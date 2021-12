Elevii de la singurul liceu de arte din București, forțați să învețe online de două luni. Părinții de la Liceul Tonitza anunță proteste în fața Primăriei Sectorului 1

HotNews.ro a scris despre situația de la Tonitza în septembrie, chiar înainte de începerea anului școlar. Atunci, cu 3 zile înainte de începutul școlii, încă nu se știa unde vor putea merge elevii să facă ore.

„Dar, pe 3 octombrie am aflat cu stupoare, la o inspecție sanitară, că nu aveam autorizație pentru cele 10 săli pe care ni le-au dat, deși eram într-o școală cu autorizație sanitară. Drept pentru care copiii au trecut în online, au trecut două luni și un pic, am făcut revenire la DSP pentru autorizație și așteptăm.

Avem promisiuni că în 2 săptămâni vom avea autorizația sanitară, cu toate că și aia va fi temporară, pentru că totuși spațiile sunt destul de mici.

Totul depinde înțeleg eu de acea rectificare bugetară (care nu trece de votul consiliului local - n.r.). Astăzi am făcut solicitare de la Primăria Sectorului 1 să scoată speța Tonitza din pachetul mare pentru rectificare, să îl pună separat pe ordinea de zi și poate așa se votează”, ne-a explicat May Oana Isar, director al Liceului Tonitza.

„Moș Crăciun poate va asculta dorința acestor elevi talentați! În caz contrar vom picheta Primaria”

Ce spune comunicatul de presă al Comitetului de Părinți de la Tonitza:



Problemele cu corpurile de clădire ale Liceului Tonitza

De știut este că liceul are două sedii - în Strada Iancu de Hunedoara și în strada General Berthelot.



În Iancu de Hunedoara, din trei corpuri, doar unul mai mic este funcțional, iar acolo își desfășoară atelierele de artă elevii de gimnaziu.



Un corp de clădire este evaluat la risc seismic de grad 2 și așteaptă reconsolidarea, iar celălalt este o clădire nouă, cu mari probleme de construcție, care nu are aviz ISU, fiind cea la care primăria va începe lucrările.

Clădirea istorică din str. Berthelot a fost ridicată în 1895 și consolidată și renovată în anii 2015-2016. Școala a primit o concesie de a mai rămâne 10 ani în acest spațiu, iar Primăria Sectorului 1 plătește pentru el chirie, potrivit site-ului culturaladuba.ro.

