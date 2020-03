Eroare în planul de școlarizare pentru învățământul profesional 2020-2021/ Luminița Barcari, secretar de stat: S-a strecurat o eroare materială într-o anexă/ Sunt 96.776 de locuri pentru învățământul profesional și tehnic

Ministrul Educației, Monica Anisie, anunțase miercuri la audierea de la Parlament că c ifra de școlarizare de la învățământul profesional va crește semnificativ. Numai că în proiectul de ieri de pe site-ul Ministerul Educației erau cuprinse doar 55.000 de locuri pentru pentru primul an de învățământ profesional și 2.000 de lucuri pentru pentru stagii de pregătire practică, adică un număr mai mic decât cel din realitate.Secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar, Luminița Barcari, a spus că proiectul de hotărâre a fost corectat, iar în prezent a fost înlocuit cu versiunea bună.”Doamna ministru nu a greșit cu absolut nimic, pentru că în nota de fundamentare a hotărârii de guvern este precizat foarte clar menținerea cifrei de școlarizare la nivelul celor din 2019-2020. În schimb, s-a strecurat o eroare materială într-o anexă, care va fi înlocuită, asta e se mai întâmplă și la noi. Dar, într-adevăr, cifrele sunt cele publicate inclusiv pe site-ul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), unde sunt în jur de. La clasa clasa a IX-a nu sunt 164.000 cum scria în anexa de ieri, sunt 134.000. Iar la învățământul profesional și tehnic sunt 60.000 de locuri”, a declarat Luminița Barcari.Secretarul de stat arată că în anul școlar 2020-2021 numărul de locuri pentru învățământ dual crește cu 2.065 de locuri, comparativ cu anul școlar curent.”Față de anul trecut, la învățământul profesional anul acesta ( 2019-2020) avem 41.543 de elevi, din care 6823 la dual, iar la învțământul tehnic 44. 865. Pentru 2020-2021 am propus 49.381 la învățămîntul profesional, din care 8888 pentru învățământul dual, cofrom solicitărilor din teritoriu. Iar la învățămâtnul liceal tehnic sunt propuse 47.395 de locuri”, a mai spus Luminița Barcari.