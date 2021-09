La singurul liceu de arte plastice din București elevii nu știu dacă luni au unde merge la școală

Conducerea școlii spune că nu are cum ca acest lucru să se întâmple în mai puțin de o săptămână și caută soluții de relocare, pentru ca elevii de la Tonitza să nu își facă orele online, în timp ce toți ceilalți elevi merg la ore fizic.

De știut este că liceul are două sedii - în Strada Iancu de Hunedoara și în strada General Berthelot. În Iancu de Hunedoara, din trei corpuri, doar unul mai mic este funcțional, iar acolo își desfășoară atelierele de artă elevii de gimnaziu. Un corp de clădire este evaluat la risc seismic de grad 2 și așteaptă reconsolidarea, iar celălalt este o clădire nouă, cu mari probleme de construcție, care nu are aviz ISU, fiind cea la care primăria va începe lucrările.

Clădirea istorică din str. Berthelot a fost ridicată în 1895 și consolidată și renovată în anii 2015-2016. Școala a primit o concesie de a mai rămâne 10 ani în acest spațiu, iar Primăria Sectorului 1 plătește pentru el chirie, potrivit site-ului culturaladuba.ro.

Am discutat cu directoarea liceului Tonitza în mai multe rânduri săptămâna aceasta, de când primăria a demarat lucrările la clădirea nouă cu probleme. Miercuri seară, aceasta a precizat că nu știe încă unde vor merge la școală elevii luni sau dacă vor începe online, însă că se fac eforturi.







De asemenea, joi urmează să se decidă dacă se poate face un protocol de relocare a elevilor la Școala Uruguay, așa cum propusese chiar Primăria.



Ce a declarat May Oana Isar miercuri seară pentru HotNews.ro:



„Ce am văzut ieri la Uruguay, nu este suficient. Am avut o oarecare promisiune pentru 12 săli, nu sunt 12 săli sunt 10, dintre care la una trebuie dărâmat un panou despărțitor să zicem, și trei care trebuiesc evacuate pentru ca au arhivă în interior. La clădirea nouă se fac lucrări, deocamdată de igienizare. Categoric până luni nu putem primi aviz ISU.



Eu acum nu știu să vă spun nimic, nici dacă suntem online, nici dacă suntem în sediul nostru, nici dacă mergem în Uruguay. Acolo sunt



Maîne avem o ședință cu directorii și cu inspectorul general de la sector. Cert este că școala respectivă are 60 de săli și doar 200 și un pic de copii, deci dacă ar putea să se dispenseze de o parte din ele. Colegii mei care au fost au văzut doar sălile marcate de Primărie, nu tot ce are școala. Deci poate vom putea ajunge la un protocol. Mâine mai discutăm. Astăzi au venit de trei ori cei de la Primărie din diverse comisii, au stat toată ziua lângă muncitori, mâine sper să mă întâlnesc cu dirigintele de șantier de la noi să vedem ce face.



Lumea își dă silința dar trebuie să înțelegem că este aproape imposibil să terminăm în câteva zile ce nu s-a făcut ani de zile. La ora asta nu știu ce să îi anunț pe părinți oficial. La ora asta nu știu cum începem școala.



Eu nu pot intra în școală fără aviz ISU, dacă se întâmplă ceva?”



Într-o discuție avută luni, aceasta a explicat situația de la școală.





Părinte: Este cel mai prestigios liceu de arte din țară, lipsa de interes pentru acești copii este inechitabilă







„În momentul de față elevii sperăm să își facă orele vocaționale fizic, spațiu există. Este singurul de arte plastice din România, restul sunt licee de artă.

Vorbim de mai multe clădiri. Undeva în vara anului 2019 m-a solicitat să vin fosta doamna directoare să observ că apăruseră fisuri la Corpul A unde se făceau orele de cultură generală și la gimnaziu și la liceu. Noi părinții am sesizat primăria, am reușit să îi mișcăm să facă expertiză și a fost încadrată la risc seismic II. Nimeni nu și-a mai asumat să aibă 700 și ceva de copii într-o clădire cu risc seismic.

În spatele corpului A este un alt corp în care se desfășoară atelierele de specialitate ale copiilor de la gimnaziu, care este singurul care este valabil din toate punctele de vedere. Lângă corpul de specialitate, construit înainte de 89,s-a construit un corp nou de clădire în ideea să nu mai facă copiii drumuri între Berthelot și Iancu de Hunedoara.

Acest corp nou a fost foarte prost construit și defectuous și cu riscuri foarte mari pentru copii. Acest corp nou nu are aviz ISU și sunt foarte multe probleme la el, de siguranța copiilor. Este cel la care face referire doamna Primar. Se inundă de foarte multe ori, cade gresia, cade faianța, ușile trebuie schimbate.

Mai există un corp de clădire în strada General Berthlot care a fost retrocedată Congregației Jesu



Conducerea liceului a făcut foarte multe demersuri și nu există niciun răspuns la acele solicitări. Dar sperăm că se vor mișca.

Fără această clădire, se va învăța online.”

Ce spune Primăria Sectorului 1



Liceul are atât clase de gimnaziu, cât și de liceu. Există în prezent spații pentru desfășurarea atelierelor vocaționale, însă nu și pentru orele clasice de cultură generală - matematică, română, istorie etc.„Sunt într-adevăr mari probleme cu spațiul locativ, să spun așa. Atelierele rămân pe loc. În Iancu de Hunedoara avem un corp apt pentru ateliere și clădirea din Berthelot este pentru ateliere. Și acolo sunt probleme pentru că este revendicat și recuperat tot spațiul respectiv. se discută la nivel de avocați și primărie pentru plata chiriei, hotărârea judecătorească ne dă drept de funcționare acolo timp de 10 ani, mă rog în anumite condiții, și asta se discută cu primăria și avocatul celor care au recuperat acolo. Nu știu cât vor dura aceste lucrări care să dea aprobările ISU,” preciza directoarea școlii în discuția de luni.Despre acest corp de clădire făcut pentru ateliere, directoarea ne-a precizat că a fost construit din 2013 pana in 2016. „În 2016 nu s-a recepționat pentru că deja avea hibe, subsolul doi antiatomic era „piscină”. De atunci pana acum nimeni nu a recepționat, înțeleg că a fost recepționată în 2018 dar fără avize de funcționare. În Iancu de Hunedoara Corpul A construit prin anii 60-70, acela, în urma construirii corpului nou a suferit niște fisuri în structura de rezistență. Și a fost expertizat în 2017 și 2019 încadrat în grad de risc sesimic II și trebuie reconsolidat.”Aceasta a precizat că„Suntem oameni, într-o săptămâna nu se poate face, dar dacă începem eu am speranțe că vom putea intra în acea clădire. E adevărat că așteptam să se înceapă din vară, dacă se începea din iulie acum erau gata, dar ce pretenții să am dacă atâția ani nu s-a făcut nimic cu toate solicitările noastre. Solicitări la Primărie am făcut tot anul, dar înțeleg că a existat un calendar al licitațiilor, achizițiilor, au mai fost probleme. Dar clar nu putem avea pretenție să fie gata pe 13 septembrie.”Dacă nu se poate învăța în școala Uruguay, directoarea spune că nu are nicio soluție. „Tot anul trecut am cerut relocarea, pentru că noi tot anul trecut am făcut online, și cu pandemie și fără pandemie. Atelierele le-am făcut, dar orele de cultură generală le-am făcut online inlcusiv cu clasele terminale, ceea mi s-a părut nedrept și dificil față de ceilalți elevi care au mers la școală înainte de examene. Se pare că nu s-a găsit niciun spațiu. Nu am avut loc în altă parte așa că am făcut online.”Am stat de vorbă și cu un părinte al unui elev care urmează să înceapă clasa a șaptea la Tonitza.„Problema nu se știe în ce măsura se va rezolva sau nu. Problema nu este că ar fi încă o școală cu probleme din atâtea, ci că este singurul din București și cel mai prestigios din țară. Este vorba despre niște copii speciali, care muncesc din greu, care dau examene grele inclusiv între clasa a patra și a cincea. Mi se pare că este inechitabilă lipsa de interes față de acești copii”, a afirmat Ilinca Atanasiu pentru HotNews.ro.În seara de 2 septembrie, primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a anunțat părinții de la Tonitza pe Facebook că se va ocupa de clădirea nouă care nu are aviz ISU:Mesajul lui Armand:„Am o veste bună pentru părinții și elevii liceului de Arte Plastice ’’Nicolae Tonitza’’ din București: am vizitat astăzi clădirea liceului împreună cu constructorul și vom redeschide spațiul nou construit. Clădirea nouă nu avea aviz ISU și nu putea funcționa. Primăria Sectorului 1 și-a asumat să facă toate modificările recomandate de ISU până la începerea anului școlar pentru ca elevii să poată învăța aici.PS: Această clădire a fost recepționată de fosta administrație fără aviz ISU și reprezintă un caz tipic de corupție. În paralel, am făcut toate demersurile către autorități să fie trași la răspundere cei care și-au bătut joc de elevi și de banii publici.”Ulterior, și primăria Sectorului 1 a publicat un mesaj pe pagina de internet a instituției în care anunță și că se vor îndrepta împotriva celor responsabili:„În legătură cu situația în care se află clădirea nouă a Liceului de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" situată în Bd. Iancu de Hunedoara, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, face următoarele precizări:"Investiția de la clădirea nouă a Liceului «Nicolae Tonitza» este un exemplu tipic de bătaie de joc la adresa elevilor și a banului public din partea fostelor administrații ale Sectorului 1. De mai bine de trei ani, o clădire nouă în care ar fi trebuit să-și desfășoare cursurile în cele mai bune condiții elevii acestui liceu stă închisă din cauza incompetenței și nepăsării celor care au administrat Sectorul 1 în ultimii ani.Iată cum au stat lucrurile: în anul 2014, administrația PNL a început construirea unui nou corp de clădire pentru elevii Liceului «Nicolae Tonitza» în baza unor planuri greșite. În anul 2016, conducerea instituției a făcut o primă recepție a lucrărilor. Doi ani mai târziu, în anul 2018, deși se știa că noua clădire nu ar fi putut fi niciodată funcțională în aceste condiții, administrația PSD a semnat recepția finală a lucrărilor. Cum să accepți să începi o investiție pe baza unor planuri greșite care nu respectau normele de siguranță și să semnezi recepția lucrărilor când știi că imobilul nu are aviz ISU? Să fie vorba doar de nepăsare și indiferență sau un caz clasic de corupție?Pentru că nu putem lăsa lucrurile așa, ne asumăm să îndreptăm noi erorile trecutului: facem toate modificările solicitate de ISU în cel mai scurt timp pentru ca elevii Liceului «Nicolae Tonitza» să poată învăța aici în condiții de siguranță.În paralel, ne îndreptăm împotriva tuturor celor care și-au bătut joc de elevii, de cadrele didactice de la Tonitza și de banii publici. Ne vom asigura că toți vinovații vor fi trași la răspundere".