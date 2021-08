Cum se va desfășura concursul pentru directorii de școli - toate detaliile despre probe și condițiile de înscriere / Calendarul pentru examen și interviu

Luni ar urma să se publice în Monitorul Oficial metodologia organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori și directori adjuncți de școală. Potrivit documentelor obținute de HotNews.ro, proba scrisă va avea loc pe 15 octombrie și va consta într-un test grilă cu 50 de itemi, iar interviul, care va dura 60 de minute, între 15 noiembrie și 8 decembrie. Vezi toate detaliile în articol.











Cine poate participa la concursul de directori

Cine face parte din comisiile de evaluare la examenul scris și la interviu

Atribuțiile comisiei de evaluare a probei scrise:



evaluează testele standardizate din cadrul probei scrise și completează borderourile de notare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;

transmite rezultatele de la proba scrisă către președintele comisiei de organizare a concursului;

încheie procesul-verbal după desfășurarea probei, menționând aspecte relevante din organizarea și desfășurarea acesteia.





1) președinte - un inspector școlar;

stabilește planul de desfășurare a interviului;

evaluează candidații la proba de interviu și completează borderourile de notare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie;

completează situațiile centralizatoare și toate documentele prevăzute în procedura de

desfășurare a interviului;

transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea afișării

rezultatelor, validării și numirii candidaților declarați reușiți.

încheie procesul-verbal după desfășurarea probei, menționând aspecte relevante din organizarea și desfășurarea acesteia.

Ce conține dosarul de înscriere la concurs

Ce probe sunt la examenul scris pentru directori

Art. 12. (1) Probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ sunt următoarele:





a) Proba scrisă - rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional:



- capacități cognitive;



- competențe de management și leadership.







Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor obținute. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.

- competențele digitale, pe baza utilizării calculatorului.







Strategia de dezvoltare a unității de învățământ va conține maximum 5 pagini și va fi pusă la dispoziția membrilor comisiei de evaluare a probei de interviu la prezentarea candidatului pentru

Ce notă trebuie să iei pentru a putea deveni director de școală

(3) În cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:







a) Punctajul la proba de interviu. Este declarat ”reușit” candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu.

b) Unitatea de învățământ la care este titular. Este declarat ”reușit” candidatul care este titularul unității pentru care candidează.







c) Gradul didactic. Este declarat ”reușit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.

Cum mai poate fi dat jos un director de școală

CALENDARUL Concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și durector adjunct din școli





