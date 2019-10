​Sala de la etajul 3. Cum a fost oprit proiectul care-i ajuta de zece ani pe copiii din Ferentari să învețe / Valeriu Nicolae: Mi-e imposibil să înțeleg cum gândesc oamenii ăștia

Ce spune directoarea de la Școala nr. 136

Cine s-a retras din GAL Sector 5

Discuțiile privind sala de la etajul 3 au început în vară, atunci când Consiliul Local Sector 5, unde PSD are majoritatea, a aprobat darea în folosință gratuită către GAL Sector 5 a sălii în care aveau loc lecțiile cu copiii. Este vorba de un spațiu de 81 mp, având destinaţia sală de clasă, situat în incinta Școlii 136, sală care a fost dată GAL-ului începând cu 1 septembrie 2019 - pentru o perioada de 4 ani.În vară, în urma scandalului mediatic, autoritățile și GAL-ul anunțau că Policy Center for Roma and Minorities și Valeriu Nicolae vor rămâne în școală . Însă, între timp GAL-ul a început renovarea sălii și evacuarea celor care o ocupau.Pe 10 octombrie 2019, reprezentanții Policy Center au primit o înștiințare că trebuie să evacueze sala de la Școala 136 în 24 de ore.”Cursurile noastre au fost întrerupte. Noi am fost evacuați din spațiul de la Școala 136. Am înțeles că spațiul este în continuare renovat de către cei din GAL Sector 5. Nouă nu ni s-a spus absolut nimic pentru o reîntoarcere în acel spațiu, nu am fost consultați în privința orarului sau în privința cursurilor care se vor desfășura acolo cu copiii. Din punctul nostru de vedere noi am fost excluși”, a spus Lavinia Frățilă, director executiv de la Policy Center for Roma and Minorities.Directoarea spune că Policy Center și-a anunțat retragerea din GAL Sector 5 pe 11 octombrie după ce a primit oficial înștiințarea că va trebui să evacueze spațiul în 24 de ore pentru renovare.”În momentul în care s-a declanșat problema și am fost obligați să evacuăm în 24 de ore sala ne-am anunțat, inclusiv pe Facebook, și prin scrisoare oficială către GAL retragerea”, a spus Lavinia Frățilă.Foto: Anunțul făcut de Policy Center după ce au fost înștiințați de evacuarea sălii”Motivele pentru care am ieșit din GAL au fost atitudinea față de noi în momentul în care s-a pus problema spațiului, lipsa unui răspuns concret, deși noi am solicitat de mai multe ori să fim informați în scris cu privire la ceea ce va urma în acest spațiu de la Școala 136. Și nu s-a întâmplat acest lucru. În ciuda asigurărilor verbale din partea doamnei Soare, noi am fost puși să evacuăm sala cu absolut tot ce aveam acolo în 24 de ore, nu ni s-a spus nimic despre continuarea activităților sau despre oferirea unui parteneriat”, a mai spus directoarea de la Policy Center.Foto: Valeriu NicolaeValeriu Nicolae, cel care a început proiectul din Ferentari în urmă cu 10 ani a scris pe blogul personal că nu mai poate continua așa și că se retrage. Într-un interviu pentru HotNews.ro, Nicolae a spus că niciodată nu s-a gândit că cineva ar vrea vreodată să oprească un proiect prin care sunt ajutați copiii din ghetoul din Ferentari.”Eu mă duceam să aduc copii și să-i înscriu la școală. Am făcut de la acte de identitate, erau copii care nu aveau certificate de naștere până la 12-13 ani, până la operații pe inimă. Și cu toate chestiile care le implică, cu dus după mame, mers prin pușcării și peste tot, lucruri pe care administrația locală ar trebui să le facă, dar nu le face nimeni. Nu m-am gândit în niciun moment că o să există oameni atât de ticăloși încât o să-și dorească să oprească proiectul”, a spus Nicolae.”Am avut tot felul de povești, dar nu le-am făcut publice pentru că am zis că e chestia pe care vreau să o fac eu. Cât de oportunist și incult era Vanghelie și cât de dur vorbeam eu de el, nu s-a pus niciodată problema ca Vanghelie să se opună. N-a fost niciodată situația ca oamenii din PSD să zică să ies afară. Era o chestie absolut separată. Ei știau că fac o treabă bună. Acum îmi e aproape imposibil să înțeleg cum pot să gândească oamenii ăștia să interzică o chestie de felul ăsta”, a mai spus Valeriu Nicolae.Foto: Ultimele lecții făcute elevi alături de voluntari la Școala nr 136Lecțiile cu copiii din Ferentari au continuat inclusiv în vacanță, pentru ca cei mici să nu piardă ceea ce au învățat în timpul școlii.”Astă