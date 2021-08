Începerea școlii. Cîmpeanu: Un ordin comun care va reglementa toate aspectele, la începutul lunii septembrie / Școlile nu sunt pregătite să preia elevi din alte unităţi

​​Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că la începutul lunii septembrie va fi semnat un nou ordin de către miniştrii Educaţiei şi Sănătăţii care va reglementa "toate aspectele necesare" începerii şcolii în condiţii de siguranţă, adaptate la "realităţile existente" în România. Cîmpeanu a admis că „avem o problemă cu suprapopularea” în clase, dar și că sunt multe școli aflate în șantier în acest moment și că măsura în care este „convins că aceste lucruri (finalizarea lucrărilor - n.r.) se vor întâmpla este discutabilă”.





Anul școlar 2021-2022 începe pe 13 septembrie. (vezi mai jos în articol structura anului școlar)





"Vom avea la începutul lunii septembrie un ordin comun Ministrul Educaţiei - Ministrul Sănătăţii care va reglementa toate aspectele necesare începerii şcolii în condiţii de siguranţă, în condiţii adaptate la realităţile existente în România, realităţi care arată foarte multe probleme la nivelul sistemului de învăţământ, inclusiv din perspectiva infrastructurii", a spus ministrul miercuri, la Digi 24, citat de Agerpres.



El a afirmat că sunt multe şcoli în care sunt şantiere în prezent şi că a primit asigurări din partea inspectoratelor şcolare că lucrările vor fi finalizate înainte de începerea noului an şcolar.



"Sunt într-adevăr multe şcoli în care sunt şantiere în acest moment, important este ca şantierele să fie închise înainte de începerea şcolii. Ministerul Educaţiei se implică prin programa de reabilitare a şcolilor pe care le monitorizează îndeaproape, Ministerul Educaţiei susţine implementarea proiectului România Educată prin care avizăm modificarea şi eficientizarea cadrului normativ pentru asigurarea standardelor de siguranţă şi calitate în şcolile din România. Avem o sumă importantă cuprinsă în PNRR care se află în negocieri cu Comisia Europeană în acest moment destinată tocmai îmbunătăţirii infrastructurii şcolilor şi avem de asemenea şi un comitet interministerial condus de viceprim-ministru pentru şcoli sigure şi sănătoase.



Am primit asigurări din partea inspectoratelor şcolare că lucrările vor fi finalizate. Acum, măsura în care eu sunt convins că aceste lucruri se vor întâmpla este discutabilă", a spus ministrul.



Cîmpeanu: Avem o problemă cu suprapopularea



Cîmpeanu a adăugat că şcolile nu sunt pregătite să preia elevi de la alte unităţi de învăţământ preuniversitar şi că există probleme de suprapopulare.



"Nu sunt pregătite şcolile să preia elevi din alte unităţi de învăţământ preuniversitar pentru mai multe motive. În primul rând, suntem după o situaţie de criză sanitară, în care toţi elevii aşteaptă să înceapă şcoala cu prezenţă fizică. În al doilea rând, pentru că avem anul acesta o micşorare a numărului de elevi în clasă, ceea ce determinat o creştere a numărului de clase în liceu şi la trecerea din clasa a IV-a în clasa a V-a. De asemenea, avem nevoie de laboratoare dacă vrem ca elevii să aibă un curriculum bazat pe competenţe, iar competenţele practice de care are nevoie societatea şi au nevoie angajatorii se obţin în mare parte în laboratoare. Avem în PNRR dotarea a 10.000 de laboratoare de fizică, chimie, biologie, laboratoare care au nevoie de spaţii. Aceste spaţii au fost pierdute odată cu introducerea clasei pregătitoare în şcoli. Nu mai există spaţii în şcoli din Bucureşti, Ilfov, Timiş, Sibiu, Bihor, care sunt suprapopulate. Avem o problemă cu suprapopularea", a explicat Cîmpeanu.







Prezență fizică pentru toți elevii pe 13 septembrie





Pe 3 august, ministrul Educației a anunțat că școala va începe cu prezență fizică pe 13 septembrie, pentru toți elevii.



„Atât cât am în limitele de competență, școala va începe cu prezență fizică pe data de 13 septembrie. Bazându-mă pe informațiile pe care le am în limitele de competență, pe condițiile de școli, pe faptul că în școli au fost respectate regulile sanitare mai riguros decât în orice alte locuri - cu excepția unităților sanitare, pe nivelul ridicat de vaccinare al personalului din învățământ cadrelor didactice, mă pronunț cât se poate de clar în favoarea deschiderii școlii fără scenarii, pentru toți elevii.



Am dreptul să manifest acest optimism, în paralel luând în considerare orice alte variante vor rezulta din evoluția epidemiologică”, a declarat Cîmpeanu, răspunzând întrebărilor în acest sens.







Școala online pentru elevii care au contraindicații certificate medical





Săptămâna trecută, ministrul a declarat că elevii care au contraindicaţii certificate medical vor avea în continuare acces la școala online după începerea anului şcolar 2021-2022, pe 13 septembrie.



El a precizat că scenariile legate de rata de infectare cu Covid-19 rămân în vigoare „pentru a fi utilizabile, dacă va fi nevoie”.



"Acei elevi care au contraindicaţii certificate medical vor trebui să aibă în continuare acces la învăţământul online. Pentru că pandemia nu s-a încheiat şi vor avea în continuare acces acei elevi care au comorbidităţi sau care au contraindicaţii certificate medical", a afirmat ministrul.