Calendarul complet poate fi descărcat aici





Mandatele de directori și directori adjuncți vor expira în luna august. Este vorba de 9.771 posturi.Cei care vor fi numiți în ianuarie 2022 ca urmare acestui concurs vor avea mandate de directori de 4 ani.a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.Comisia de evaluare a probei scrise, constituită prin decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență:1) președinte – inspector şcolar general adjunct/director CCD/inspector școlar;2) membri – inspectori școlari/metodiști, câte 2 pentru maximum 30 de candidați;3) secretari - informaticieni/cadre didactice cu abilități de operare pe computer, câte 1 pentru maximum 30 de candidați;c), pentru fiecare unitate de învățământ, constituită prin decizie a inspectorului școlar general, având următoarea componență:2) membri:a) doi reprezentanți ai unității de învățământ, dintre cadrele didactice titulare ale unității de învățământ, aleși prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unitățile de învățământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie și un membru supleant. În cazul centrelor județene de excelență, inspectorul școlar general desemnează două cadre didactice titulare cu performanțe profesionale deosebite la concursuri și olimpiade școlare.b) un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului județean/ consiliului local al sectorului municipiului București, desemnat prin hotărâre a consiliului județean/local al sectorului, în cazul unităților de învățământ special, centrelor școlare pentru educație incluzivă și CJRAE/CMBRAE.În cazul în care, în termen de 10 zile de la data solicitării, autoritățile locale nu-și desemnează reprezentantul, atunci membru de drept al comisiei de evaluare a interviului devine cadruldidactic desemnat ca membru supleant de către consiliul profesoral al unității de învățământ.c)sau un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional.3) Fiecare comisie este asistată tehnic de un secretar, fără drept de evaluare. Acesta poate fi informatician sau cadru didactic cu abilități de operare pe computer.Atribuțiile comisiei de evaluare a probei de interviu:Va exista și o comisie de soluționare a contestațiilor.Instituția care organizează concursul - inspectoratul școlar - are obligația de a anunța, în presă și pe site-ul propriu, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care se desfășoară proba scrisă, funcțiile de director și de director adjunct vacante din unitățile de învățământ pentru care se organizează concurs, în conformitate cu dispozițiile notei emise în acest scop de MinisterulEducației.(3) Inspectoratul școlar, în baza fișei-cadru a postului aprobată de Ministerul Educației, elaborează fișele posturilor pentru director și director adjunct pentru fiecare unitate de învățământ. Acestea, împreună cu perioada de inscriere, metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs și lista documentelor necesare inscrierii la concurs se afișează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.(5) Înscrierea la concurs și verificarea dosarelor de concurs se încheie cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data la care se desfășoară proba scrisă a concursului.(6)Fișierele rezultate se înregistrează pe suport magnetic (CD, DVD, memory-stick, HDD extern) și se arhivează alături de celelalte documente de concurs.Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată și trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:a) Curriculum Vitae Europass, conform modelului prevăzut în HG 1021/2004;b) cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.3 la prezenta metodologie;c) cartea de identitate;d) certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;e) hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;f) actele de studii: diploma de licență/certificatul de echivalare emis în condițiile art. 149 alin. (3)din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;g) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;h) adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine“ în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră sau în funcții de conducere, îndrumare și control, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, conformmodelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;i) cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale; j) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educației și cercetării științifice șial ministrului sănătății nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea și menținerea într-o funcție de conducere sau de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;k) declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“, conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie;l) declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate, conform anexei nr. 6; m) declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarulde înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie;n) înainte de desfășurarea probei de interviu, în intervalul stabilit pentru exprimarea opțiunilor privind funcția/funcțiile, unitatea/unitățile de învățământ pentru care optează, candidații vor încărca în aplicația informatică, pentru funcțiile care necesită condiții specialeEvaluarea testului standardizat se face în prezența candidatului și a observatorilor. Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor.Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație asigură elaborarea testelor standardizate, în colaborare cu experți în domeniul științelor educației, selectați în baza unei proceduri proprii și numiți prin ordin al ministrului educației. Colectivul de elaborare a testelor standardizate și toate persoanele care au dreptul de a opera cu acestea, semnează acord de confidențialitate privind conținutul testelor. Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație este responsabil și de transmiterea testelor standardizate către centrele speciale, în condiții de securitate informatică.pentru fiecare candidat, în cadrul căruia se evaluează:- competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea uneistrategii de dezvoltare a unității de învățământ pentru care candidează.- abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, prin raportare la contextul și specificul unității deînvățământ pentru care candidează;susținerea probei.Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare.Punctajele se înregistrează în borderoul de notare conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește un nou borderou de punctaj, în care evaluatorii își motivează, în scris, punctajul acordat.Art. 15.Pot participa la proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă.Art. 19. Este declarat ”admis” la proba de interviu candidatul care a obținut cel puțin 7 puncte.Art. 21. (1) În conformitate cu borderourile de notare și situația centralizatoare cuprinzând toți candidații și toate punctajele obținute de aceștia, comisia de organizare a concursului calculează nota finală conform formulei de la art.13 alin (3) și realizează ierarhia candidaților.(2)Art. 24. (1)În urma promovării concursului, directorul/directorul adjunct al unității de învățământ încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general, pe o perioadă de 4 ani de la data numirii înfuncție.Art. 26. (1) Directorul/Directorul adjunct al unității de învățământ de stat, numit în funcție ca urmare a promovării concursului, poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, la propunerea motivată a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație alinspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului/directorului adjunct al unității de învățământ.14 septembrie - Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul și a bibliografiei). Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere.15-26 septembrie - Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată.27 – 29 septembrie - Evaluarea dosarelor de înscriere.30 septembrie - Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.7 octombrie - Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor.15-17 octombrie - Depunerea contestațiilor la proba scrisă18 - 20 octombrie - Soluționarea contestațiilor la proba scrisă21 – 27 octombrie - Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avizesuplimentare.16 noiembrie – 10 decembrie - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu13 decembrie - Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ.