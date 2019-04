Ministerul Educaţiei revine asupra Geografiei ca probă de BAC: Rolul acestei disciplinei nu va fi diminuat / Decizia privind probele la examen, după dezbateri publice

Secţiune susţinută de MedLife

"Decizia finală asupra disciplinelor care vor fi incluse ca probe separate și opționale la examenul de Bacalaureat se va lua în urma consultărilor publice, la care vor participa toți actorii implicați în Educație, ministerul vizând, cu prioritate, interesul elevului. În mod categoric, disciplina Geografie este foarte utilă și va rămâne în mod sigur în aria științelor socio-umane", arată comunicatul ministerului.Acelaşi document se referă şi la proba de creativitate, care va fi inclusă în bacalaureatul pentru profilul real, uman şi vocaţional. Ministerul Educaţiei arată că proba de maturitate propusă nu se rezumă doar la creativitate."Documentul „Educația ne unește" include, începând cu pagina 11, un capitol (VII) intitulat „Scenariul propus pentru implementarea viziunii". Acest scenariu va fi îmbunătățit și adaptat, urmând a fi analizate și aplicate și alte idei și puncte de vedere constructive pentru creșterea eficienței și coerenței sistemului educațional din România. În scenariul propus, este specificat faptul că în cadrul examenului de Bacalaureat se va susține și o „probă de maturitate care evaluează capacitatea absolventului de a folosi, în mod practic, competențele dobândite pe parcursul întregului parcurs școlar obligatoriu, creativitatea, cunoștințele, abilitățile, aptitudinile și atitudinile absolventului". Aceasta probă nu a fost descrisă în mod exact în această etapă, conținutul acesteia urmând a fi discutat, în detaliu, cu specialiști ai Institutului de Știinte ale Educației și ai Consiliului Național de Evaluare și Examinare, pentru a fi identificate modalitățile de evaluare a capacității absolventului de a folosi în mod practic, în situații relevante și transdisciplinare, cunoștințele dobândite", arată ministerul.Ecaterina Andronescu declara că "a scăpat" geografia de la BAC după ce profesorii de georgrafie au ieşit public şi au spus că sunt nemulţumiţi de noua reformă a educaţiei. "Nimeni nu este lipsit de greșeli să spunem așa. Am scăpat, deși am citit de 4 ori documentul pe care l-am prezentat public, la una dintre formulele de bacalaureat era istorie/geografie. Am scăpat geografia", a declarat Ecaterina Andronescu într-o emisiune televizată.