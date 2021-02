LIVE TEXT Cât de pregătite sunt autoritățile pentru începerea școlii / Inspectorii școlari, în videoconferință cu ministrul Educației

HotNews.ro va transmite livetext principalele declarații din videoconferința care se desfășoară online, pe zoom



11.37 Constanța:





Nu credem că ar fi necesară hotărârea Consiliului de administrație pentru că oricum decide în baza incidenței. Se paote lua direct hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență pentru că e poate ajunge la un blocaj. Să rămână decizia la CA atunci când este vorba de infrastructură.







Modificarea scenariului - să existe o marjă de timp ca să nu avem blocaje.







La art. 7 pt certificările admise de medicul de medicina muncii și meidcului curant ar fi necesară o supervizare a DSP, eventual modele puse la dispoziția unităților de învățământ.





Pentru cei cu nevoie speciale - să facilităm prezența însoțitorului.







11.34: Mehedinți:







Parcul de microbuze școlare necesită înnoire. Să se aibă în vedere și dotarea cu microbuze.







Învățământul special: am primit solicitarea să își poată desfășura față în față pentru că necesită terapii speciale, școlile oferă și masă caldă inclusiv regim de internat.







Cîmpeanu: O să vedem cumputem sprijini și învățământul special pt că nu a fost inclus în hotărârea cncsu.







11.32 Suceava:





1. DSP transmite pe UAT, nu pe localitate.







2. Un liceu care deservește elevi din nenumăroate localități dă incidențe diferite, în ce scenariu îl încadrăm?







Cîmpeanu: Ne raportăm la locația școlii - localitate, nu județ. Dacă sunt județe care primesc pe județ, și nu pe localități, îl vom discuta la MS.







11.27 Jud. Alba:





Este foarte greu să așteptăm în fiecare zi de la consiliile de administrație decizie, ar trebui scos pt că decizia se face pe baza cifrelor de la DSP.







Cîmpeanu: Incidența este la 14 zile dar la fiecare 7 zile dsp trebuie să vă anunțe. Dacă vom avea pe min educației link direcționat către insp și vor fi actualizate în timp real, fiecare inspectorat își paote extrage aceste elemente.







Da, este în analiză o perioadă tampon de 48 sau 72 de ore de verificare a trendului pentru a verifica dacă eventuale schimbări de scenariu sunt fie pe tren crescător fie descrescător. Așteptăm de la MS.







Să impunem și un termen pentru DSP-uri să anunțe, ideal ar fi ca în 24 de ore să se cunoască și în școala respectivă pentru a se lua măsurile care se impun.







11.17 Sorin Cîmpeanu:







Știm foarte bine că posibilitatea de infectare este foarte ridicată din cauza transportului. Transportul școlar intra sub autoritatea școlii și autorităților școlare. Trebuie să fie luate măsuri.







Un alt punct este organizarea cât mai eficientă a orelor remediale.





Prima parte - am lansat în discuție un prim draft de ordin de ministru pentru asigurarea protecției anti-covid. Sunt lucruri care lipsesc - nu este precizat nivelul de la care, din perspectiva nr de cadre didactice, se ia decizia de suspendare a cursurilor. Lucrurile diferă foarte mult, sunt școli care au mai multe clădiri. Una este să ai cazuri pozitive în rândul profesorilor, unul este să fie un angajat nedidactic care stă într-o anexa, sau a unui profesor care interacționează cu o singură clasă.





Scenariile. Pragurile au fost luate din pragurile vechiului ordin comun. În momentul de față, în Hotârarea CNCSU prevede de la 1 la mie. În alte domenii, se prevede de la pragul de 1,5 la mie. Se dorește armonizarea. Această armonizare ar însemna că mai mulți elevi vor începe școala. În această variantă am estimat 2,4 milioane elevi care ar începe școala teoretic. Este un element important.







Adeverințele medicale vor fi luate în considerare și în format electronic. Adeverințele din primul semestru rămân valabile.







În momentul de față se propune închiderea clasei la 2 cazuri în înv. gimnazial și liceal și un singur caz pentru preșcolari și primar.







Este o solicitare de posibilitatea testării cu teste antigen a cadrelor didactice, dacă doresc, la cabinetele medicale.







Poate ar trebui mai clar precizate acele situații ca, dacă elevul prezintă simptome, să nu se prezinte în colectivitate. Să nu se pună absențe sau să fie motivate. Va face obiectul adăugirilor la acest ordin de ministru.







11.15: Videconferința a început.







Cele două ministere au lucrat la document începând de ieri și urmează ca acesta să fie prezentat inspectorilor școlari.Documentul a fost transmis de Ministrul Educaţiei, care precizează că a încercat "să surprindă toate aspectele convenite în foarte buna colaborare cu Ministerul Sănătăţii, într-o manieră constructivă". Documentul cu regulile propuse ar urma să fie validat de Ministerul Sănătății.



Printre măsurile propuse este prevăzută purtarea măștii în permanență, de către elevi și personalul din școli. Astfel, masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării in incinta unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior. Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării in incinta unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior. Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor. Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.



Este prevăzut, de asemenea, ca sălile de clasă să fie organizate cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea de 1 metru". "În situatia in care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maxim posibilă.



De asemenea, sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de 1 metru între elevi. "Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc) nu permite distanțarea fizică de 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanța maxim posibilă între elevi".

Conform draftului, o altă regulă este ca elevii să aibă alocată o singură sală de clasă, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală".