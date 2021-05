Bacalaureat 2021. Cîmpeanu, întrebat dacă se va organiza sesiune specială pentru cei aflați în carantină: Există o a două șansă în sesiunea din toamnă / Sesiune specială, doar la evaluarea națională

În ceea ce privește examenul de bacalaureat, acesta rămâne la datele deja stabilite, pentru a nu fi perturbat și anul universitar, a mai precizat Cîmpeanu.



„Nu vor fi perturbate simulările, care se încheie pe data de 31 martie, deci școlile vor rămâne deschise cel puțin până la data de 1 aprilie”, a mai spus ministrul.



„Ținând seama de constrângerile din partea educației și din cea sanitară, e foarte probabil că vom decala Evaluarea Națională și admiterea la liceu”, a adăugat acesta.







Întrebat dacă s-ar putea modifica programa pentru examenul de evaluare națională, acesta a răspuns că „atâta vreme cât nu modificăm numărul de săptămâni de școală, atâta vreme cât am adaptat deja programa de examene la acest an total atipic, și elevii se pregătesc in acest fel, nu consider că sunt motive de modificare în plus”.



Potrivit calendarului școlar în vigoare, examenul de bacalaureat se încheie pe 9 iulie, cu afișarea rezultatelor finale. Probele se termină pe data de 1 iulie, când are loc proba de limba maternă.





„Având în vedere agravarea situaţiei epidemiologice, vom lua în considerare modificarea structurii anului şcolar, în aşa fel încât printr-o prelungire a vacanţei de primăvară să reprogramăm, dacă va fi cazul, examenele naţionale. Cert este că ne dorim ca ele să fie organizate cu prezenţă fizică pentru a asigura relevanţa acestor examene naţionale”, afirmase mai devreme ministrul, citat de News.ro.





Structura anului școlar în semestrul al doilea, așa cum arată înainte de modificări:





Semestrul al II-lea are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie 2021 - 18 iunie 2021, astfel:

Cursuri - luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021

Vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021

Cursuri - luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021

Vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021

Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021





Pentru clasa a VIII-a - cursurile se termină în 11 iunie, iar pentru clasa a XII-a cursurile se termină în 4 iunie.

CALENDARUL de desfășurare a Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021:

7 - 11 iunie 2021 - Înscrierea la evaluarea națională

22 iunie 2021 - Limba și literatura română, probă scrisă

24 iunie 2021 - Matematică, probă scrisă

25 iunie 2021 - Limba și literatura maternă, probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) - Depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 - Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2021:

Sesiunea iunie - iulie 2021

31 mai - 4 iunie 2021 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-16 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A

16-17 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

18-23 iunie 2021 - Evaluarea competențelor digitale - proba D

23-25 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

28 iunie 2021 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă

29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

1 iulie 2021 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

5 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00

6 - 9 iulie 2021 - Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor finale Sesiunea august – septembrie 2021 Sesiunea august – septembrie 2021

19 - 26 iulie 2021 - Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2021 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă

17 august 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

18 august 2021 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

19 august 2021 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

23-24 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

25 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

26 - 27 august 2021 - Evaluarea competențelor digitale - proba D

30 - 31 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

31 august 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)

1- 3 septembrie 2021 - Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2021 - Afișarea rezultatelor finale

„Examenul de evaluare națională se va muta după examenul de bacalaureat și în acest fel încercăm să perturbăm cât mai puțin structura anului școlar și a anului universitar”, a anunțat ministrul, în cadrul unei conferințe World Vision - Edupedu.