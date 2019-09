E oficial: De anul viitor, elevii nu mai sunt admiși la liceu fără media 5 la Evaluarea Națională. Pentru ei devine obligatoriu învățământul profesional

Documentul, semnat de ministrul interimar Daniel Breaz, arată că prin această prevedere pentru elevii de clasa a VIII-a devine obligatoriu învățământul profesional.Ordinul arată că media de admitere la liceu se calculează la fel ca până acum: se ia în calcul media de la Evaluarea Națională 2020 (care are o pondere de 80% în media de admitere la liceu) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (care are o pondere de 20%).Propunerea privind admiterea la liceu cu cel puțin media 5 la Evaluarea Națioanală a fost pusă de la mijlocul lunii august, în cadrul Consiliului Economic și Social, când reprezentanții Ministerului Educației, părinții, elevii și sindicatele din Educație au convenit ca din anul școlar 2019-2020, elevii care obțin sub 5 la evaluarea națională de la clasa a VIII-a să meargă la școala profesională.



Ulterior discuțiilor din Consiliul Economic și Social, Consiliul Național al Elevilor a dat un comunicat de presă prin care arată că se opune „cu vehemență” propunerii Ministerului Educației ca absolvenții care nu obțin media 5 la Evaluarea Națională (EN) să fie obligați să urmeze școala profesională și spune că măsura scade echitatea și calitatea sistemului de învățământ.Discuțiile privind admiterea elevilor la liceele de stat cu cel puțin media 5 și a celor care nu reușesc să obțină media 5 la școlile profesionale au început încă dinaintea examenului de evaluare națională 2019, atunci când fostul ministru al Educației a declarat că elevii de clasa a opta care obțin note mai mici de 5 la evaluare ar trebui să intre la școlile profesionale. Acest lucru nu s-a întâmplat, în lipsa unor prevederi legale clare, iar peste 26.000 de absolvenți de clasa a VIII-a au intrat la liceu cu media de admitere sub 5. Potrivit datelor de la Ministerul Educației cele mai multe medii de admitere sub 5 au fost în București, Suceava și Constanța.Citește și2-5 iunie 2020 - Înscrierea la evaluarea naţională5 iunie 2020 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a15 iunie 2020 - Limba şi literatura română - proba scrisă17 iunie 2020 - Matematica - Proba scrisă18 iunie 2020 - Limba şi literatura maternă - probă scrisă22 iunie 2020 - Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12.00)22 iunie 2020 - Depunerea contestaţiilor (orele 14.00 - 20.00)23-26 iunie 2020 - Soluţionarea contestaţiilor27 iunie 2020 - Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor