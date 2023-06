EDUCATIE Joi, 01 Iunie 2023, 10:28

HotNews.ro

2

​Premierul Nicolae Ciucă se întâlnește joi, din nou, cu reprezentanții sindicatelor din educație.

Protestul profesorilor la Cotroceni Foto: Hotnews / Adrian Vasilache

Discuțiile se vor desfășura imediat după ședința de guvern în care pe ordinea de zi este ordonanța care privește salariile cadrelor didactice.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat la începutul ședintei de Guvern că „ordonanța de azi schimbă radical modul de salarizare în educație”.

„Am convingerea că în urma acestor aproape două săptămâni în care ne-am întâlnit am înțeles cu toții că avem nevoie să recunoaștem dreptul esențial al educației. Am exprimat disponibilitatea către dialog pentru că doar prin dialog putem găsi soluții. Am convocat sedința de guvern pe 1 iunie pentru că am apreciat că e absolut necesar să remediem ce s-a întâmplat în acești 30 de ani în care s-au acumulat nedreptăți și ele trebuie îndreptate. Nu ne putem asuma că printr-o singură decizie aceste probleme vor fi rezolvate. Ordonanța de azi schimbă radical modul de salarizare în educație. Practic majorările salariale de care vor beneficia toti angajații beneficiaza de garanția Coaliției. Ne-am asumat cu toții prioritizarea Educației în programul de guvernare și tot ce inseamna obiectivele propuse fiind conștienți că Romania va avea un viitor doar într-un sistem de educatie ”, a declarat șeful guvernului.

Miercuri seară, însă, sindicaliştii au refuzat propunerea conţinută de actul normativ şi au anunţat că greva continuă.

Documentul pe care guvernul îl aprobă joi prevede:

Începând cu data de 01 iunie 2023 se majorează salariile de bază:

a) personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 1000 de lei brut pe fiecare funcţie;

b) personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 400 de lei brut pe fiecare funcţie;

Potrivit proiectului, majorările menţionate anterior se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei.