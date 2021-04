Cîmpeanu: Nu am înțeles niciodată trecerea de la trimestre la semestre, ce avantaje are să renunți la evaluări?

„Un elev din Germania face în total 2 ani și jumătate mai mult decât un copil din România, în Albania face cu 2 ani și jumătate mai puțin decât în România”, a completat el.





„Nu spun că susțin această idee, doar vă rog să vă gândiți. Eu personal nu am înțeles niciodată trecerea la semestre. Nu spun că e rea, nu am înțeles-o eu. Nu am înțeles ce avantaje are, ce avantaj are renunțarea la evaluări, în loc de trei, două. (...) O sa va lansez ca temă de gândire doar, ea va fi lansată și public în dezbartere cel mai târziu în aceasta toamnă. Eu voi asculta cu mare atentie argumentele expertilor în știintele educației”, a declarat Cîmpeanu, în cadrul unei conferințe din campania „Vaccinare și testare pentru învățare” organizată în județul Prahova.El a precizat că această propunere de modificare a structurii anului școlar este „coroborată cu cea privind extinderea cursurilor”, anul școlar să înceapă de la 1 septembrie.Ministrul a amintit datele din raportul citat și de asociațiile de elevi și ONG-uri atunci când au făcut apel public la autorități și președinție pentru extinderea anului școlar, și anume România este una dintre cele 3 ţări europene care au cele mai puţine zile de şcoală din Europa, în jur de 165, la fel ca Malta şi Albania.Potrivit ministrului, în top sunt țări precum Danemarca și Germania, cu 200 săptămâni de școală.