vară am continuat lecțiile ca să nu piardă ceea ce au învățat. Undeva pe 19 august îmi trimite o prietenă în care eu am încredere un mesaj că primarul vrea să mă scoată din școală. La o zi după asta primesc încă un mesaj de la un tip din PSD că ”Florea vrea să te scoată”, verific și așa era. Atunci am avut un șoc. Și imediat după asta apare hotărârea în care spune că sala în care noi lucrăm o dau GAL-ului. Am vorbit apoi cu ong-urile din GAL și le-am spus și îmi ziceau că nu e așa. Atunci m-am gândit de ce ei spun așa. Și apoi am văzut că primăria dă 4 milioane de euro, din care 2 milioane le dă imediat să facă același lucru, dar pentru mai puțini copii și trebuie să fie numai copii de la Școala 136, pe când noi lucram cu copii din tot cartierul”, a spus Valeriu Nicolae.În urma informațiilor apărute în spațiul public apărute în vară, GAL Sector 5 a asigurat Policy Center că sala rămâne la ei. ”Eu am spus atunci că nu cred că o să rămână așa și ce o să faceți în cazul în care eu am dreptate? Toată lumea a zis ”ne retragem din GAL””, își amintește Valeriu Nicolae.Însă joi, 10 octombrie, Policy Center a primit o înștiințare că trebuie să evacueze sala că se face igienizare, dar și un mesaj că nu mai pot să intra în școală. ”Eu m-am așteptat ca oamenii ăștia din ong-urile care făceau parte din GAL să-și dea rapid demisia așa cum au zis astă vară, dar până să nu am ieșit eu să spun public nu s-a întâmplat nimic”, a spus Valeriu Nicolae.Directoarea Școlii 136 din Prelungirea Ferentari, Laura Verde, a declarat că Policy Center face parte din Gal și că activitățile vor fi continuate împreună. Cu toate că școala are sala în care se fac lecții cu elevii, directoarea spune că primăria aprobă de fapt activitățile care se desfășoară în ea.Foto: Școala nr 136 din Prelungirea Ferentari”Sala aceea este cea mai mare din școală, este singura sală disponibilă pentru activități cu mulți copii. Anul acesta a fost o propunere de parteneriat pe sala respectivă și pe activitățile respective, sala respectivă a fost dată spre folosință GAL-ului din care face parte și Policy,și de aceea vă spun situația exactă o puteți cunoaște prin Policy și prin GAL. Eu știu din spusele doamnei președinte ( n.r. Președintei GAL Sector 5) că tot împreună or să se desfășoare activitățile acolo. Eu nu am cunoștință că Policy s-a retras din GAL, până acum toate discuțiile au fost că activitățile se fac împreună”.Președintele GAL Sectorului 5, Alina Soare, a refuzat să ne dea detalii despre situația de la Școala nr 136. ”Eu sunt doar reprezentantul GAL, eu nu iau decizii, vă rog să trimiteți un pachet de întrebări eu le voi trimite tuturor celor din GAL și vom răspunde, și ne vom asuma răspunsul”, a spus Alina Soare.Numai că multe dintre organizațiile care erau membre ale Grupului de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5” și-au anunțat retragerea. Cele mai ferme în această privință au fost Fundația Estuar și Policy Center.Săptămâna aceasta, Fundaţia World Vision România a trimis o scrisoare deschisă primarului Daniel Florea și Consiliului Local al Sectorului 5 prin care îi cerea ”să analizeze cu celeritate și responsabilitate, la nivelul Primăriei Sectorului 5 şi al Şcolii Gimnaziale nr. 136, soluţiile care se pot găsi pentru reluarea activităţii organizaţiei Policy Center for Roma and Minorities și a celei desfășurate de Valeriu Nicolae în Școala Gimnazială nr. 136”. Dar nu au spus nimic de retragerea din GAL Sector 5.Organizația Salvați Copiii a anunțat pe pagina de Facebook că a transmis către GAL sector 5 că se retrage încă din 9 octombrie.Foto: Anunțul de pe Facebook al Organizației Salvați CopiiiÎn scrisoarea către GAL Sector 5, Salvați Copiii spune de fapt că nu are suficienți oameni pentru a putea desemna unul să participe la GAL Sector 5.”Având în vedere complexitatea acțiunilor care sunt propuse să se desfășoare în GAL cât și faptul că, în prezent, echipa Salvați Copiii, angrenată în numeroase programe socio-educaționale, nu poate desemna o persoană care să asigure o participare constantă la activitățile Grupul de Acțiune Locală al sectorului 5, prin prezenta, vă aducem la cunoștință că organizația se retrage din ”Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5””, se arată în adresă.