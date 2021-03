Cîmpeanu: O propunere alternativă - prelungirea anului școlar doar cu o săptămână, semestrul al doilea se încheie pe 25 iunie / Evaluarea Națională rămâne la aceleași date / Vacanța de primăvară, între 2 aprilie și 4 mai

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat pentru HotNews.ro că o variantă pe care o va propune joi în cadrul Comitetului de dialog social este aceea de a decala cu o singură săptămână finalul anului școlar, astfel încât examenul de evaluare națională să poată începe pe 22 iunie, așa cum prevede structura în vigoare a anului școlar. Declarația a fost făcută la doar o zi după ce ministrul a anunțat că propune ca vacanta de primăvară să se prelungească pentru perioada 2 aprilie - 4 mai, iar evaluarea națională să se decaleze până în iulie, după bacalaureat. Noua variantă pusă pe masă vine ca urmare a criticilor din partea asociațiilor de părinți și a elevilor la modificările anunțate.





Ce a declarat ministrul pentru HotNews.ro:



Dacă totuși o să fie considerată preferabilă varianta reducerii semestrului doi doar cu o săptămână, atunci semestrul II se va încheia pe 25 iunie. Evaluarea Națională o lăsăm pe loc, de pe 22 iunie, Bacalaureatul la fel, dar reducem semestrul doi cu o săptămână, care poate fi recuperată în cinci zile de sămbătă.”





Amintim că ministrul Educației a venit marți seară cu precizări suplimentare privind modificarea structurii anului școlar, după ce a anunțat că vacanța de primăvară se prelungește toată luna aprilie - 2 aprilie - 4 mai. Astfel, semestrul al doilea s-ar încheia pe 2 iulie, în loc de 18 iunie, adică două săptămâni mai târziu.



„Finalul semestrului al II-lea se decalează 2 săptămâni! Vacanța de primăvara se prelungește cu 2 săptămâni. Se mută practic 2 săptămâni din vacanța de vară, în vacanța de primăvara.

În loc sa finalizăm semestrul al II-lea pe 18 iunie, se va încheia pe 2 Iulie.

Mai puțin:

- elevii clasei a 8-a care termină pe 25 Iunie (în loc de 11 Iunie),

- elevii clasei a 12-a care termină 18 Iunie (în loc de 4 iunie) și

- Învățământul profestional și tehnic care termină pe 23 Iulie (în loc de 9 Iulie)”, a fost mesajul transmis de ministru jurnaliștilor.





Cîmpeanu anunțase că ordinul de ministru cu modificarea structurii anului școlar va fi publicat miercuri, însă acesta a fost amânat până după întâlnirea cu membrii Comitetului de Dialog Social, unde sunt invitați și reprezentanții părinților, ca obsevatori.











Asociațiile de Părinți afirmă, într-un comunicat, că ”au aflat din presă, cu stupefacție, deciziile adoptate de Ministerul Educației fără o consultare prealabilă a partenerilor de dialog social”. Federația Națională a Asociațiilor de Părinți a criticat dur deciziile anunțate marți de Sorin Cîmpeanu , acuzând atât decizia privind reprogramarea Evaluării Naționale în iulie, cât și prelungirea vacanței de primăvară, despre care spune că va provoca ”o ruptură în procesul educațional”.Asociațiile de Părinți afirmă, într-un comunicat, că ”au aflat din presă, cu stupefacție, deciziile adoptate de Ministerul Educației fără o consultare prealabilă a partenerilor de dialog social”.





La rândul său, Consiliul Elevilor a afirmat că „decalarea Evaluării Naţionale şi creşterea duratei vacanţei de Paşte la aproape o lună va conduce la apariţia unei rupturi în procesul educaţional şi în ritmul de învăţare al fiecărui elev, fapt ce va avea consecinţe dezastruoase asupra rezultatelor de la examenele naţionale. Este absurd să considerăm că factorii care conduc la necesitatea suspendării cursurilor (creşterea numărului de cazuri, nerespectarea măsurilor de protecţie de către elevi şi profesori, netestarea elevilor etc.) vor dispărea în decursul unei singure luni. Astfel, „tactica amânării” nu face altceva decât să tergiverseze în mod inutil inevitabilul",





Structura anului școlar în semestrul al doilea, așa cum arată înainte de modificări:

Semestrul al II-lea are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie 2021 - 18 iunie 2021, astfel: Cursuri - luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021

Vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021

Cursuri - luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021

Vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021

Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021 CALENDARUL de desfășurare a Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021: 7 - 11 iunie 2021 - Înscrierea la evaluarea națională

22 iunie 2021 - Limba și literatura română, probă scrisă

24 iunie 2021 - Matematică, probă scrisă

25 iunie 2021 - Limba și literatura maternă, probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) - Depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 - Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2021:

Sesiunea iunie - iulie 2021 31 mai - 4 iunie 2021 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-16 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A

16-17 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

18-23 iunie 2021 - Evaluarea competențelor digitale - proba D

23-25 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

28 iunie 2021 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă

29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

1 iulie 2021 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

5 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00

6 - 9 iulie 2021 - Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor finale Sesiunea august – septembrie 2021 Sesiunea august – septembrie 2021 19 - 26 iulie 2021 - Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2021 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă

17 august 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

18 august 2021 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

19 august 2021 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

23-24 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

25 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

26 - 27 august 2021 - Evaluarea competențelor digitale - proba D

30 - 31 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

31 august 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)

1- 3 septembrie 2021 - Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2021 - Afișarea rezultatelor finale









„Noi căutăm cele mai bune variante în interesul elevilor. Decizia de ieri a fost de a propune decizie Ministerului Educației, dar Ministerul Educației nu este singur. Pot veni alții cu idei. Eu nu am semnat ordinul de ministru, mâine avem un Comitet de Dialog Social și vrem să ne consultăm. Așteptăm să vină partenerii de discuție cu variante mai bune pe care nu le-am văzut noi.Eu între timp, înțelegând că este o problemă justă cu prelungirea cu două săptămâni a vacanței de primăvară, mă gândesc să propunem o variantă alternativă, care să aibă la baza ce am propus ieri - adică vacanță de primăvară între 2 aprilie și 4 mai, adică să se facă puntea între cele două vacanțe de primăvără. Aceasta ar genera 2 săptămâni în plus. Dacă nu vrem să reducem semestrul doi, rămânem pe varianta de ieri.