. I pct. 34 din legea examinata, aceasta a fost respinsa ca inadmisibila, obiectia fiind, sub acest aspect, nemotivata. De asemenea, Curtea a apreciat ca neintemeiate criticile de neconstitutionalitate intrinseca privind dispozitiile art. I pct. 4, pct. 7 si pct.48 din legea supusa controlului de constitutionalitate, precum si pe cele privind neconstitutionalitatea extrinseca a legii, in ansamblul sau.