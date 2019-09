Proiect: Evaluarea națională transdisciplinară ar putea fi amânată cu patru ani/ Elevii aflați acum în clasa a VII-a vor susține evaluarea națională la fel ca până acum

În prezent, legea educației prevede că începând cu anul școlar 2020-2021 elevii de clasa VIII-a vor susține un examen cu mai mult de două probe, la limba română și la matematică.Amânarea aplicării legii a venit din partea părinților și a profesorilor, în condițiile în care Ministerul Educației nu a venit până acum cu o metodologie de examen, așa cum prevedea legea.”Știam de problema asta demult. Noi am discutat-o în comisie. Am avut mulți părinți care și-au exprimat îngrijorarea . M-aș fi așteptat să vinî o inițiativă mai devreme și de la minister, pentru că am discutat de multe ori. N-aveau cum să rămână așa”, a declarat Lavinia Craioveanu, inițiatoarea legii.Aceasta a mai spus că va mai iniția o lege privind schimbarea portofoliului educațional al elevului. ”Trebuie făcută o modificare și legată de portofoliul educațional al elevului, care este luat în calcul la admitere, pe care o voi face dupa ce finalizez consultatarile”, a mai spus Craioveanu.Federația Națională a Asociațiilor de Părinți este de acord cu amânarea evaluării naționale transdisciplinar, spunând că profesorii nici nu predau transdisciplinar în prezent.”De la clasa a V-a cred că este suficient până să pună la punct metodologia. După mine, aș fi vrut ca în momentul în care se întocmește o nouă lege să fie schimbată și evaluarea”, a spus Iulian Cristache, președintele FNAP.La finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor absolvenţilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale.Evaluarea se realizează prin următoarele probe:a) o probă scrisă la limba şi literatura română;b) o probă scrisă la limba maternă;c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe;d) o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională;e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului;f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului.În luna mai, ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, declarat că vrea ca elevii care vor intra în clasa a VIII-a în 2021 să susțină aceeași evaluare națională la fel ca acum, și nu la mai multe probe, așa cum prevede legea educației.Citește și: