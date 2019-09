FOTOREPORTAJ Cum a fost în prima zi de școală pentru elevii de la "Ferdinand I" din Capitală, unde a mers Klaus Iohannis

”Mami, de ce nu ne lasă să stăm unde vrem?”, întreabă unul dintre elevii din clasa întâi. ”Vine președintele, Matei. E cel mai important om”, îi răspunde mama. La ora 9, elevii voiau să intre în clase. ”S-a plictisit. Păi, să stea de o oră în picioare!”, spune un părinte care îi făcea cu mâna copilului aflat în primul rând. ”Du-i tu apa asta”, îi spune părintele mamei copilului.La câțiva pași, alți părinții le fac poze copiilor care intră la pregătitoare. ”Stați așa, mai lângă florile alea!”, le spune un părinte celor doi elevi care vor să aibă amintire din prima de școală.Forțele de ordine îi îndeamnă pe părinți să strângă rândurile și să lase culoarul până la scenă complet liber. ”Dați-vă mai încolo puțin!”. Unul dintre părinți se miră de cât de mulți SPP-iști sunt. ”Păi, sunt și printre noi în civil”, îi arată altul.Președintele Iohannis ajunge la ora 10.00, însoțit de directorea școlii Violeta Dascălu, primarul Sectorului 2 – Mihai Toader, inspectorul școlar general – Ioana Neacșu, directorul general pentru democrație la Consiliul Europei și președinta Consiliului de Elevi – Beatrice Iordăchescu. Începe să vorbească directoarea școlii- Violeta Dascălu care le spune elevilor că au un invitat special.După intonarea imnului național, directoarea le spune invitaților că profesorii de aici au evoluat în carieră pentru că au urmat cursuri oferite în proiecte. ”Abandonul școlar a scăzut de la 6,8% la 0,8%, suntem în primele 10 școli din Sectorul 2 în ceea ce privește reultatele la Evauarea Națională, iar media elevilor din școală crește în fiecare an”, a spus Violeta Dascălu.Președintele e întâmpinat cu aplauze scurte de către elevi și părinți. Când începe să vorbească, telefoanele sunt ridicate în aer pentru a-l înregistra. Klaus Iohannis arată că știe despre ce școală este vorba.”Mă bucur că am ocazia să fim astăzi într-o școală absolut remarcabilă prin rezultatele de excepție. Școala voastră, parte a programului in school- sprijinit de Consiliul Europei- a reușit să aibă un impact semnificativ asupra comunității, pregătind și formând generații întregi de elevi”, își începe președintele discursul. Klaus Iohannis le vorbește elevilor despre eșecul politicienilor în privința educației.”Ați văzut însă și voi, dragi copii, unii politicieni se tem de școală. Aici, în școală, sunt formați oamenii care le taxează erorile de logică și, mai nou, destul de des, de exprimare. Tot aici se resimte eșecul politicilor publice din educație, dar și lipsa de creativitate a acestora”, a spus președintele.Părinții devin nerăbdători, mai sunt încă patru discursuri de ascultat. ”Gata, facem poza și hai să mergem acasă. N-o să stăm două ore aici cât vorbesc toți ăștia!”, strigă un părinte cu un copil mic în brațe.În timpul discursului primarului de sector, unei fetițe de școală primară i se face rău. Medicii de la Smurd intervin imediat și o așează pe o bancă. ”De la emoții, a stat și în soare”, spune unul dintre paramedici. Pe aceeși bancă e așezată și o altă femeie lividă la față.Ca de obicei, ultima pe lista de invitați care să vorbească este reprezentanta elevilor. Beatrice este în clasa a VIII-a și spune că anul acesta se desparte de școală, dar va păstra un loc special în inima ei pentru școală.La terminarea discursurilor președintele Iohannis îi ia prin surprindere pe SPP-ști și se îndreaptă către elevii de la clasele primare. ”Cine vrea să facem o poză?”, întreabă președintele. Mai mulți copii ridică mâna. ”Vă știu de la televizor!”, îi strigă un elev președintelui. ”Și ce făceam la televior? Vorbeam?”, îi răspunde președintele care își face loc în mjilocul elevilor. ”Bravo! Am terminat și cu poza!”, spune președintele care dă mâna cu câțiva dintre elevi.O bunică exclamă admirativ după ce Klaus Iohannis trece spre clase însoțit de profesori: ”Bine, domnule președinte! Contează că ați venit”. Alături, una dintre mămici pare nemulțumită: ”Nu contează, doamnă! Nu vor învăța copiii că a venit președintele!”. ”Ei, n-am zis asta! N-ați înțeles ce am vrut să spun. Contează pentru școală”, vine replica.La intrarea în școală, părinții fac podul de flori pentru a trece copiii pe sub el. ”Așa e tradiția, să treacă elevii pe sub flori, să le meargă bine”, comentează părinții aflați pe margine.