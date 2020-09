Comuna "roșie" din Maramureș care refuză școala online: Au stat copiii destul acasă

Comuna Coroieni din județul Maramureș a fost inclusă de Ministerul Sănătății pe lista "localităților roșii" din România, unde școala ar trebui să înceapă exclusisv online. Directoarea școlii spune însă că cei peste 400 de copii din comună vor veni la școală fizic, pentru că nu există niciun pericol, cazurile de COVID-19 fiind la un centru de bătrâni. "Copiii au stat destul acasă, nu este niciun pericol de COVID", a declarat pentru HotNews.ro directoarea școlii, Liana Lazăr.

Comuna Coroieni se află în sudul județului Maramureș și numără în jur de 3.000 de oameni. A fost inclusă de Ministerul Sănătății pe lista celor 43 de "localități roșii" din România, unde incidența cazurilor de coronavirus este mai mare de 3 la mia de locuitori, iar școala ar trebui să înceapă online.

În comună sunt trei unități de învățământ unde învață 410 copii cu vârste între 3 și 14 la ani. Conducerea școlii a decis că "nu stă în picioare" scenariul autorităților de la București - cursuri exclusiv online -, iar copiii trebuie să vină la școală.

"Copiii vor la școală. Chiar și cei mai neiubitori de școală vor să vină"

Directoarea școlii, Liana Lazăr, spune că nu există niciun pericol pentru copii să vină fizic la școală, în condițiile în care cazurile de COVID-19 sunt la un centru de bătrâni.

"Noi suntem o comună mică. Oamenii nu sunt bolnavi, nu sunt cazuri de COVID în comunitate. Au fost 10 cazuri la centrul de bătrâni din comună, iar pentru noi nu este niciun pericol. Am făcut astăzi consiliu de administrație la școală și am decis să începem școala față în față. Am făcut și adrese la Inspectoratul Școlar și la DSP ca să îi informăm. Au stat copiii destul acasă", a declarat pentru HotNews.ro directoarea școlii, Liana Lazăr.

Ea a spus că decizia a fost luată după ce profesorii s-au consultat cu administrația locală și cu părinții. "Copiii vor să vină la școală. Și cei mai neiubitori de școală vor să vină", spune Lazăr.

Cum se vor desfășura orele

Copiii sunt împărțiți în 18 grupe și clase, iar băncile au fost așezate la un metru distanță. La două dintre școli elevii vor învăța într-un schimb, iar la o școală vor fi două schimburi. Elevii vor ieși în pauze în grupuri de câte 4 și la ore diferite.

"Au mesele așezate la un metru distanță, dar să nu vă imaginați că un copil de clasa întâi nu va interacționa. Un copil de 7 ani e un copil care se va juca (...) Vor ieși în pauză în grupuri, la ore diferite, cate 4 copii. Îi ținem la școală cel mult 5 ore, în cazul copiilor mari, dara ei după-amiaza vor fi împreună, se vor juca, chiar dacă noi ne străduim la școală să îi ținem la distanță", a mai afirmat directoarea școlii.

Doar jumătate dintre elevi au acces la internet sau tabletă

Doar jumătate dintre elevii din Coroieni au o tabletă sau laptop sau acces la internet.

"Noi, școala, avem laptopuri, dar jumătate dintre copii nu au. Nu au avut de unde să primească. Pe programul Guvernului abia din octombrie se pot scrie proiectele și abia în ianuarie 2021, probabil, vom putea trece la achiziție. Nu numai noi, toate școlile din țară. Oricum, la gradiniță și în clasele primare nu se poate face școală online, este foarte greu cu cei mici să îi poți ține. În martie-iunie ne-am bazat mult pe părinți, ne bazăm și acum", a adăugat Liana Lazăr, care este profesoară de Limba română.

În 43 de localități "roșii", din România, școala va începe exclusiv online, din cauza numărului mare de cazuri. Ministerul Sănătății a publicat, luni, analiza epidemiologică pe județe și localități care arată rata de incidență a infecțiilor cu coronavirus la mia de locuitori, date esențiale pentru începerea noului an școlar.





Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori:

Scenariul 1 - verde - rata incindenței mai mică de 1 la mia de locuitori.

Scenariul 2 - galben - scenariu hibrid - rata incidenței între 1 până la 3 la mia de locuitori.

Scenariul 3 - roșu - școală online - rata incidenței mai mare de 3 la mia de locuitori.

Cele 3 scenarii pentru începerea școlii:

Scenariul verde - desfășurarea cursurilor cu prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice

Scenariul galben - desfășurarea cursurilor cu prezența fizică parțială a elevilor și a cadrelor didactice și online parțial; excepție fac clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a, care participă la cursuri zilnic cu prezență fizică (v. scenariul verde).

Scenariul roșu - desfășurarea cursurilor exclusiv online