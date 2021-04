Cîmpeanu, ironic la adresa propunerii privind creditele de stat pentru cei care vor să studieze în străinătate: „Imediat ce găsim un milion de euro”

Consilierul de stat Mara Mareș, fost deputat PNL, a anunțat săptămâna trecută că lucrează la un proiect prin care tinerii vor putea accesa un împrumut pentru acoperirea cheltuielilor din perioada studiilor în afara țării, iar dacă vor reveni în țară și vor lucra în România pentru o perioadă de timp vor fi scutiți de obligația de a restitui banii.











Mara Mareș și Florin Cîțu







“Cel mai frecvent, am observat la absolvenții români de studii în străinătate că au dorința de a da ceva înapoi României. Din acest motiv, cei care vor alege să revină în România vor fi recompensați prin scutirea de la obligația de a restitui împrumutul primit. Vreau ca fiecare tânăr talentat, care are șanse să fie admis la o universitate de top din afară, să nu mai vadă o barieră în lipsa banilor, și vreau ca ei să știe că revenirea în România reprezintă decizia câștigătoare. Avem nevoie de mentalitatea, talentul și experiența acestor absolvenți. În prezent, derulăm o serie de consultări pentru a identifica cele mai bune metode prin care acest mecanism financiar ar putea să funcționeze: cheltuielile acoperite, un termen de 1-2 ani de la absolvire în care absolventul să ia o decizie cu privire la locul unde va profesa, un grafic de restituire a banilor care să fie rezonabil și alte chestiuni de ordin tehnic și juridic”, a afirmat Mareș, potrivit unui comunicat de presă.



Ea a precizat că încă se caută cea mai bună soluție pentru a identifica universitățile eligibile.







„Există două variante de lucru: fie pornim de la un top global al universităților, fie pornim de la statele de destinație și selectăm, din fiecare stat, primele 3-5 cele mai bune universități”, a spus ea.



Fostul deputat PNL a admis că statul român nu are în prezent o evidență a studenților și absolvenților români din străinătate, însă, conform estimărilor, numărul lor depășește 50.000.







Proiectul a fost criticat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Consiliul Național al Elevilor (CNE) și Consiliul Tineretului din România (CTR), dar este susținut de alte organizații studențești: Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS),

Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România, Uniunea studenților din România și Uniunea Națională a Studenților din România.









„Este o inițiativă foarte interesantă, care ar trebui să vină în sprijinul tinerilor români, doar că noi avem o agenție de credite și burse care nu a găsit resurse pentru cei vor să studieze în România. Dacă vor fi doar zece mii de tineri care vor dori să studieze în străinătate, înseamnă că avem deja un miliard de euro”, a spus Cîmpeanu la Digi24, estimând că pentru un student este nevoie de 100.000 euro.El a adăugat că acest proiect poate fi implementat „imediat ce găsim 1 milion de euro”.Întrebat din nou dacă susține acest proiect, ministrul a repetat: „Dacă totuși cineva are să ne dea un miliard de euro pentru a finanța studiile din străinătate (...) Eu am identificat aceste probleme, dacă cineva găsește răspuns la ele... Noi la minister nu am găsit”.