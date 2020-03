Monica Anisie: Există posibilitatea ca școlile să rămână închise

”Există posibilitata suspendării cusrurilor. Lucrăm la cele mai bune măsuri. Am găsit mai multe soluții ca să lăsăm copiii fără școală. Am apelat la utilizarea platformelor online, puse la dispoziție gratuit de companii. Am realizat un parteneriat cu TVR pentru a facilita accesul la educație. Deja au început filmările. Avem profesori voluntari și de luni vor fi primele emisiuni predare/învățare pentru elevii clasei a VIII-a și ai clasei a XII-a”, a declarat Monica Anisie. Pentru elevii celorlalte clase, profesorii vor preda lecții online.Pentru elevii de clasa a VIII-a, cursurile de Teleşcoală au loc dimineaţa (de la ora 9,00 - Limba şi literatura română, de la 9,30 - Matematică), iar pentru cei de clasa a XII-a - după-amiaza (de la 15,00 - Limba şi literatura română şi de la 15,30 - Matematică), pe canalul TVR 2, potrivit programului TV. Cursurile pot fi urmărite atât la TVR 2, cât şi online, pe canalul de Youtube al TVR şi pe site-ul www.tvr.ro.