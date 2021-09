Directoarea Școlii Ferdinand I, clădire cu risc seismic II: Așteptăm o informare din partea instituțiilor abilitate conform căreia clădirea nu reprezintă un pericol pentru elevi / Ce spune despre demisie și acuzația de presiuni din partea ministrului Educației

Duminică, la Școala Ferdinand s-a implicat și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, care a fost acuzat, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Asociației de Părinți „Creștem Fericiți”, că face presiuni la adresa directoarei pentru a se începe școala fizic și de aceea au decis directoarele să plece. Mesajul a fost șters ulterior, iar directoarea a precizat pentru HotNews.ro că vrea să se delimiteze clar de această acuzație, întrucât decizia sa nu are legătura cu ministrul. Ca urmare a mesajului postat pe pagina Asociației, în jurul orei 22, duminică, la școală au mers și 25 de părinți, în semn de susținere pentru directoare.





Poliana Maxim a fost numită director la 1 septembrie și spune că nu se poate gândi acum dacă va candida la postul de director prin concursul pentru directori care va avea loc în acest an.

La Școala Gimnazială Ferdinand I învață circa 750 de copii, potrivit asociației de părinți. Părinții sunt împărțiți în privința deciziei de a se intra în online, o parte dorind să se învețe în școala în ciuda acestei expertize care a arătat că este o clădire cu grad seismic 2.

Școala așteaptă montarea în curte a unor clădiri modulare în care copiii ar urma să învețe în timpul lucrărilor de consolidare a clădirii principale. Acestea a fost deja comandate de primărie. Însă, întrucât școala se află într-o zonă protejată, este nevoie de un aviz de la ministerul Culturii, care nu se știe când va veni. Doar în baza acestuia se poate emite un aviz de la Primăria Capitalei

Am stat de vorbă cu directoarea Poliana Maxim, profesoară de religie, despre situația de la școală:



„Dar nu de numele domnului ministru și de contextul respectiv. Poate că în spate sunt mai multe evaluări pe care le-am făcut într-un interval de timp.”







Din 6% de școli expertizate, aproape 600 au risc seismic







„Șase la sută din școlile din România sunt expertizate seismic, deci 94% nu sunt. Din acestea, 474 sunt în clasă de risc seismic II, iar 101 în grad de risc seismic I, care impune lucrări urgente. În toate aceste clădiri se învață în continuare”, a declarat ministrul Educației pentru HotNews.ro luni dimineață.





Clasa R(s) I - din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime

Clasa R(s) II - în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă

Încerc să o conving pe doamna director a școlii, care este director de doar 12 zile, să nu renunțe pentru că am văzut-o determinată în interesul școlii”, a declarat Cîmpeanu după festivitatea de deschidere a anului școlar de la Liceul Tehnologic „Carol I” din Valea Doftanei.





Cerințele părinților din Asociația „Creștem Copii Fericiți” publicate pe Facebook:



Suntem cu două zile înainte de începutul anului școlar și copiii noștri sunt obligați să intre la clase online pentru că nu avem avizul de instalare a acestor construcții. Autoritățile statului trebuie să înțeleagă că este o situație de urgență!

De la Primăria Capitalei avem nevoie de avizul final de instalare/construire, însă acest aviz final depinde de un alt aviz, care ne-a fost solicitat abia săptămâna aceasta!

Pentru că școala se află într-o zonă istorică (Parcelarea Gării Obor), penultimul aviz trebuie să vină de la Ministerul Culturii. Nu avem o estimare a termenului la care poate fi eliberat acest aviz.

Tragem atenția că în zonă există deja instalate astfel de construcții modulare (ontainere), aparținând STB.

Suntem siguri că instituția are toate avizele de instalare inclusiv de la Ministerul Culturii, chiar și lipite fiind de gardul instituției noastre școlare, clădire de patrimoniu.

Menționăm că spațiile pregătite pentru copiii noștri, construcții modulare noi-nouțe, arată ultramodern și sunt dotate cu toate facilitățile necesare desfășurării procesului educațional, urmând să fie instalate în curtea școlii EXCLUSIV pe perioada lucrărilor de consolidare a clădirii! Deci sunt o soluție temporară, nu vor rămâne în curtea școlii.

Încă din luna iulie, când în urma expertizei de risc seismic a devenit clar că nu mai putem intra în clădirea noastră cu copiii, căci un cutremur ne poate lovi literalmente oricând, școala și noi ne-am concentrat toate eforturile posibile la instituțiile statului pentru a obține spații adecvate de învățare. Cu variațiuni de soluții de transport.

S-au făcut propuneri, s-au pus pe masă soluții provizorii, s-au dat telefoane, s-au scris memorii, s-a mers în instituții, s-a mers în audiențe la Primăria Sectorului 2, la Primăria Capitalei, până și la Parlamentul României, pentru ca peste 750 de copii să poată merge la școală!

Și se face în continuare TOT posibilul! Autoritățile locale ne sprijină, acum așteptăm același sprijin, de urgență, se la Ministerul Culturii și Primăria Capitalei. Și ne dorim să înțelegeți că tragem cu toții în aceeași direcție, școală și părinți: copiii să meargă fizic la ore. Cât mai mult posibil.

Pe data de 8 septembrie, școala a decis să se înceapă online, cu excepția claselor pregătitoare, care vor face ore în sala de sport.



Ce anunța asociația de părinți pe 8 septembrie:



„Cu excepția claselor pregătitoare, începem școala în format online. Clasele pregătitoare vin la școală!

Este o soluție temporară până la amplasarea construcțiilor modulare în curtea Școlii Ferdinand I.

Și facem tot ce este omenește posibil, conducerea școlii și noi, pentru ca momentul revenirii la cursuri cu prezență fizică să fie cât mai aproape, spre binele copiilor noștri!

Cum învățăm:

Clasele pregătitoare: prezență fizică, în incinta sălii de sport.

Clasele I-VIII, online.”



Școala Gimnazială Ferdinand I se află pe Bulevardul Gării Obor 16 și, potrivit informațiilor de pe site-ul propriu, a fost inaugurată în 1968.

Klaus Iohannis a ales școala Ferdinand pentru deschiderea anului școlar în 2019













Președintele Klaus Iohannis



”Mă bucur că am ocazia să fim astăzi într-o școală absolut remarcabilă prin rezultatele de excepție. Școala voastră, parte a programului in school- sprijinit de Consiliul Europei, a reușit să aibă un impact semnificativ asupra comunității, pregătind și formând generații întregi de elevi”, spunea atunci șeful statului, în discursul susținut în curtea școlii.

