Înscrierea la clasa pregătitoare 2020-2021: Inspectoratul din Brașov lasă școlile să facă înscrierea cum vor

”Nu am avut conflicte, petiții, reclamații până acum și am considerat că școlile își cunosc situația cel mai bine. Le-am comunicat adresa ministerului cu cele două exemple pe care le-au sugerat pentru constituirea claselor și dacă va fi nevoie bănuiesc că școlile, în procedurile proprii, vor sugera acest mod de constituire a claselor. Noi n-am obligat, asta este hotărârea consiliului de administrație. Dacă tot vorbim de descentralizare, atâta vreme cât la noi lucrurile s-au derulat în regulă, atunci asta se va întâmpla și de acum încolo. Probabil că vor fi școli care vor recurge la sugestiile ministerului și școli la care nu se va întâmpla așa. Faptul că de ani de zile lucrurile s-au reglat la școală, și nu a existat lume nemulțumită la nivelul școlii sau la nivelul inspectoratului, am considerat că avem încredere în modul în care gestionează școlile lor această problemă. ”, a spus pentru HotNews Ariana Bucur, inspectorul școlar general de la Brașov.Metodologia de înscriere în clasa pregătiroar, dată de Ministerul Educației, prevede că inspectoratele școlare trebuie să stabilească pentru școli modalitatea prin care se vor forma clasele pregătitoare. Principala schimbare adusă de metodologie prevede că în anul școlar 2020-2021 constituirea claselor se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza procedurii elaborate de inspectoratele şcolare şi aprobate de consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluziune. Fiecare școală trebuie să afișeze clar procedura prin care se va face repartizarea în clasă, care va fi fie în ordinea alfabetică a elevilor, fie prin tragerea la sorți a învățătoarelor. De exemplu, la București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a stabilit că elevii vor fi înscriși în clasa pregătitoare fie în ordine alfabetică