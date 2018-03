Subiecte Simulare BAC 2018 Subiectele si baremul de la simularea la Limba si literatura romana, sustinuta de elevii de clasele a XI-a si a XII-a

Descarca de mai jos subiectele si baremul de la simularea la Limba si literatura romana

Subiectele si baremul de la Simularea examenului de Limba romana - clasa a XI-a

Calendar Simulare BAC 2018 - Clasele a XI-a si a XII-a



Subiectele simularilor au fost realizate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE), pe modelul subiectelor din examenul propriu-zis de bacalaureat.va fi realizata in baza baremelor de mai sus, de catre. In situatia in care nu sunt suficienti profesori de specialitate intr-o unitate de invatamant, exista si posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte scoli.Rezultatele inregistrate vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati de invatamant prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral in vederea adoptarii unor masuri adecvate fiecarei situatii in parte, scopul fiind imbunatatirea performantelor scolare.Notele obtinute nu se contesta si nu se trec in catalog. Totusi, in situatiile exceptionale in care sunt elevi care doresc consemnarea notelor in catalog, acestia vor depune o cerere scrisa in acest sens.Simulare - proba scrisa -Simulare - proba scrisa -Simulare - proba scrisa -Simulare - proba scrisa - Proba la alegere a profilului si specializarii E)d) /