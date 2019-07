Școala ar putea începe cu o săptămână mai târziu/ Patronatele din turism vor prelungirea vacanței, dar părinții și profesorii nu sunt de acord/ Ministerul Educației analizează

Reamintim că anul acesta anul școlar începe pe 9 septembrie, așa cum a fost stabilit prin structura anului școlar, adoptată în luna februarie prin ordin de ministru, după discuții cu elevii, profesorii și părinții.

Contactată de HotNews, ministrul Educației, Ecaterina Androneascu, a declarat că nu poate da un răspuns cu privire la acest lucru până ce nu vorbește cu profesorii, elevii și părinții.