De ce ați demisionat din funcția de director al Școlii Ferdinand?„Este o decizie unilaterală, care nu presupune justificare. Ce vreau este să mă dezic foarte clar de mesajul acela care a apărut și pe care l-ați preluat, care este un mesaj care nu a aparținut școlii Gimnaziale Ferdinand I, nu știu cine a generat mesajul respectiv, dar nu vreau să fie asociată decizia mea cu acel mesaj. Decizia mea este un personală.”Nu putem să nu legăm gestul de ceea ce s-a întâmplat duminică.Spuneți că nu este real ce s-a scris, acea acuzație de presiuni făcute la adresa dvs?Da. Și chiar vreau să mă dezic de afirmația de acolo. Punctul de vedere este cel pe care vi-l spun acum, onest. Este o decizie pe care am luat-o după mai multe aspecte.Dl ministru a spus că a încercat să vă convingă să nu demisionați și că a dorit să ajute.Da, exact asta a fost intenția. Sunt convinsă că așa au stat lucrurile.Înțeleg că nu a avut succes și nu v-a convins să nu demisionați?La momentul acesta încă sunt într-o evaluare.Practic, încă vă exercitați funcția, și așteptați...Da, aștept un moment de înțelepciune. Au fost salariile colegilor mei, nu puteam să blochez plățile. Mi-am dat un termen ca până vineri să vin cu o decizie finală.Există deci o posibilitate să vă răzgândiți?Evaluez în ambele direcții, și să mențin decizia și să revin asupra ei.Legat de situația de la Ferdinand, cu părinții care sunt totuși împărțiți cu privire la intrarea în online (din cauza faptului că școala are risc seismic - n.r.)...Este firească împărțirea părinților, fiecare își evaluează propriile nevoi. Eu respect decizia fiecăruia. Dar am apreciat că prioritară este siguranța elevilor.Încă suntem în analiză în sensul în care așteptăm o informare din partea instituțiilor abilitate conform căreia să aflăm și noi că această clădire nu reprezintă un pericol public pentru elevi și pentru angajații școlii. Nu este rea intenție este doar dorința de a avea o informare din partea instituțiilor abilitate.Înțeleg că ISU a emis duminică așa ceva, o hârtie pe care a cerut-o chiar ministrul. Dar părinții spun că acolo ISU nu spunea clar că este o clădire sigură.Da, nu este o informare în acest sens și noi asta am așteptat. ISU nu are responsabilitate să emită aviz pe astfel de spețe. Ne-a prezentat ce înseamnă încadrarea în gradul de risc seismic II, ne-a condus spre alte instituții. Și atunci noi am completat solicitările noastre și am trimis solicitări pentru puncte de vedere cu privire la gradul de periculozitate a acestei locații. Dacă o instituție abilitată are un punct de vedere clar, nu există opoziție din punct de vedere al deschiderii școlii pentru prezență fizică.Aici a fost o activitate de echipă duminică de organizare a spațiului și de alocare a efectivelor astfel încât școala să înceapă în cele mai bune condiții fizic, pentru că știam că va veni o hârtie care speram că va avea un conținut clar - „da, dragilor veniți la școală”. Mobilizarea din spate pentru prezența fizică a fost, ne-am întâlnit în consiliul profesoral. Atât ne doream, răspunsul respectiv.Acum de la ce instituții așteptați răspuns?Am revenit către ISU. De fapt, ISMB a preluat această comunicare. Noi am adresat această nevoie de a avea un răspuns Inspectoratului Școlar care ne reprezintă pe noi ca unități de învățământ. Noi nu solicităm aviz ISU, ci punct de vedere, aceasta a fost revenirea către ISU. Iar al doilea aspect este legat de o nouă solicitare adresată Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice cu solicitarea de a emite punct de vedere privind gradul de periculozitate al școlii.Renunțați la ideea de containere? Care este situația cu acestea?Nu avem cum să renunțăm la ele pentru că școala va intra într-un proces de reabilitare, deci soluția construcțiilor modulare este una pe termen lung.Ele sunt acum gata, așteaptă avizul (de la Ministerul Culturii - n.r.)?Gestionarea lor este la autoritățile locale, știu că într-adevăr au dorit să câștige timp și au demarat procesul de confecționare a lor astfel încât să scurtăm durata de amplasare, dacă obținem avizele să le putem exploata ca spațiu.Aveți vreo veste cu privire la el, trebuie transmis către primăria de sector?Toată această corespondență revine primăriei, direcției generale administrației publice la nivelul primăriei sectorului 2. La momentul acesta știm că este o procedură întârziată de poziționarea școlii într-o zonă protejată, dar că demersul este în derulare.Relația dvs cu părinții cum este, pentru că au fost părinți prezenți acolo duminică seară care au dorit să vă susțină, a fost acolo un mic protest.Eu nu am decât respect pentru această inițiativă, având în vedere că eu sunt director de la 1 septembrie. Și dacă dumnealor au evaluat că în aceste două săptămâni am avut destulă vizibilitate astfel încât să creeze această susținere, eu sunt recunoscătoare. Pe de altă parte poate spune multe despre comunitate.Eu încerc să construiesc o relație cât se poate de corectă, deschisă, transparentă.Ulterior, într-o declarație făcută la deschiderea anului școlar, Cîmpeanu a menționat că în România există un total de 31.394 de clădiri școlare, astfel că doar 1800 au fost expertizate, iar dintre acestea, o treime sunt cu risc I și risc II., a adăugat acesta.Expertiza seismică se face la nivelul Ministerului Dezvoltării, a spus Cîmpeanu.„Școala Ferdinand a fost o școală în care am fost ieri împreună cu inspectorul general pe București, cu primarul, s-a solicitat imperativ să facem tot posibilul pentru deschiderea fizică, scop în care am luat legătura cu ISU, a fost transmisă o adresă către școală în care sunt prezentate elementele de cadru legal, inclusiv ce înseamnă încadrarea de risc seismic II, clasă în care școala s-a găsit și acum doi ani și anul trecut, deci nu este o noutate. După primirea acestor informații înțeleg că a fost o ședință a Consiliului de Administrație în care cei care ceruseră prezență fizică au cerut să se intre în online. A fost o schimbare radicală de poziție, radicală, pe care o pot înțelege din grija pentru copii.