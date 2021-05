Elevii din București se pot întoarce toți în bănci miercuri, însă sunt și mulți părinți care preferă să-și țină copiii acasă. Cazul punctual de la Școala Centrală

Cu o lună înainte de vacanța de vară, elevii de gimnaziu și liceu din București care nu sunt în clasele terminale se pot întoarce fizic în bănci după o lungă perioadă de școală online, începând de miercuri, după ce rata de infectare în Capitală a scăzut sub 1 la mie. Există însă cazuri în care părinții preferă să nu trimită copiii la școală și să rămână în online. Un caz concret este cel de la Colegiul Național „Școala Centrală”, unde conducerea școlii a trimis luni părinților un formular prin care să precizeze dacă doresc să trimită copiii la școală sau să rămână în online.

Potrivit acesteia, la inspectorat nu au fost depuse cereri noi până marți pentru funcționarea unor școli în regim online.





Amintim că, potrivit scenariul doi (sau galben), elevii din clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a, au învățat online în localitățile cu rata de infectare de peste 1 la mie de locuitori, cum a fost cazul Capitalei.

Pe un grup de părinți consultat de HotNews.ro, mai mulți utilizatori comentează că nu doresc să își asume riscuri pentru copii și familie pentru doar „4 săptămâni de școală sau cât mai e”. Mai mulți comentatori acuză suprapopularea din clasele copiilor.

„Dorim terminarea anului școlar în online, deoarece în 4 săptămâni nu vom recupera nimic, ci doar vom fi atacați de profesorii răzbunători. Tot ce vom face este doborârea elevului Bucureștean și degradarea sănătății mintale deja fragilă din cauza situației actuale. Cerem dreptate ca oameni și ca elevi” este textul care însoțește petiția.









Ministrul Educației: Teama excesivă de boală este o vulnerabilitate, elevul poate rămâne să învețe online









că teama excesivă de boală din partea părintelui sau a copilului poate fi trecută în categoria "vulnerabilități”, astfel că acei copii pot rămâne în continuare acasă, să învețe online, iar școala este obligată să îi asigure accesul la educație.



Întrebat ce se întâmplă în cazul părinților care se tem să-și trimită copiii la școală, deși copilul este bine și nu are simptome, ministrul a răspuns: "Nu știu, eu aș încadra asta la vulnerabilități. Teama exagerată este o vulnerabilitate. Cadrul legal acesta este: simptome specifice de orice fel sau vulnerabilități sau motive întemeiate. Sunt convins că în școli va exista înțelegere”.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că teama excesivă de boală din partea părintelui sau a copilului poate fi trecută în categoria "vulnerabilități”, astfel că acei copii pot rămâne în continuare acasă, să învețe online, iar școala este obligată să îi asigure accesul la educație.Întrebat ce se întâmplă în cazul părinților care se tem să-și trimită copiii la școală, deși copilul este bine și nu are simptome, ministrul a răspuns: "Nu știu, eu aș încadra asta la vulnerabilități. Teama exagerată este o vulnerabilitate. Cadrul legal acesta este: simptome specifice de orice fel sau vulnerabilități sau motive întemeiate. Sunt convins că în școli va exista înțelegere”.









Din motive de infrastructură, de miercuri, când vor fi redeschise școlile în totalitate, 5 unități de învățământ unde învață 2.922 de elevi vor continua cursurile online.







Luni erau confirmați cu COVID 43 de elevi, iar 31 clase sunt suspendate, potrivit prefectului Capitalei. De asemenea, sunt confirmați cu boala 20 de angajați din școli.





Reamintim că pot face în continuare ore online:

Elevii care au contraindicații medicale pentru prezență fizică, au vulnerabilități și prezintă certificat medical. Este vorba despre preșcolarii/elevii diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice. Cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală.

Preșcolarii/elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la școală, la recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal. Pentru preșcolarii/elevii menționați, conducerile unităților de învățământ vor asigura desfășurarea procesului educațional în sistem online.

Mesajul școlii către părinți care însoțea formularul de luni:”Buna ziua,Întrucât astăzi rata de infectare a scăzut sub 1 la mia de locuitori, conform declarațiilor domnului ministru ar trebui să revenim fizic cu toți elevii la școală. Acest lucru presupune relocarea tuturor claselor conform planificării inițiale, deci imposibilitatea respectării distanțării sociale. Pentru că siguranța elevilor este pentru noi prioritară iar in cadrul Consiliului de Administratie al CNSCB de maine 18.05.2021, va trebui sa luam o decizie interna in acest sens, va rugam sa ne ajutati cu opinia dvs privind reintoarcerea tuturor elevilor in banci.”Din informațiile noastre, sunt clase de gimnaziu unde toți părinții au votat, în final, să se continue școala online. În aceste cazuri este vorba de clase cu circa 30 de elevi în total.că revenirea la școală se va întâmpla și se vor face ore chiar dacă dintr-o clasă vor reveni în bănci, fizic, doar doi elevi. Pentru ceilalți, orele se vor transmite online.„Sondajul a fost făcut strict pentru a vedea ce spațiu putem să le asigurăm cu respectarea distanțării sociale. Nu dacă își doresc, nu în sensul acesta, ci dacă avem infrastructura pregătită pentru a îi primi la școală. Noi vom avea astăzi Consiliu de Administrație să intrăm în scenariul unu care înseamnă în mod normal toți copiii la școală, urmând ca după aceea să facem repartizarea pe sălile existente în funcție de efectivele care vor veni și fizic.Întrebat dacă știe câte clase se vor întoarce efectiv, acesta a răspuns:„Toate clasele se vor întoarce pentru că, de exemplu, dacă dintr-o clasă doi elevi vor dori să vină fizic, pentru acei elevi se va face un spațiu pentru ei. Urmând ca pentru restul să se transmită în online. Ca atare toți se vor întoarce, mai mult sau mai puțin fizic, dar există din fiecare clasă doi trei elevi care vor veni la școală.”„Pe școală, cam jumătate vor să vină, jumătate vor să rămână în online”, a mai precizat directorul.Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Muncipiului București, Gianina Georgescu, a explicat pentru HotNews.ro că în astfel de situații, când decizia este pe clasă, nu este nevoie de aprobări de la Inspectorat, așa cum este cazul în care întreaga unitate de învățământ optează să stea în online din motive de infrastructură, așa cum prevede ordinul comun privind funcționarea școlilor.De altfel, în sondajul HotNews.ro lansat luni , la întrebarea: „De miercuri se deschid școlile complet în București. E o decizie bună?”, 60% dintre cititori au răspuns ”Nu. Pentru încă 3 săptămâni nu merită riscul”.Totodată, din data de 16 mai circulă o petiție pentru „terminarea anului școlar în online în București”, care în prezent are peste 11 mii de semnături.