El a repetat faptul că este optimist că şcoala va începe cu prezenţă fizică la 13 septembrie, având în vedere că în unităţile de învăţământ se vor respecta în continuare regulile sanitare şi că sunt "cei mai mulţi vaccinaţi din toate categoriile socio-profesionale", însă a adăugat că trebuie să dea dovadă de responsabilitate şi să ia în calcul şi varianta "nedorită", de a utiliza "scenariile", dacă va fi nevoie.

Centre de vaccinare în cabinete medicale școlare

Ministrul Educației a anunțat că o parte dintre cabinetele medicale școlare ar putea fi transformate în centre de vaccinare anti-Covid, la începutul lunii septembrie, chiar înainte de începerea anului școlar 2021-2022.

Testări în școli pentru cei simptomatici



Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat săptămâna trecută că doreşte ca procesul testării copiilor şi personalului din şcoli care devine simptomatic să fie reluat.

“Noi am făcut disponibile testările pentru copiii din şcoală încă de anul trecut, dorim împreună cu Ministerul Educaţiei să reluăm acest proces de testare pentru copiii şi personalul din şcoli care devine simptomatic. Vorbim de testele care sunt acreditate de forurile ştiinţifice europene, acele teste rapide antigen, dar, de asemenea, recomandarea noastră fermă şi discutată şi agreată cu Ministerul Educaţiei este să continuăm cu măsurile de prevenţie şi anume purtarea măştii, ventilaţia corespunzătoare a spaţiilor în care copiii îşi petrec timpul şi îşi desfăşoară activităţile, precum şi, în limita posibilităţilor, distanţarea fizică.



De asemenea, acolo unde este posibil, plănuim să organizăm cabinete pentru vaccinare, acolo unde avem personal medical suficient, şi unde avem copiii care în acest moment au indicaţia de a fi vaccinaţi.



Trebuie să înţelegem că vaccinarea la copii este, de asemenea, sigură şi că ea reprezintă un bun mijloc de prevenţie a infecţiei la copiii de peste 12 ani, cei care au acum indicaţie de vaccinare”, a precizat Ministrul Sănătăţii pentru News.ro.



Câți copii și adolescenți s-au vaccinat împotriva COVID-19





Până pe 10 august, peste 144.690 de tineri români cu vârsta între 16 și 19 ani s-au vaccinat împotriva COVID-19, ceea ce reprezintă o rată de vaccinare de aproape 18% la această categorie de vârstă.



De asemenea, 29.400 de adolescenți români cu vârsta între 12 și 15 ani s-au vaccinat - o rată de vaccinare de 3,5%, a anunțat marți Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare.



Este important de precizat că vaccinarea grupei de vârstă 12-15 ani a început mai târziu decât cea a categoriei de vârstă 16-19 ani.





Profesorii care nu doresc să se vaccineze ar putea fi testați periodic



La finalul lunii iulie, Cîmpeanu declara că profesorii care nu vor dori să se vaccineze ar putea fi testați periodic, înainte să intre în școală. Ideea ca profesorii nevaccinați să fie testați este analizată în acest moment de către Ministerele Sănătății și Educației.



Întrebat la Digi24 dacă ia în calcul varianta ca profesorii nevaccinați să nu intre la ore, ministrul a spus: „Întotdeauna pledez pentru prezentarea de argumente, cu multă perseverență și cu competență asigurată de personalul medical, pentru ca și aceia dintre colegii noștri care nu au înțeles încă importanța vaccinării pentru ei înșiși și pentru întreg sistemul de educație să poată înțelege acest lucru. Nu sunt un adept al obligativității, dar avem aceste discuții cu Ministerul Sănătății. Vom vedea care sunt măsurile care se impun de comun acord între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății”.



La finalul lunii iulie, Cîmpeanu declara că profesorii care nu vor dori să se vaccineze ar putea fi testați periodic, înainte să intre în școală. Ideea ca profesorii nevaccinați să fie testați este analizată în acest moment de către Ministerele Sănătății și Educației.

Întrebat la Digi24 dacă ia în calcul varianta ca profesorii nevaccinați să nu intre la ore, ministrul a spus: „Întotdeauna pledez pentru prezentarea de argumente, cu multă perseverență și cu competență asigurată de personalul medical, pentru ca și aceia dintre colegii noștri care nu au înțeles încă importanța vaccinării pentru ei înșiși și pentru întreg sistemul de educație să poată înțelege acest lucru. Nu sunt un adept al obligativității, dar avem aceste discuții cu Ministerul Sănătății. Vom vedea care sunt măsurile care se impun de comun acord între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății".

Întrebat dacă profesorii care nu sunt vaccinați ar putea fi testați înainte de a intra la ore, ministrul a spus că este posibil. „Dacă cei care au competență în domeniul sanitar vor prezenta avantaje nete, este posibil să se introducă și măsuri care privesc testarea personalului din școli", a declarat Sorin Cîmpeanu. Ulterior, acesta a declarat că „Trebuie văzut în ce măsură configurația școlii permite organizarea unor astfel de centre. Am discutat cu Ministerul Sănătății și cu coordonatorul campaniei de vaccinare pentru a realiza în zilele următoare acțiuni de prezentare a importanței procesului de vaccinare", a spus acesta, adăugând că pentru vaccinarea elevilor minori este nevoie în continuare de acceptul părinților.





Pe 10 august, coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, a declarat: „Nu cred că suntem pregătiţi ca societate să înţelegem acest tip de abordare. Consider că vaccinarea nu trebuie să fie obligatorie şi asta este părerea mea personală. În momentul de faţă, nu consider că vaccinarea obligatorie este o soluţie."