Administratia Prezidentiala: Primele rezultate ale Proiectului Romania Educata, lansate in dezbatere cel tarziu in luna iunie

Citeste mai jos raspunsul integral transmis de Administratia Prezidentiala, la solicitarea HotNews.ro:

Informatii de background

Valentin Popa Foto: Hotnews

Dupa ce Valentin Popa, ministrul Educatiei, a declarat ca vrea o noua lege a educatiei, care sa se sprijine inclusiv pe "marele proiect care este coordonat de Presedintia Romaniei",In cadrul Proiectului "Romania Educata" au fost organizate sapte Grupuri de lucru tematice, a caror lista si componenta pot fi accesate aici:Precizam faptul caIn acest context, saptamana trecuta s-a finalizat cea de-a patra si ultima runda de intalniri, pentru fiecare grup de lucru.In prezent se lucreaza la armonizarea rezultatelor Grupurilor de lucru tematice si la integrarea ultimelor observatii primite de la membrii acestora, proces care se va finaliza in luna aprilie a.c. Astfel, apreciem caUlterior,, Administratia Prezidentiala se va axa pe integrarea feedback-ului primit din dezbaterea publica, peprin dezbateri si evenimente dedicate. In paralel, Administratia Prezidentiala este in dialog cu OECD si Comisia Europeana pentru ca rezultatele Proiectului "Romania Educata" sa fie bazate pe bune practici internationale., a declarat luni, 5 martie 2018: "In aceste zile voi definitiva o lista a unui consiliu consultativ, care sa se ocupe de cele mai importante probleme ale educatiei romanesti, inclusiv, dar si celelalte probleme, care sunt legate de numarul de ore pe saptamana ale elevilor, de numarul de discipline, de controversa 'cresterea numarului de discipline sau mai putine discipline cu mai multe continuturi', dar si de cea mai importanta problema legata de continutul fiecarei discipline in parte" (sursa: Agerpres)."Sunt sigur ca, sunt furnizate si de societatea civila,. Vor avea la dispozitie si mai multe legi din cele mai evaluate sisteme de educatie din lume. Am vazut deja propuneri de strategii, sa implementam invatamantul din Finlanda sau cel din Singapore, sau o combinatie intre acestea. Aceste personalitati din consiliul acesta consultativ, sigur, vor propune probabil o lege pentru ca doresc ca de data aceasta sa avem o lege in consultare publica, sa fie larg dezbatuta", a declarat ministrul Educatiei, potrivit agentiei de presa.Popa a sustinut ca vrea ca noua lege a educatiei "sa dureze 20 de ani si sa nu fie schimbata in sapte ani de mai mult de 20 de legi".Amintim ca guvernele PSD care s-au succedat la putere din 2012 pana in prezent au modificat masiv Legea educatiei nr.1/2011 - promovata de ministrul de atunci Daniel Funeriu si elaborata in cadrul unei comisii prezidentiale conduse de Mircea Miclea. Actualul ministru nu a precizat ce anume a scapat de la modificare, nici care sunt principalele argumente in favoarea unei noi legi.Nici despre o viitoare reforma curiculara ministrul nu a dat mai multe detalii, avand in vedere ca in prezent are loc o reforma curriculara care a ajuns cu modificarile la invatamantul liceal si ai carei pasi sunt prezentati chiar pe