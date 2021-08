EC_Special In The City: Marea revenire a lui Golan și cum a transformat The Blaze centrul Clujului într-un ring de dans

​Reportaj de la Electric Castle 2021

Golan a revenit pe scenă în aplauzele fanilor locali și The Blaze a transformat centrul Clujului într-un ring de dans

Ce urmează la EC_Special In The City

Nimeni nu știa că în seara de 9 august, cam pe la ora 18, va veni un semi-potop care va da peste cap line-up-ul de la EC_Special. Pe AccuWeather prognoza era favorabilă, așa cum te-ai aștepta de la o seară de august, undeva pe la 28-29 de grade. Și dintr-o dată a dat cu găleata.Apoi s-a calmat, după care a revenit ploaia cu o intensitate și mai mare. Procesul ăsta s-a repetat de vreo patru ori, până când, din fericire, s-a oprit. Dar a lăsat în urmă inundații și mulți artiști și fani cu ochii în soare, la propriu și la figurat.Când te prinde ploaia în oraș, ai mai multe locuri în care să te adăpostești și în cel mai rău caz nu e mult de mers până acasă să te schimbi. Nu a fost o mare inconveniență. Pe lângă asta, chiar erau destul de mulți oameni echipați cu pelerine de ploaie, deși zeul nostru AccuWeather ne-a zis că o să dansăm la bustul gol.Dar line-up-ul unui festival e programat la minut, nu e foarte flexibil. Un eveniment de genul ăsta poate întârzia sau anula concerte, ceea ce s-a și întâmplat. Toate concertele planificate la scena de la Liceul Reformat au fost anulate. Și show-ul celor de la Zimbru, care trebuia să aibă loc la Rectoratul UBB, a fost amânat (între timp, organizatorii festivalului au anunțat că concertele au fost reconfirmate. Mai multe detalii aici ).Fanii Electric Castle nu au plecat acasă dezamăgiți, s-au reorientat spre alte scene.Prima noapte de EC_Special a avut loc în Piața Unirii și la Rectoratul UBB. În total au cântat patru trupe: Golan, The Blaze, Pinholes și Fran Palermo. Majoritatea au venit în Unirii să-i vadă pe campionii locali și pe unul dintre cele mai importante proiecte de muzică electronică din Franța.Participanții au venit timizi în incinta festivalului, încă se scuturau de ploaie, dar cei de la Golan i-au băgat repede în filmul lor.A fost primul concert Golan de la începutul pandemiei, până ieri au avut doar DJ set-uri, dar au fost la fel de buni ca întotdeauna. Au început cu o versiune mai scurtă a piesei „Anima”, după care au băgat o selecție de piese de pe noul album și arhicunoscutele „Strong Faith”, „Shape of Your Body” și „Abel”.Toată lumea a strigat la primele sunete din „Abel”. Un alt moment apreciat de public a fost când băieții au invitat-o pe scenă pe Valeria Stoica și au cântat single-ul „75”, primul de pe următorul lor album.The Blaze e un duo francez cunoscut pentru muzica lor foarte emoțională și videoclipurile super artistice care rivalizează cu cele mai apreciate scurtmetraje. Au câștigat și premii pentru asta. Berry Jenkins, regizorul filmului „Moonlight”, care a luat Oscar-ul în 2017, a fost profund impresionat de clipul pentru piesa „Territory”.E clar că băieții ăștia erau de văzut. În centrul Clujului au băgat un DJ set care a făcut tot publicul să se miște. Oamenii s-au rupt pe piesele lor, era clar că au suferit în ăștia doi ani de pauză. Le-ai dat drumul și nu se mai pot opri.Ăsta e și motivul pentru care toată Piața a strigat pentru un encore, dar trupa nu s-a întors pe scenă. Din nou, o consecință a fenomenelor meteo imprevizibile.A fost „short and sweet” și cu toate că publicul mai putea să o ducă așa până la ora la care citești articolul, e bine că s-a terminat la 23. Să nu uităm, mai sunt șase zile de party-uri. Nu vrei să-ți dai sufletul din prima noapte.Astăzi poți să te bucuri că „Moldovenii s-au născut” împreună cu cea mai cunoscută trupă de etno rock din Moldova, Zdob și Zdub, și să te miști contemplativ pe piesele lui Asaf Avidan. Cardinal , cea mai promițătoare trupă de rock din România, cântă la Muzeul de Artă și nu trebuie ratat nici Florian din Transilvania, de la 22 la Rectorat UBB. Tot azi se deschid și scenele de la Cetățuie, unde o să vezi DJ din toată sfera muzicii electronice, de la drum and bass la techno.Mâine cântă Slowthai, tot Clujul vorbește despre asta, un rapper din Marea Britanie care a luat prin surprindere întreaga industrie cu două albume excelente și colaborări cu Skepta, ASAP Rocky, Mura Masa sau James Blake.Dacă apreciezi niște world music de calitate, românii de la Balkan Taksim vor concerta la Liceul Reformat și pe olandezii de la The Mauskovic Dance Band îi găsești la Rectorat UBB.Remember, totul cu măsură, EC_Special e un maraton. Și nu uita să ai la tine o pelerină de ploaie. Încă nu s-a inventat o aplicație de vreme care să țină pasul cu schimbările climatice.